Quote Antepost F1 25 Luglio 2022, brutto zero per Charles Leclerc che dopo la pole al sabato al Paul Ricard, in gara domenica sbaglia, va a muro ed esce dal GP Francia 2022 con un pesante zero che rilancia Max Verstappen che va a vincere. Il bicchiere però è mezzo pieno, con una Ferrari apparsa competitiva anche in Francia, e in vista dell’Ungheria che sulla carta dovrebbe essere ancora più favorevole alla monoposto di Maranello.

Risultati Pronostici Formula 1

Iniziamo dai pronostici. Vi avevamo lasciato giovedì scorso con la vittoria REDBULL @2 in FREE PICK una quota poi scesa sotto @1.80 nel corso del weekend e prima della gara, nonostante la 7° pole stagionale di Charles Leclerc che sul giro secco al sabato continua a dominare, anche se non porta a casa i punti attesi alla domenica.

Quote Antepost F1 25 Luglio 2022: vittoria pesante di Verstappen che crolla nelle quote antepost

Max Verstappen su Red Bull fa suo il Gp di Francia al Paul Ricard e torna ad allungare su Charles Leclerc che è finito nelle barriere dopo un testacoda quando il monegasco era al comando, facendo segnare un altro zero in classifica davvero pesante e lo vediamo anche nelle quote che ora danno Verstappen @1.20 per il bis mondiale mentre il pilota Ferrari è ora offerto @4.50.

Secondo posto per un ottimo Lewis Hamilton su Mercedes, sul terzo gradino del podio il compagno George Russell, che brucia l’incolore Sergio Perez a 3 giri dal termine. La rimonta di Carlos Sainz, costretto a due pit stop e penalizzato di 5″ per ‘unsafe release’ ai box, si ferma al 5° posto finale.

Stesso discorso nelle quote antepost per il titolo costruttori. Anche qui la Red Bull è favorita @1.20 con la Ferrari che si gioca @4. Segnali di ripresa per la Mercedes, ma pensare alla vittoria del titolo costruttori è utopia, anche se la quota non è così alta come ci si potrebbe attendere @15 volte la posta. Continua la sfida Alpine-McLaren per la 4° forza del mondiale F1.

TOP-10 GP FRANCIA

Max Verstappen Red Bull 1

Lewis Hamilton Mercedes +10:253

George Russell Mercedes +6:318

Sergio Perez Red Bull +0:618

Carlos Sainz Ferrari +12:217

Fernando Alonso Alpine +13:287

Lando Norris McLaren +8:181

Esteban Ocon Alpine +5:609

Daniel Ricciardo McLaren +2:940

Lance Stroll Aston Martin +0:977

Quote Antepost F1 25 Luglio 2022: gli ultimi aggiornamenti

Quote Antepost F1 25 Luglio 2022: le classifiche aggiornate

CLASSIFICA PILOTI

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING RBPT 233

2 Charles Leclerc MON FERRARI 170

3 Sergio Perez MEX RED BULL RACING RBPT 163

4 Carlos Sainz ESP FERRARI 144

5 George Russell GBR MERCEDES 143

6 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 127

7 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 70

8 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 56

9 Valtteri Bottas FIN ALFA ROMEO FERRARI 46

10 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 37

11 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 22

12 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 19

13 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI RBPT 16

14 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 15

15 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 12

16 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI RBPT 11

17 Zhou Guanyu CHN ALFA ROMEO FERRARI 5

18 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 4

19 Alexander Albon THA WILLIAMS MERCEDES 3

20 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 0

21 Nico Hulkenberg GER ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 0

CLASSIFICA COSTRUTTORI

1 RED BULL RACING RBPT 396

2 FERRARI 314

3 MERCEDES 270

4 ALPINE RENAULT 93

5 MCLAREN MERCEDES 89

6 ALFA ROMEO FERRARI 51

7 HAAS FERRARI 34

8 ALPHATAURI RBPT 27

9 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 19

10 WILLIAMS MERCEDES 3

Prossimo Gran Premio, si torna subito in pista in Ungheria

Non c’è un attimo di pausa per la F1. Il Circus tornerà in pista all’Hungaroring di Budapest per il Gran Premio d’Ungheria 2022 che sarà anche l’ultimo GP prima della pausa estiva. Le primissime quote tornano a dare il testa a testa tra Max Verstappen @2.15 di poco favorito su Charles Leclerc @2.50 anche se in Ungheria dovrebbe essere avvantaggiata la Ferrari.

Lo scorso anno gara pazza in Ungheria. Dopo la doppietta pole/2° posto delle Mercedes, in gara è successo di tutto con 6 ritiri e la vittoria di Esteban Ocon su Alpine, davanti a Sebastian Vettel (poi penalizzato per un eccedenza di carburante sulla sua Aston Martin) e con Lewis Hamilton a completare il podio. Ciliegina sulla torta, il giro veloce dell’Alpha Tauri di Pierre Gasly!

Noi saremo più precisi con analisi, programma e le nostre free pick nel consueto articolo di giovedì. Vi diamo appuntamento qui su BETITALIAWEB.

