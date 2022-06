Quote Formula 1 13 giugno. Doveva essere l’anno della rinascita della Ferrari e in particolare Baku doveva essere il Gran Premio del ritorno di Charles Leclerc e invece anche al GP Azerbaijan la rossa mostra problemi di affidabilità con un doppio ritiro. Esulta Max Verstappen che scappa con la Red Bull.

Quote Formula 1 13 giugno: buio profondo anche a Baku per la Rossa

La Ferrari esce ancora una volta delusa dal weekend di gara, con il doppio ritiro di Baku che pesa sulle classifiche piloti e costruttori di Formula 1. Il ritiro di Charles Leclerc e la contemporanea doppietta Red Bull firmata da Verstappen e Perez hanno fatto scivolare il monegasco al terzo posto nel mondiale. Uno scivolone che ha aumentato il gap dalla vetta tanto che ora il successo finale di Leclerc, per i betting analyst di 888sport.it, vale @4,50 volte la posta, mentre Verstappen è strafavorito con il bis iridato @1,35.

Perez, l’altro pilota Red Bull, segue a distanza la coppia: per lui il primo titolo in carriera paga @8 volte la posta,mentre l’altra Ferrari di Carlos Sainz si gioca @101. Anche nel mondiale costruttori la Ferrari è costretta a rincorrere: la Rossa, infatti, è decisamente attardata con il successo @3,65, mentre la Red Bull è ora in pole per la vittoria del titolo @1,28.

Prossimo GP, si torna in pista subito in Canada

Nessuna sosta, dal 17 giugno siamo nuovamente in pista con le prove libere da Montreal col GP Canada 2022. Le prime quote non solo favoriscono Verstappen, ma subito dietro piazzano il suo compagno di scuderia, Perez, con Leclerc solo 3° e staccato in quota.

TOP QUOTE GP CANADA 2022

Max Verstappen @1.80

Sergio Perez @3.75

Charles Leclerc @4.33

Carlos Sainz @14

George Russell @33

Lewis Hamilton @33

Lando Norris @100

Pierre Gasly @150

Quote Formula 1 13 giugno: Verstappen e la Red Bull comandano nelle lavagne antepost

Tutte le giocate sui motori di PANDA (e i consigli sulla Formula 1 anche di Morfeo) sono nel VIP di BETTING MANIAC, ma puoi accedere anche al canale TELEGRAM FREE dove ogni giorno escono analisi, statistiche e una free pick selezionata.