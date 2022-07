Quote Formula 1 4 Luglio 2022, la Ferrari vince a Silverstone, ma non è l’atteso Charles Leclerc a rilanciarsi, ma Carlos Sainz che dopo la pole porta a casa anche il GP Inghilterra dove è arrivato anche il riscatto di Lewis Hamilton. Intanto Leclerc è sempre più attardato su Max Verstappen che vola nelle lavagne delle quote antepost per la classifica piloti, e tra una settimana la Red Bull corre in casa il GP d’Austria.

Quote Formula 1 4 Luglio 2022: Sainz vince a Silverstone

Grande weekend per Carlos Sainz che dopo la prima pole porta a casa anche la vittoria del GP di Gran Bretagna, entrambe due quote belle alte al giovedì (@7.50 in qualifica, addirittura @12 domenica in gara per lo spagnolo). La Ferrari però è contenta solo a metà con Charles Leclerc al 4° posto.

A Silverstone esultano le seconde guide e i gregari visto che anche in casa Red Bull c’è Sergio Perez al 2° posto meglio di Max Verstappen che dopo una grande partenza buca ed ha dei problemi con la sua monoposto per tutta la gara giocata in difesa dall’olandese che limita i danni col 7° posto finale, dietro alla Alpine di Fernando Alonso e alla McLaren di Lando Norris, altro pilota di casa in Inghilterra.

Pauroso incidente in partenza per il cinese Guanyou Zhou: la sua Alfa Romeo si è capottata alla staccata di curva 1 finendo oltre le barriere. Nessun danno ma un grande spavento per il giovane rookie. Incidente anche per Alexander Albon, anche lui però sta bene.

TOP 10 GP GRAN BRETAGNA 2022

1 Carlos Sainz Ferrari –

2 Sergio Perez Red Bull +3:702

3 Lewis Hamilton Mercedes +6:224

4 Charles Leclerc Ferrari +8:556

5 Fernando Alonso Alpine +9:574

6 Lando Norris McLaren +11:905

7 Max Verstappen Red Bull +18:709

8 Mick Schumacher Haas +18:907

9 Sebastian Vettel Aston Martin +22:256

10 Kevin Magnussen Haas +24:791

Quote Formula 1 4 Luglio 2022: Verstappen sempre più lanciato per il titolo iridato

Il quarto posto di Silverstone, che pure ha permesso a Charles Leclerc di rosicchiare 6 punti al grande rivale nella corsa al titolo Max Verstappen, ha un sapore amaro per il monegasco. Il pilota della Ferrari, infatti, ha pagato la scelta della scuderia italiana di lasciarlo fuori con gomme dure dietrro la safety car. Un risultato che porta i betting analyst di Snai a considerare, nonostante il 7° posto di Silverstone, ancora Max Verstappen il grande favorito per il mondiale con un suo successo che vale @1,25 volte la posto contro il @4 riservato a Leclerc.

Staccatissimi tutti gli altri con il secondo nel mondiale, Sergio Perez, che vede le sue possibilità di chiudere davanti a tutti la stagione 2022 pagate volte la posta mentre si sale @33 per Carlos Sainz, alla prima gioia in carriera a Silverstone. Red Bull decisamente avanti anche nelle quote per il titolo costruttori con un’affermazione della scuderia di Milton Keynes in quota @1,20 contro i @4 della Ferrari e i 15 della Mercedes.

Prossimo GP in Austria, casa della Red Bull. Verstappen favorito, e torna la Sprint Race

La F1 non fa soste e la prossima settimana si torna subito in pista a Spielberg, casa della Red Bull per il Gran Premio d’Austria. Solito schema, Leclerc di poco favorito in qualifica su Verstappen mentre alla domenica in gara le posizioni si scambiano.

In Austria torna anche la Sprint Race e qui invece abbiamo ancora Leclerc davanti a Verstappen. La manifestazione è in programma dal 8 al 10 luglio. Come sempre non mancate il nostro appuntamento del giovedì con l’articolo di anteprima, le quote e le prime idee per le scommesse sulla F1 mentre domenica, dopo le qualifiche, ci sarà il nostro articolo di aggiornamento ed approfondimento con le free pick ufficiali sulla gara di Formula 1.

