Quote Antepost F1 29 Agosto 2022. A Spa, per il GP del Belgio, arriva una grande prova di forza per Max Verstappen che parte 14°, dopo 12 giri è già primo e finisce col dominare ancora una volta, ad una settimana dal suo GP di casa, il Gran Premio d’Olanda di Formula 1 dove è prevista una vera e propria marea Orange.

Quote Antepost F1 29 Agosto 2022: Verstappen impressionante a Spa

Il ritorno dopo la pausa estiva della Formula 1, a Spa per il Gran Premio del Belgio, sorride alla Red Bull ma sorride anche a noi visto che nelle scommesse di PANDA sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC facciamo un bel 2 su 2 con la top-8 di Fernando Alonso e anche il podio di Verstappen che avevamo consigliato anche in Free Pick.

Impressionante Max Verstappen che parte 14° per colpa della penalizzazione ma in appena 12 giri è già al comando, una leadership che non mollerà più, dominando anche a Spa, un ottimo biglietto da visita in vista dell’appuntamento più atteso dal pilota Red Bull, il suo GP di casa, il Gran Premio d’Olanda in programma la prossima settimana a Zandvoort.

Delusione per la Ferrari solo 3° con Carlos Sainz dietro alle Red Bull. Male anche Charles Leclerc che partiva 15°, ma a cui non riesce la rimonta come Verstappen. Il monegasco chiude al 6° posto, scavalcato nel finale da Fernando Alonso per via di una penalità di 5 secondi, in entrata ai box per una delle ennesime scelte scellerate del muretto Ferrari che per provare a fare il giro veloce superando il tempo (imbattibile) di Verstappen, perde 2 punti della 5° posizione.

Delusione anche per la Mercedes che per alcuni poteva inserirsi nella lotta al podio, almeno, e invece George Russell non va oltre il 4° posto, con Lewis Hamilton out dopo un solo giro per un incidente con Alonso. Da segnalare uno strepitoso Alexander Albon che al sabato porta ancora una volta la Williams al Q3, e alla domenica porta a casa un punticino d’oro.

Quote Antepost F1 29 Agosto 2022: ordine d’arrivo GP Belgio e classifiche aggiornate

TOP-10: ORDINE D’ARRIVO GP BELGIO

1. Max Verstappen Red Bull 1

2. Sergio Perez Red Bull +18:092

3. Carlos Sainz Ferrari +9:121

4. George Russell Mercedes +2:236

5. Fernando Alonso Alpine +42:263

6. Charles Leclerc Ferrari +4:402

7. Esteban Ocon Alpine +2:328

8. Sebastian Vettel Aston Martin +2:500

9. Pierre Gasly Alpha Tauri +13:041

10. Alexander Albon Williams +9:658

CLASSIFICA MONDIALE PILOTI 2022

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING RBPT 284

2 Sergio Perez MEX RED BULL RACING RBPT 191

3 Charles Leclerc MON FERRARI 186

4 Carlos Sainz ESP FERRARI 171

5 George Russell GBR MERCEDES 170

6 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 146

7 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 76

8 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 64

9 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 51

10 Valtteri Bottas FIN ALFA ROMEO FERRARI 46

11 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 22

12 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 20

13 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 19

14 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI RBPT 18

15 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 12

16 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI RBPT 11

17 Zhou Guanyu CHN ALFA ROMEO FERRARI 5

18 Alexander Albon THA WILLIAMS MERCEDES 4

19 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 4

20 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 0

21 Nico Hulkenberg GER ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 0

CLASSIFICA COSTRUTTORI 2022

1 RED BULL RACING RBPT 475

2 FERRARI 357

3 MERCEDES 316

4 ALPINE RENAULT 115

5 MCLAREN MERCEDES 95

6 ALFA ROMEO FERRARI 51

7 HAAS FERRARI 34

8 ALPHATAURI RBPT 29

9 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 24

10 WILLIAMS MERCEDES 4

Tutte le quote Formula 1 e prossimo GP Olanda

Questa settimana si torna subito in pista per il Gran Premio d’Olanda dove il padrone di casa, Max Verstappen, è super favorito @1.57 di quota, con Charles Leclerc lontano @4.50, per non parlare di Carlos Sainz in doppia cifra @10.

Noi vi diamo appuntamento su Betitaliaweb al giovedì, il giorno in cui escono le nostre analisi e le free pick sui Motori, e questo weekend oltre alla F1 torna anche la MotoGP per un appuntamento speciale per gli appassionati italiani del motomondiale visto che si correrà a Misano il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.