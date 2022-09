Pronostici F1 GP Olanda 2022, a Zandvoort è attesa la marea Orange per il fenomeno di casa, leader del mondiale e campione del mondo in carica, Max Verstappen, che la settimana scorsa in Belgio ha vinto una gara incredibile, rimontando dalla 14° posizione e rifilando diversi secondi al compagno di scuderia, Perez. Vediamo quote, analisi, programma e free pick Formula 1.

Pronostici F1 GP Olanda 2022: Verstappen domina nella gara di casa

La marea Orange sta per arrivare, con Max Verstappen atteso alla gara di casa a Zandvoort dove, domenica prossima, è in programma il Gran Premio d’Olanda. L’olandese e la sua Red Bull numero 1, non dovrebbero avere rivali, secondo gli esperti Sisal, tanto che la decima vittoria stagione, su quindici gare, è offerta @1,65. Il campione del mondo in carica sogna un’altra cavalcata trionfale come lo scorso anno quando vinse davanti al pubblico di casa con oltre 20 secondi di vantaggio su Lewis Hamilton. Verstappen parte avanti a tutti anche nella caccia alla pole tanto che vederlo partire al palo si gioca @1,85.

Nonostante il momento di grandissima difficoltà, un ritiro e due sesti posti nelle ultime tre uscite stagionali, Charles Leclerc proverà con tutte le sue forze a contrastare il fenomeno olandese. La pista di Zandvoort, però, potrebbe essere per conformazione più favorevole alla Ferrari, che con ogni probabilità in questa parte finale della stagione lavorerà in chiave 2023. Il numero 16 della Ferrari, tre vittorie in stagione, vuole provare a imitare Renè Arnoux, ultimo pilota della Rossa a trionfare in Olanda nel 1983, anche se è consapevole che l’impresa non sarà semplice. Lo scorso anno Leclerc terminò la gara quinto ma doppiato da Verstappen: il riscatto domenica prossima, con vittoria in casa del rivale, è in quota @3,00. Il monegasco vuole rifarsi anche al sabato dove, fino al Gran Premio di Francia sembrava imbattibile: l’ottava pole di Leclerc è data @2,50.

Gli outsider

Tutto il resto del gruppo appare molto lontano dai due battistrada della stagione. Sul terzo gradino del podio dei favoriti si piazzano, tutti alla pari, Lewis Hamilton, sulla Mercedes, Sergio Perez, con la seconda Red Bull e Carlos Sainz, al volante della Ferrari numero 55, il cui successo pagherebbe @12 volte la posta. Ancora più staccato il compagno di scuderia di Hamilton, George Russell che cerca il primo trionfo in Formula 1: ipotesi che si gioca @20.

Continua la lotta per la quarta forza del Mondiale di Formula 1 tra Alpine e McLaren. il doppio arrivo a punti per i francesi sul circuito belga, ha portato il vantaggio sulla scuderia di Zak Brown a 20 punti.

Pronostici F1 GP Olanda 2022: Programma completo del weekend di Zandvoort

DIRETTA SKY SPORT F1

Venerdì 2 settembre

Prove Libere 1: ore 12:30 -13:30

Prove Libere 2: ore 16:00 – 17:00

Sabato 3 settembre

Prove Libere 3: ore 12:00 – 13:00

Qualifiche: ore 15:00 – 16:00

Domenica 4 settembre

Gara: ore 15:00 – 17:00

DIFFERITA TV8

Sabato 3 settembre

Qualifiche: ore 18:30

Domenica 4 settembre

Gara: ore 18:00

Pronostici F1 GP Olanda 2022: Tracciato e previsioni meteo

Il circuito di Zandvoort è tornato in calendario dopo ben 35 anni. La prima edizione del GP d’Olanda valido per il campionato di Formula 1 si è disputata nel 1952. Lo scorso anno, ad aggiudicarsi la corsa è stato Max Verstappen su Red Bull, mentre il giro record della pista è andato a Lewis Hamilton, che su Mercedes ha fermato il cronometro in 1’11″097. La Ferrari è la scuderia che si è assicurata più volte il GP d’Olanda con 8 successi, contro i 6 della Lotus (davanti alle Rosse per pole position, 8 contro 7). Jim Clark è il recordman con 4 successi.

Caratteristiche tecniche. Distanza a giro: 4 259 km. Numero di curve: 14. Si tratta di una pista old school caratterizzata da curve strette e veloci oltre a numerosi cambi di elevazione. La curva 14 in particolare, viene percorsa a tutta velocità, generando forze superiori ai 4g. In altre curve poi (la 1 e 11), le frenate arrivano a generare forze di circa 5g. La curva 7, viene affrontata ad una velocità di oltre 260 km/h, ed è un altro punto in cui si generano forze laterali di circa 5g. A questa seguono immediatamente le curve 8 e 9 che vanno a completare una serie di tre curve consecutive con elevate forze g.

Pneumatici. Per il Gran Premio d’Olanda, i piloti avranno a disposizione queste mescole: C1,C2 e C3. La pista, si trova nelle prossimità di una spiaggia di dune di sabbia che qualche volta viene depositata dal vento sul tracciato, compromettendone il grip.

Meteo. Come sempre le condizioni ambientali, come a Spa, sono un terno al lotto a queste altitudini. Le ultime previsioni però dovrebbero scongiurare la pioggia per tutto il fine settimana.

Quote Gran Premio d’Olanda 2022

Free Pick Formula 1: GP Olanda 2022

