Pronostici Formula 1 GP Canada 2022, si torna subito in pista a Montreal dove abbiamo Max Verstappen ancora favorito ma l’attenzione è tutta su Charles Leclerc e la Ferrari che cercano di uscire dal tunnel degli zero e dei problemi di affidabilità che stanno attanagliando la scuderia di Maranello (e le sue motorizzate).

Pronostici Formula 1 GP Canada 2022: Leclerc deve uscire dal tunnel

La Formula 1 torna a Montreal dopo tre anni e si presenta al via del Gran Premio del Canada, in programma domenica, con un dominatore assoluto, Max Verstappen. Il campione del mondo in carica, al volante di una Red Bull che ha ritrovato velocità e affidabilità, ha dato una spallata a tutti gli avversari vincendo 4 delle ultime 5 gare e dando una prova di forza impressionante. Logico quindi che sia l’olandese l’uomo da battere, secondo gli esperti Sisal secondo i quali la sesta vittoria stagionale di Verstappen è data @1,90.

Super Max dovrà guardarsi le spalle da Charles Leclerc che, dopo un avvio di stagione folgorante, sta accusando problemi sulla Ferrari come dimostrano i due ritiri negli ultimi 3 gran premi. Il rammarico del monegasco è enorme visto che sia a Barcellona che a Baku c’erano tutte le possibilità di centrare altrettante vittorie. Leclerc, distante 34 punti da Verstappen in classifica, non vuole darsi per vinto e già da domenica vorrebbe ritrovare il feeling con la vittoria. Il successo del numero 16 della Rossa, sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve, si gioca @2,75.

Se Leclerc deve inseguire in gara, tutto il gruppo parte alle spalle del piccolo principe per ciò che riguarda la qualifica. Sei pole e due secondi posti nelle prime otto gare della stagione: sul giro secco, Leclerc è imbattibile. L’ennesima partenza al palo dell’anno è offerta @1,80 contro il @3,25 di Verstappen e il @5,00 di Sergio Perez con l’altro ferrarista Carlos Sainz in quota a @9,00.

Tornando alla gara, è proprio Sergio Perez il terzo incomodo. Il messicano, attualmente secondo in classifica, nonostante il ruolo di scudiero di Verstappen, proverà a bissare il successo di Monaco tanto che la sua vittoria a Montreal è data @5,00. Parte staccato il numero 55 della Ferrari Carlos Sainz, vincente @16, mentre il recordman di Montreal Lewis Hamilton, sette vittorie come Michael Schumacher, va a caccia di una impresa visto che l’ottava perla sul circuito nordamericano pagherebbe @33 volte la posta.

Pronostici Formula 1 GP Canada 2022: Programma completo del weekend a Montreal

Il weekend di Montreal sarà trasmesso integralmente in diretta TV dal canale tematico Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, mentre in streaming l’appuntamento live è su Sky GO e Now. TV8, invece, trasmetterà in chiaro ma in differita solamente qualifiche e gara.

DIRETTA SKY SPORT

Venerdì 17 giugno

Ore 20.00-21.00, Prove libere 1

Ore 23.00-00.00, Prove libere 2

Sabato 18 giugno

Ore 19.00-20.00, Prove libere 3

Ore 22.00-23.00, Qualifiche

Domenica 19 giugno

Ore 20.00, GARA

DIFFERITA TV8

Sabato 18 giugno

Ore 23.30 – Qualifiche

Domenica 19 giugno

Ore 21:30 – Gara

Pronostici Formula 1 GP Canada 2022: Tracciato e previsioni meteo

Il GP del Canada figura tra le prove del campionato di Formula 1 dal 1967, anche se non si è disputato negli ultimi due anni a causa della pandemia di Covid-19. La gara si corre sul circuito di Montreal, sull’isola artificiale di Notre-Dame, che la ospita dal 1978, quando a vincere fu l’idolo di casa Gilles Villeneuve, a cui la pista è oggi intitolata.

Record. Il tempo record sul giro è stato fissato in 1’13″078 nel 2019 da Valtteri Bottas su Mercedes. Michael Schumacher e Lewis Hamilton sono i recordman del GP del Canada con 7 vittorie ciascuno, ben 4 in più di Nelson Piquet e 5 in più di Sebastian Vettel, Jacky Ickx, Jackie Stewart, Alan Jones e Ayrton Senna, fermi a quota 2. La McLaren è la scuderia che ha ottenuto più successi in Canada (13), uno solo in più della Ferrari. Schumacher ed Hamilton sono anche i piloti che hanno ottenuto più pole position su questo circuito (6), mentre la Ferrari è la scuderia che ha ottenuto più podi in totale (36), ovvero 7 in più della McLaren.

Caratteristiche tecniche. Distanza a giro: 4,361km. Numero di curve: 14, nove a destra e cinque a sinistra. Carico Aerodinamico Medio/Basso. Possibilità di safety car: 55%. Possibilità di sorpasso: Facile. Vincitori dalla pole position: 17 su 37 edizioni in questo tracciato. E’ una pista che mette a dura prova i freni. Numero di frenate: 7. Tempo speso in frenata: 19% del giro. Frenata più impegnativa: l’ultima staccata alla curva tredici.

Pneumatici. Per il Gran Premio del Canada, Pirelli ha scelto di portare le mescole più morbide della gamma. Come ha dichiarato Mario Isola nel media Pirelli: “La gamma di pneumatici è completamente diversa rispetto all’ultima volta, con mescole e strutture rinnovate. Il tutto su una pista che viene usata raramente, cosa che determinerà un livello di evoluzione molto alto”

Meteo. In Canada il weekend inizia male con un venerdì piovoso ma anche al sabato potremmo assistere a qualifiche bagnate con un 70% di possibilità di precipitazioni e umidità altissima al 62%. Per domenica invece scongiurata la pioggia, tempo nuvoloso ma senza possibilità di precipitazioni, 21°, 37% di umidità e venti a 14 km/h.

Quote Gran Premio di Montreal

Free Pick Formula 1: GP Canada 2022

