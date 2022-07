Quote e Risultati F1 GP Austria 2022, Charles Leclerc torna a vincere e questa volta lo fa a Spielberg, sul tracciato della red Bull. Nelle quote antepost sulla Formula 1 Max Verstappen rimane favorito, ma si avvicina il monegasco della Ferrari che però è sempre alle prese con l’affidabilità dopo che nel finale della gara austriaca si è ritirato Carlos Sainz per un problema al motore.

Quote e Risultati F1 GP Austria 2022: vittoria di Leclerc al Red Bull Ring

Charles Leclerc vince il GP d’Austria di Formula 1, secondo successo consecutivo per la Ferrari dopo la vittoria di Silverstone con Carlos Sainz, un bel bis al Red Bull Ring, il circuito di casa della scuderia di Max Verstappen che aveva vinto la Sprint Race dopo le qualifiche del venerdì, due giocate che ci hanno mandato in cassa con le giocate su TELEGRAM.

Per tutti gli amici del sito avevamo poi dato una bella FREE PICK con Mick Schumacher in top-10. Il giovane pilota tedesco ha fatto anche meglio chiudendo al 6° posto con una Haas davvero arrembante, chiudendo una bella terza cassa con questo GP. Vi ricordo che tutte le scommesse e le analisi di PANDA e MORFEO sui Motori le trovate in esclusiva nel nostro canale TELEGRAM BETTING MANIAC.

Tornando alla gara austriaca, l’olandese, campione del mondo in carica e leader del mondiale, ha avuto problemi di trazione e degrado gomme e ha chiuso al 2° posto (ritiro per Sergio Perez la cui vettura è uscita danneggiata dopo un contatto con Russell).

Sul terzo gradino del podio Lewis Hamilton in ripresa con la Mercedes anche se meno convincente rispetto a Silverstone. Il campione inglese inoltre deve ringraziare l’ennesimo problema stagionale della Ferrari, col ritiro di Carlos Sainz per un guasto al motore a 14 giri dal termine quando aveva in mano il podio.

Al 4° posto l’altra Freccia d’Argento, quella di George Russell, che si è piazzato davanti a Esteban Ocon, con Alpine che ha chiuso un altro doppio piazzamento in top-10 grazie ad un grande Fernando Alonso che non ha mollato nonostante i problemi al via. Ecco tutte le giocate date per questo GP:

Quote e Risultati F1 GP Austria 2022: statistiche e classifiche

Per il monegasco si tratta della quinta vittoria in carriera, la terza quest’anno, mentre è il 18° podio (il quinto del Mondiale 2022). Le Rosse di Maranello festeggiano invece, la vittoria numero 242, la quarta dell’anno, ma soprattutto la scuderia italiana torna a vincere in Austria dopo 19 anni (nel 2003 l’ultimo successo ottenuto grazie a Michael Schumacher). Eguagliata la McLaren, che sul circuito austriaco vantava sei successi.

Per Verstappen, invece, è il 68° podio in carriera (numero 280 per la Red Bull), l’ottavo dell’anno. “Giornata complicata. Immediatamente abbiamo iniziato a soffrire con le gomme e questo si è verificato con ogni mescola. Troppo degrado per poter attaccare Charles, ma comunque è un buon 2° posto. Risultato positivo in una giornata difficile”, ha ammesso l’olandese dopo la premiazione.

Max Verstappen rimane primo nella classifica piloti con 208 punti, mentre Leclerc è secondo a quota 170. In classifica costruttori, invece, la Red Bull comanda con 359 punti, contro i 303 della Ferrari.

Classifiche F1

Formula 1, GP d’Austria 2022: ordine d’arrivo

1 Leclerc

2 Verstappen

3 Hamilton

4 Russell

5 Ocon

6 Schumacher

7 Norris

8 Magnussen

9 Ricciardo

10 Alonso

11 Bottas

12 Albon

13 Stroll

14 Zhou

15 Gasly

16 Tsunoda

17 Vettel

Ritirati:

Sainz

Latifi

Perez

Formula 1 2022: la classifica piloti aggiornata

1 Max Verstappen (Red Bull) 208

2 Charles Leclerc (Ferrari) 170

3 Sergio Perez (Red Bull) 151

4 Carlos Sainz (Ferrari) 133

5 George Russell (Mercedes) 128

6 Lewis Hamilton (Mercedes) 109

7 Lando Norris (McLaren) 64

8 Esteban Ocon (Alpine) 52

9 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 46

10 Fernando Alonso (Alpine) 29

11 Kevin Magnussen (Haas) 22

12 Daniel Ricciardo (McLaren) 17

13 Pierre Gasly (AlphaTauri) 16

14 Sebastian Vettel (Aston Martin) 15

15 Mick Schumacher (Haas) 12

16 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 11

17 Zhou Guanyu (Alfa Romeo) 5

18 Alexander Albon (Williams) 3

19 Lance Stroll (Aston Martin) 3

20 Nico Hulkenberg (Aston Martin) 0

21 Nicholas Latifi (Williams) 0

Formula 1 2022: la nuova classifica costruttori

1 Red Bull 359

2 Ferrari 303

3 Mercedes 237

4 McLaren 81

5 Alpine 81

6 Alfa Romeo 51

7 Haas 34

8 AlphaTauri 27

9 Aston Martin 18

10 Williams 3

Prossimo GP e tutte le quote sulla Formula 1

Ora la Formula 1 osserverà un weekend di riposo, con il circus che tornerà in pista il 24 luglio per il GP di Francia sul Circuito Paul Ricard. Sarà la dodicesima prova del Mondiale 2022, che segnerà sostanzialmente il giro di boa della stagione.

Nel successivo weekend, invece, inizierà la seconda parte di stagione con il GP d’Ungheria, che sancirà la sosta di un mese. Le ostilità, infatti, riprenderanno poi il 28 agosto con il GP del Belgio a Spa, quattordicesima prova della Formula 1.

Tutte le giocate sui motori di PANDA (e i consigli sulla Formula 1 anche di Morfeo) sono nel VIP di BETTING MANIAC, ma puoi accedere anche al canale TELEGRAM FREE dove ogni giorno escono analisi, statistiche e una free pick selezionata.