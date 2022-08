Quote Antepost F1 1 Agosto 2022, la Formula 1 va in pausa per l’estate dopo il GP Ungheria che regala sempre emozioni e sorprese. Dopo la vittoria di Ocon dello scorso anno, questa volta vince Max Verstappen che partiva dal 10° posto. Disastro della Ferrari che sbaglia tutto. Vediamo tutte le quote sulla Formula 1.

Quote Antepost F1 1 Agosto 2022: la Ferrari sbaglia tutto, Verstappen va in vacanza dominando

Max Verstappen vince il GP d’Ungheria di Formula 1 e fa un ulteriore passo in avanti per un bis del titolo mondiale. L’olandese va alla pausa estiva con un ottimo vantaggio, e con una monoposto che ha un grande potenziale e gli ha permesso di vincere nonostante partisse dal 10° posto per un problema al sabato. Max viene aiutato anche dalla Ferrari che cala alla domenica in gara e sbaglia tutto il possibile, lenta ai box nelle soste dei piloti e con una strategia a dir poco discutibile. Inaccettabile non centrare nemmeno il podio (4° e 6° all’arrivo per Carlos Sainz e Charles Leclerc) in una gara in cui la Ferrari partiva come grande favorita @1.40 (noi l’avevamo consigliata in free pick al giovedì @1.72).

Da segnalare la Mercedes in crescita che centra la pole a sorpresa al sabato con George Russell che poi chiude sul podio al 3° posto anche alla domenica, dietro al compagno di scuderia Lewis Hamilton che chiude al 2° posto e si porta a casa anche il giro veloce per una serie di quote alte all’Hungaroring che abbiamo riassunto:

GEORGE RUSSELL POLE @20.00

MAX VERSTAPPEN VINCENTE GARA @9.50

LEWIS HAMILTON PODIO @3.50

LEWIS HAMILTON GIRO VELOCE @17.00

GP Ungheria: tutte le classifiche

Formula 1, GP d’Ungheria: ordine d’arrivo

Max Verstappen (Red Bull)

Lewis Hamilton (Mercedes)

George Russell (Mercedes)

Carlos Sainz (Ferrari)

Sergio Perez (Red Bull)

Charles Leclerc (Ferrari)

Lando Norris (McLaren)

Fernando Alonso (Alpine)

Esteban Ocon (Alpine)

Sebastian Vettel (Aston Martin)

Lance Stroll (Aston Martin)

Pierre Gasly (Alpha Tauri)

Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

Mick Schumacher (Haas)

Daniel Ricciardo (McLaren)

Kevin Magnussen (Haas)

Alexander Albon (Williams)

Nicholas Latifi (Williams)

Yuki Tsunoda (Alpha Tauri)

Ritirato:

Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

Formula 1 2022: classifica piloti

Max Verstappen 258

Charles Leclerc 178

Sergio Perez 173

George Russell 158

Carlos Sainz 156

Lewis Hamilton 146

Lando Norris 76

Esteban Ocon 58

Valtteri Bottas 46

Fernando Alonso 41

Kevin Magnussen 22

Daniel Ricciardo 19

Pierre Gasly 16

Sebastian Vettel 16

Mick Schumacher 12

Yuki Tsunoda 11

Guanyu Zhou 5

Lance Stroll 4

Alexander Albon 3

Nicholas Latifi 0

Formula 1 2022: classifica costruttori

Red Bull 431

Ferrari 334

Mercedes 304

Alpine 99

McLaren 95

Alfa Romeo 51

Haas 34

AlphaTauri 27

Aston Martin 20

Williams 3

Quote Antepost F1 1 Agosto 2022: statistiche e quote antepost aggiornate

Per Max Verstappen si tratta della 28a vittoria in carriera, l’8° quest’anno, la prima nel GP d’Ungheria. Si tratta del primo pilota in assoluto a vincere all’Hungaroring partendo dalla 10ª posizione. L’olandese è anche al 70° podio, il 10° quest’anno, il 3° consecutivo, il 9° nelle ultime 10 gare.

Per la Red Bull, invece, si tratta del 220° podio, mentre per la Mercedes i podi sono 275, il 188° per Lewis Hamilton, il 6° quest’anno, il 5° consecutivo. Sesto podio in carriera per Russell, il 5° in questa stagione. Ora la Formula 1 si ferma fino al 28 agosto: si riprenderà in quella data con la 14ª prova del Mondiale 2022, il GP del Belgio che si correrà sul circuito di Spa Francorchamps.

Vediamo ora le quote antepost di SNAI aggiornate dopo l’Hungaroring con Max Verstappen @1.12 che sembra già avere il 2° titolo del mondiale piloti in tasca, così come la Red Bull @1.13 domina nelle lavagne per il titolo costruttori.

