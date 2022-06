Quote Formula 1 20 Giugno, il Circus della F1 torna a Montreal ma il risultato non cambia, altra vittoria di Max Verstappen che scappa via con la sua Red Bull verso un altro titolo mondiale. Charles Leclerc recupera dal fondo fino al 4° posto, Carlos Sainz è veloce ma chiude al 2° posto. Segnali di ripresa per la Ferrari che però rimane molto indietro.

Risultati Pick Formula 1 su Betting Maniac

Quote Formula 1 20 Giugno: in Canada altro successo per Verstappen

Max Verstappen (Red Bull) ha vinto il GP del Canada 2022 di Formula 1, al termine di una gara in cui le sorprese e le emozioni non sono di certo mancate. A circa 20 minuti dalla fine, l’ingresso della safety car, dopo un paio di giri di virtual safety car, ha rimescolato le carte in tavola dando ulteriore brio alla corsa. Il campione del mondo in carica, scattato dalla pole position, è riuscito a raggiungere la bandiera a scacchi nonostante Carlos Sainz (Ferrari) gli sia rimasto vicino praticamente fino alla fine.

Sul terzo gradino del podio sale la Mercedes di Lewis Hamilton, che ha preceduto il compagno di team George Russell. Ottima rimonta per Charles Leclerc che, con l’altra Rossa di Maranello, è partito dalla penultima casella ma ha chiuso al 5° posto, ottenendo punti importanti per limitare i danni in chiave classifica piloti, ma anche costruttori. Alle spalle del monegasco l’Alpine di Esteban Ocon e le Alfa Romeo di Valtteri Bottas e Guanyu Zhouv, che hanno approfittato della penalità di 5 secondi inflitta a Fernando Alonso, partito 2°. Completa la top 10 la Aston Martin di Lance Stroll.

Ritirato Sergio Perez, con l’altra Red Bull: il messicano ha dovuto alzare bandiera bianca nel corso del 9° giro per via di un problema idraulico. In virtù di questo ordine d’arrivo, Verstappen sale a quota 175 punti in classifica piloti, contro i 129 di Sergio Perez e i 126 di Charles Leclerc. In classifica costruttori, Red Bull comanda con 304 punti, contro i 228 della Ferrari.

Risultati GP Canada e Classifiche Mondiali

F1, GP Canada: l’ordine d’arrivo

1 Max Verstappen (Red Bull)

2 Carlos Sainz (Ferrari), giro veloce

3 Lewis Hamilton (Mercedes)

4 George Russell (Mercedes)

5 Charles Leclerc (Ferrari)

6 Esteban Ocon (Alpine)

7 Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

8 Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

9Fernando Alonso (Alpine), penalizzato di cinque secondi

10 Lance Stroll (Aston Martin)

11 Daniel Ricciardo (McLaren)

12 Sebastian Vettel (Aston Martin)

13 Alexander Albon (Williams)

14 Pierre Gasly (AlphaTauri)

15 Lando Norris (McLaren)

16 Nicholas Latifi (Williams)

17 Kevin Magnussen (Haas)

Ritirati:

Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

Mick Schumacher (Haas)

Sergio Perez (Red Bull)

Formula 1 2022: la classifica piloti aggiornata

Max Verstappen 175

Sergio Perez 129

Charles Leclerc 126

George Russell 111

Carlos Sainz 102

Lewis Hamilton 77

Lando Norris 50

Valtteri Bottas 46

Esteban Ocon 39

Fernando Alonso 18

Pierre Gasly 16

Kevin Magnussen 15

Daniel Ricciardo 15

Sebastian Vettel 13

Yuki Tsunoda 11

Guanyu Zhou 5

Alexander Albon 3

Lance Stroll 3

Nicholas Latifi 0

Mick Schumacher 0

Formula 1 2022: la classifica costruttori

Red Bull 304

Ferrari 228

Mercedes 188

McLaren 65

Alpine 57

Alfa Romeo 51

AlphaTauri 27

Aston Martin 16

Haas 15

Williams 3

Quote Formula 1 20 Giugno: mondiale in salita per Ferrari

Max Verstappen non si ferma più. Il quinto successo ottenuto nelle ultime sei gare ha permesso al campione iridato in carica di allungare ancora in classifica portando a 46 i punti di vantaggio sul secondo in classifica, il compagno in Red Bull Sergio Perez, con Charles Leclerc ora indietro di 49 lunghezze dopo la rimonta dell’ultimo GP, che l’ha visto arrivare quinto dopo esser partito in fondo alla griglia. Un dominio ben evidente anche dalle quote che vedono l’olandese nettamente favorito per il bis mondiale @1,14 su Planetwin365.

Il primo inseguitore, nonostante il terzo posto momentaneo in classifica, è proprio il ferrarista Leclerc offerto @7, mentre sale @31 un possibile successo di Sergio Perez. Più lontani Lewis Hamilton e Carlos Sainz, entrambi a podio a Montecarlo, proposti rispettivamente @51 e @61. Red Bull padrona delle quote anche per il mondiale costruttori: la scuderia austriaca vede il successo @1,22 mentre si gioca @4 la rimonta della Ferrari, ora distante 76 punti.

Quote Antepost F1

Prossimo GP, sosta poi si vola a Silverstone

Dopo un fine settimana di pausa, dal 1 al 3 luglio si va nella mitica Silverstone per il GP Gran Bretagna, appuntamento speciale per Lewis Hamilton rinato con un podio in Canada, ma anche per il suo compagno in Mercedes, George Russell, anche se la sfida più attesa rimarrà tra Verstappen e Leclerc. Vediamo le prime quote da oltre oceano per questa sfida.

Max Verstappen @1.90

Charles Leclerc @3.25

Sergio Perez @8

Carlos Sainz @13

Lewis Hamilton @15

George Russell @15

Lando Norris @125

Fernando Alonso @150

Valtteri Bottas @150

Pierre Gasly @200

Daniel Ricciardo @250

Sebastian Vettel @400

Esteban Ocon +@500

Lance Stroll @500

Yuki Tsunoda @750

Kevin Magnussen @1000

Guanyu Zhou @1000

Mick Schumacher @1500

Alexander Albon @2000

Nicholas Latifi @3000

