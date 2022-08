Pronostici F1 GP Belgio 2022, il ritorno dalle vacanze è subito in salita per la Ferrari che parte sfavorita a Spa-Francorchamps nel consueto testa a testa con la Red Bull. Vediamo analisi, quote e pronostici Formula 1.

Pronostici F1 GP Belgio 2022: Verstappen favorito nel testa a testa con Leclerc

Il Circus della Formula 1 riprende la sua marcia domenica prossima, dopo la pausa estiva, e riparte da uno dei circuiti più iconici del Mondiale, Spa-Francorchamps. Il Gran Premio del Belgio, quattordicesima prova iridata della stagione, vede in Max Verstappen l’uomo da battere. Il campione del mondo in carica, al volante della Red Bull, sta dominando la stagione, otto vittorie su tredici corse, e sui tornati fiamminghi ha vinto lo scorso anno. Naturale quindi che gli esperti Sisal lo considerino il grandissimo favorito per la vittoria, ipotesi in quota @1,85. Verstappen è davanti a tutti anche per la conquista della pole, data @2,10, sebbene in stagione ne abbia centrare solo tre. SuperMax, sempre insaziabile, va poi a caccia della seconda tripletta dell’anno, pole, vittoria e giro veloce, impresa offerta @6,00.

Il primo rivale del campione del mondo in carica è sempre Charles Leclerc il quale ha un rapporto stretto con Spa visto che nel 2019 conquistò la sua prima vittoria in Formula 1. Il numero 16 della Ferrari si presenta al Gran Premio del Belgio voglioso di riscatto dopo due gare, Francia e Ungheria, da dimenticare. Leclerc, la cui vittoria si gioca @3,50, è pronto mostrare i muscoli su quei tornanti dove il Kaiser, Michael Schumacher, non aveva rivali. Il Piccolo Principe monegasco però non vuole certo limitarsi a vincere: se la sua pole è data @2,50, la terza tripletta stagionale del ferrarista pagherebbe @12 volte la posta.

La scuderia di Maranello dovrebbe presentare un novità importante: un nuovo motore ibrido che potrebbe dare maggiore potenza, ma che nell’immediato costerebbe a Leclerc (per Sainz il nuovo motore arriverebbe solo a Monza) 5 posizioni di penalità in griglia. Potrebbe essere l’ultimo tentativo delle Rosse per riaprire il Mondiale, oppure la voglia di evolvere la monoposto solo in chiave 2023. Di sicuro, avere una monoposto in grado di giocarsela con la Red Bull anche sui rettilinei, aiuterebbe non poco, soprattutto su un tracciato sul quale i sorpassi sono fattibili in diversi punti. La Red Bull a sua volta, proverà a fare un passo in avanti con un telaio più leggero.

I possibili outsiders

Mercedes proverà ad accorciare le distanze con il duo di testa approfittando delle nuove regole anti porpoising che entrano in vigore proprio in Belgio. L’obiettivo dichiarato degli uomini diretti da Toto Wolff è capire se il progetto attuale della scuderia tedesca possa essere mantenuto e sviluppato, oppure se per l’anno prossimo si dovrà completamente cambiare registro.

Reduce da cinque podi consecutivi, Lewis Hamilton sente sempre più vicina la prima vittoria del 2022. Il sette volte campione del mondo ha trionfato in 4 occasioni a Spa e, sebbene non lo dica apertamente, confida di centrare il pokerissimo. Il trionfo del campionissimo della Mercedes è offerto @9,00.

Stessa quota per Carlos Sainz il quale non si vuole limitare al successo a Silverstone ma sogna un bis alla guida della sua Ferrari numero 55. Sono invece in doppia cifra sia Sergio Perez, Red Bull, che George Russell con la seconda Mercedes ancora in cerca del primo successo in Formula 1: la vittoria di uno dei due si gioca @12.

Più staccati tutti gli altri ad iniziare dalla McLaren che ha annunciato la fine del rapporto con Daniel Ricciardo a fine stagione. Un altra notizia arrivata nella pausa estiva e che riguarda il mercato della F1 è quella di Fernando Alonso all’Aston Martin, un occasione che si è presentata all’infinito spagnolo dopo il ritiro annunciato da Sebastian Vettel.

Continua il duello per il quarto posto tra i costruttori, che si contendono attualmente proprio Alpine e McLaren, due scuderie che hanno avuto una buona evoluzione e che soprattutto in gara possono rappresentare avversari ostici. Se poi si correrà sul bagnato, Alonso è pronto alla sorpresa.

Pronostici F1 GP Belgio 2022: Programma completo del weekend di Spa

Il weekend del GP del Belgio sarà trasmesso integralmente in diretta TV su Sky Sport F1. In differita, TV8 trasmetterà solo le qualifiche e la gara.

DIRETTA SKY SPORT F1

Venerdì 26 agosto

Prove Libere 1: ore 14:00 – 15:00

Prove Libere 2: ore 17:00 – 18:00

Sabato 27 agosto

Prove Libere 3: 13:00 – 14:00

Qualifiche: 16:00 – 17:00

Domenica 28 agosto

Gara: ore 15:00 – 17:00

DIFFERITA TV8

Sabato 27 agosto

Qualifiche: ore 18:30

Domenica 28 agosto

Gara: ore 18:30

Pronostici F1 GP Belgio 2022: Tracciato e previsioni meteo

Il GP del Belgio si correrà sullo storico tracciato di Spa-Francorchamps, uno dei più lunghi e veloci del Mondiale di Formula 1. La pista misura 7.004 metri e per completare la corsa serviranno in tutto 44 giri, per un totale di percorso di 308,052 chilometri. Il giro record della pista lo detiene Valtteri Bottas, che lo ha ottenuto nel 2018 a bordo della Mercedes fermando il cronometro in 1’46″286.

L’ultimo vincitore di questa gara, corsa tra l’altro sotto la pioggia, è stato Max Verstappen (Red Bull), che si è imposto nel 2021 succedendo a Lewis Hamilton (Mercedes). L’appuntamento di Spa è entrato ufficialmente nel mondiale di Formula 1 a partire dal 1950: il record di vittorie lo detiene Michael Schumacher con 6 successi, davanti ad Ayrton Senna (5). La Ferrari è la scuderia che ha ottenuto più vittorie, 18, contro le 14 della McLaren, e anche più pole position, 14 contro le 11 della scuderia britannica.

Quote Gran Premio del Belgio 2022

Free Pick Formula 1: GP Belgio 2022

Pronostici attualmente non disponibili. Collegatevi prossimamente su questo articolo in aggiornamento.

