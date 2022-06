Pronostici Formula 1 GP Inghilterra 2022, si torna in pista nella mitica Silverstone, casa di Lewis Hamilton che cercherà di riprendersi con la Mercedes. Stessa cosa per Lando Norris con una McLaren in affanno mentre sulla carta si prospetta un altro testa a testa tra Red Bull e Ferrari, con Max Verstappen alla pari con Charles Leclerc.

Pronostici Formula 1 GP Inghilterra 2022: Verstappen contro col tabù Silverstone

Quattro corse in cinque settimane prima della pausa estiva. Il Mondiale di Formula 1 entra nel periodo cruciale della stagione e lo fa partendo da uno dei tracciati più iconici del Circus, Silverstone. Il Gran Premio di Inghilterra vedrà partire Charles Leclerc come favorito nonostante il monegasco non vinca dal Gran Premio d’Australia. Gli esperti Sisal prevedono il numero 16 della Ferrari sul gradino più alto del podio con una quota di @2,25. Il pilota della Rossa, tra l’altro, è reduce da tre podi consecutivi a Silverstone ma, stavolta, punta con decisione al primo posto.

Appaiato in quota a Leclerc, naturalmente, c’è Max Verstappen. Il campione del mondo della Red Bull, cinque vittorie negli ultimi sei gran premi, ha scavato un solco con gli avversari e non vuole assolutamente fermarsi. L’olandese, in carriera, non ha mai vinto a Silverstone e domenica prossima proverà a infrangere questo tabù.

Carlos Sainz, secondo a Montreal, si candida a dar fastidio ai due contendenti del Mondiale. Lo spagnolo della Ferrari vuole scrollarsi di dosso l’incubo della prima vittoria in Formula 1 e farlo in Inghilterra, dove il suo idolo e amico Fernando Alonso ha centrato due successi, avrebbe un sapore speciale. Il trionfo di Sainz si gioca @7,50.

Cercherà invece l’ennesima impresa di una carriera straordinaria Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo a Silverstone ha vinto 8 volte e, dal 2014, solo Sebastian Vettel con la Ferrari, nel 2018, è riuscito a interrompere l’egemonia del pilota inglese. Hamilton è consapevole di dover compiere un miracolo al volante della sua Mercedes ma, giocando in casa, avrà motivazioni raddoppiate per regalare al proprio pubblico un’altra vittoria di prestigio. La nona perla del britannico pagherebbe @20 volte la posta.

Gara di casa anche per Lando Norris e per una McLaren chiamata al riscatto dopo il disastro in Canada. La vittoria di Norris si gioca in tripla cifra @100 volte la posta.

Pronostici Formula 1 GP Inghilterra 2022: Programma completo del weekend a Montreal

Il weekend del Gran Premio di Gran Bretagna sarà trasmesso integralmente in diretta TV da Sky Sport F1. Su TV8 si potranno seguire in differita solamente qualifiche e gara (gli orari potrebbero subire qualche modifica). Di seguito il programma completo.

DIRETTA SKY SPORT F1

VENERDÌ 1 LUGLIO

Ore 14.00 Prove Libere 1 GP Gran Bretagna

Ore 17.00 Prove Libere 2 GP Gran Bretagna

SABATO 2 LUGLIO

Ore 13.00 Prove libere 3 GP Gran Bretagna

Ore 16.00 Qualifiche GP Gran Bretagna

DOMENICA 3 LUGLIO

Ore 16.00 GP Gran Bretagna

DIFFERITA TV8

SABATO 2 LUGLIO

Ore 19.45 Qualifiche GP Gran Bretagna

DOMENICA 3 LUGLIO

Ore 19.00 GP Gran Bretagna

Pronostici Formula 1 GP Inghilterra 2022: Tracciato e previsioni meteo

Il Gran Premio di Gran Bretagna della Formula 1 si svolge a partire dal lontano 1948. Insieme al GP d’Italia, è la gara presente da sempre nel mondiale di Formula 1 e a partire dal 13 maggio del 1950 si svolge sul circuito di Silverstone. Nato come aeroporto militare, il tracciato britannico è uno degli appuntamenti più suggestivi per una posta che è lunga 5.891 metri e consta di 18 curve.

Caratteristiche tecniche. Carico aerodinamico: Medio. Velocità massima: 330 km/h. Possibilità di safety car: 50%. Possibilità Sorpasso: Medio. Vincitori dalla pole position: 26 su 68 edizioni in questo tracciato. Peggior posizione di partenza per un vincitore: settimo (Fittipaldi 1975).

Record. Il giro più in gara lo detiene oggi proprio Verstappen, che ha fermato il cronometro in 1’27″097 il 2 agosto del 2020 a bordo della sua Red Bull RB16. Il pilota che ha vinto più volte il gran premio di Gran Bretagna è l’idolo di casa Lewis Hamilton con 8 successi, tre in più del connazionale Jim Clark e del francese Alain Prost. È però la Ferrari ad aver vinto più volte sul tracciato inglese con ben 17 successi, 3 in più della McLaren e 7 in più dell’altra scuderia britannica, la Williams. Hamilton detiene anche il record di pole position (7), mentre la scuderia di Maranello è partita davanti a tutti più volte con i suoi piloti, ovvero 15. Frenata più impegnativa: l’ottava staccata, alla curva 15.

Gomme: Gran Premio d’Inghilterra, i set di pneumatici scelti da Pirelli sono: C1 (hard), C2 (medium) e C3 (soft). L’anno scorso i piloti si erano schierati contro la nuova asfaltatura e proprio per questo motivo, la pista è stata nuovamente riasfaltata; i lavori sono terminati a fine giugno ma si teme ancora una forte abrasione degli pneumatici.

Meteo. Fine settimana complicato, come spesso accade a queste latitudini. Già dalle libere del venerdì c’è un 50% di possibilità di pioggia che sale fino al 80% al sabato in qualifica con appena 18° gradi, un umidità al 70% e vento forte a 24 km/h. Alla domenica si scende al 40% di possibili precipitazioni col 20°, umidità al 60% e vento a 14 km/h.

