Pronostici F1 GP Inghilterra 2022. Dopo aver visto le qualifiche da Silverstone, abbiamo analizzato le migliori quote per fornirvi la nostra free pick.

Qualifiche: a Silverstone pole position per Carlos Sainz

Carlos Sainz si prende la prima pole position in carriera sotto la pioggia di Silverstone, nelle qualifiche del Gp di Gran Bretagna, decima prova del Mondiale 2022 di Formula 1. Beffato Max Verstappen proprio nell’ultimissimo tentativo, anche in virtù di una bandiera gialla causata da un testacoda di Charles Leclerc, 3° classificato davanti all’altra Red Bull di Sergio Perez. In terza fila i padroni di casa Lewis Hamilton (Mercedes) e Lando Norris (McLaren).

Qualifica memorabile anche per Guanyou Zhou, 9° con l’Alfa Romeo, e Nicholas Latifi, 10° e per la prima volta in Q3 con la Williams.

La pole di Sainz si giocava @7.50 volte la posta. Complimenti a chi ha creduto alla seconda guida della Rossa di Maranello (noi sinceramente credevamo nella pole della Ferrari, ma ancora di Leclerc). Lo spagnolo ha sorpreso tutti, compreso se stesso: “È stato un bel giro, però ho faticato tanto con le pozzanghere sulle gomme intermedie. Era molto facile perdere la macchina e magari rovinare il giro. Era anche difficile portare le intermedie in temperatura in queste condizioni, ma alla fine ho messo assieme una tornata che non mi sembrava nulla di speciale. Ho fatto il tempo per vedere come andava e ho fatto la pole position, è stato un po’ sorprendente”.

Sainz ha buone apettative anche per la gara: “Il passo c’è stato per tutto il weekend, aldilà delle FP3 in cui abbiamo avuto qualche problema che pensiamo di aver corretto per le qualifiche. Comunque guardando i long-run delle FP2 dovremmo essere in una buona posizione per provare a difendere questo primo posto. Max e Charles mi metteranno grande pressione, ma io darò il mio meglio”.

TOP-10 QUALIFICHE SILVERSTONE

Carlos Sainz Ferrari 1:40:983

Max Verstappen Red Bull +0:072

Charles Leclerc Ferrari +0:315

Sergio Perez Red Bull +0:633

Lewis Hamilton Mercedes +1:012

Lando Norris McLaren +1:101

Fernando Alonso Alpine +1:133

George Russell Mercedes +1:178

Guanyu Zhou Alfa Romeo +1:736

Nicholas Latifi Williams +22:112

Pronostici F1 GP Inghilterra 2022: le quote sulla gara

Vediamo le quote per la gara aggiornate da BET365.

Pronostici F1 GP Inghilterra 2022: Verstappen la nostra scelta per la gara

In gara potrebbe tornare l’asciutto, dove Verstappen ha mostrato velocità e consistenza nelle libere di venerdì. Il meteo è sempre un incognita qui, ma già venerdì sera prima delle qualifiche, nel nostro canale VIP avevamo consigliato la VITTORIA GARA VERSTAPPEN che si giocava @2.55 su EUROBET. Ora sullo stesso bookmakers l’olandese è sceso @1.70 ma è ancora giocabile. Su altri bookmakers Max si prende anche molto più basso (vedi sopra su bet365 per esempio).

Vittoria Gara: VERSTAPPEN @1.70 (stake 2) Eurobet

Vittoria Gara: VERSTAPPEN @1.70 (stake 2) Eurobet