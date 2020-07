Gran Premio di Spagna: 1° appuntamento della stagione 2020 del motomondiale da Jerez. I pronostici MotoGP del 19/07/2020

Finalmente torna in pista anche il Motomondiale con la stagione di MotoGP che prende il via a Jerez nel weekend, dopo che in settimana qui si sono corsi anche i test della ripresa quindi abbiamo qualche riferimento per le scommesse su questo primo GP di Spagna 2020.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Motori con il motomondiale per il Gran Premio di Spagna 2020, 1° appuntamento del motomondiale che apre questa travagliata stagione. Aggiorniamo come sempre il rendimento delle nostre scommesse sui motori dal 2016 ad oggi (MotoGP, Formula 1 e Superbike):

Il Punto della situazione alla ripartenza

Dopo la lunghissima pausa causata del Coronavirus, il Motomondiale torna in pista per il primo appuntamento del 2020 da Jerez. In verità avevamo visto già le due ruote in pista in Qatar, ma solo Moto2 e Moto3 e ora anche MotoGP è pronta per debuttare ufficialmente in questo 2020.

Urge fare un recap dopo tanto tempo fermi e le novità non mancano. Iniziamo dal mercato visto che Danilo Petrucci che si è già accasato in KTM per il 2021, clamorosamente non nel team ufficiale ma con Tech 3 e al suo posto in Ducati arriverà Jack Miller dal team Pramac. Quartararo il prossimo anno farà coppia con Maverick Viñales in Yamaha Factory, mentre Franco Morbidelli ha rinnovato con Petronas. Semi bocciatura di Alex Marquez in HRC. Honda, dopo neanche una gara corsa, ha deciso che nel 2021 sarà Pol Espargarò a fare coppia con Marc Marquez, mentre il fratellino del Cabroncità sarà parcheggiato in LCR, al posto di Cal Crutchlow che dovrà trovarsi una moto per il prossimo anno. In Suzuki rimarrà la coppia Mir-Rins, come Aleix in Aprilia.

Cosa farà Valentino Rossi il prossimo anno? Molti rumors dicono che il Dottore ha già il posto garantito per la seconda moto nel team Yamaha clienti, ma la firma sul contratto al momento non sembra esserci. Stessa cosa per il Andrea Doviziozo. Il Dovi non ha ancora raggiunto l'accordo con Ducati, anzi sembra che le parti siano distanti. Probabilmente si troverà un accordo altrimenti buoni piloti per sostituirlo la casa di Borgo Panigale non faticherebbe a trovarli, vedi il già citato Crutchlow o Zarco.

Andrea Iannone è ancora fermo per la faccenda doping: la squalifica è di 18 mesi, ora si deve esprimere il TAS di Losanna, che però difficilmente lo farà prima di qualche settimana. A Jerez ci sarà Bradley Smith al suo posto, poi si vedrà. The Maniac rischia addirittura 4 anni di squalifica.

Analisi, Dichiarazioni Piloti e Situazione del Motomondiale

La Honda di Marc Marquez è sempre la moto da battere, inoltre il Cabroncito ha avuto più tempo per recuperare al 100% dopo l’intervento alla spalla di questo inverno anche se i primi test non sono stati buonissimi e bisogna capire il clima all'interno dei box visto che come detto durante la quarantena è stato dato per fatto il passaggio di Pol Espargarò nel team Repsol a discapito del minore dei Marquez, non ancora protagonista di una gara, mentre il #93 ha firmava un contratto di 4 anni. Non è ancora stata data l’ufficialità, ma il clima all’interno del box Honda potrebbe non essere dei migliori.

In Yamaha ci si aspetta un anno alla ribalta dopo alcune stagioni negative, specialmente con Maverick Vinales mentre Valentino Rossi è in procinto di annunciare il proseguo della carriera per altri due anni con il team Petronas. Nei test prima della pausa Vinales aveva dettato il passo con la M1

Approposito di Petronas, per molti Fabio Quartararo già quest'anno potrà dare del filo da torcere a Marquez e Vinales per giocarsi il titolo dopo un 2019 da assoluto fenomeno. Non per vantarci ma seguiamo il francese dalle categorie minori tenendolo sempre in massima considerazione (abbiamo fatto anche qualche scommesse sulla Moto 2 con Fabietto protagonista vincente. Se riuscirà a gestire la pressione incombente e, finalmente, a vincere la prima gara in carriera, potrà dire la sua anche per il mondiale se in casa Honda le cose non dovessero funzionare perfettamente

Buon potenziale anche per la Suzuki che vede il 2020 con ottimismo e specialmente con Alex Rins potrà togliersi diverse soddisfazioni in zona podio. I primi test erano stati incoraggianti per l'Aprilia di Aleix Espargaro, anche se parliamo di moto in seconda o terza fascia, come le KTM che devono crescere ancora molto per colmare un minimo il gap, e Johann Zarco che cerca risposte con la Ducati Avintia.

Proprio in casa Ducati piove sul bagnato per quanto riguarda il team ufficiale. Danilo Petrucci mercoledì è caduto nei test e non è al meglio, anche se le ultime news lo danno normalmente in pista per il fine settimana. Problemi anche per Andrea Dovizioso che è reduce da un intervento alla spalla dopo la caduta con la moto da cross e bisognerà capire in che condizioni sarà al via. La partenza è certamente in salita come non accadeva da tempo e già la scorsa stagione il Dovi era andato a calare dopo i fatti del 2017 e 2018.

Programma Tv GP Spagna 2020

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo. DAZN trasmetterà le qualifiche e la gara.

Venerdì 17 luglio

FP1 Moto3 9.00-9.40

FP1 MotoGP 9.55-10.40

FP1 Moto2 10.55-11.35

FP1 MotoE 11.50-12.20

FP2 Moto3 13.15-13.55

FP2 MotoGP 14.10-14.55

FP2 Moto2 15.10-15.55

FP2 MotoE 16.05-16.35

Sabato 18 luglio

FP3 Moto3 9.00-9.40

FP3 MotoGP 9.55-10.40

FP3 Moto2 10.55-11.35

FP3 MotoE 11.50-12.20

Q1 Moto3 12.35-12.50

Q2 Moto3 13.00-13.15

FP4 MotoGP 13.30-14.00

Q1 MotoGP 14.10-14.25

Q2 MotoGP 14.35-14.50

Q1 Moto2 15.10-15.25

Q2 Moto2 15.35-15.50

Epole MotoE 16.0

Domenica 19 luglio

Warm Up Moto3 8.20-8.40

Warm Up Moto2 8.50-9.10

Warm Up MotoGP 9.20-9.40

Gara MotoE 10.05

Gara Moto3 11.00

Gara Moto2 12.20

Gara MotoGP 14.00

Su TV8 sarà trasmessa la differita delle qualifiche di tutte le categorie, sabato delle 15.30. In differita anche le gare, con i seguenti orari:

Gara Moto3 14.15

Gara Moto2 15.25

Gara MotoGP 17.05

Tracciato e Condizioni Meteo Jerez

Il circuito di Jerez, uno dei quattro Gp spagnoli, misura 4.4 Km e conta 5 curve a sinistra e 8 a destra; il rettilineo più lungo misura 607 metri. Il record di vittorie appartiene a Valentino Rossi, qui il pilota di Tavullia ha vinto 7 volte. Il maggior numero di pole è una lotta pari merito tra l’italiano e Jorge Lorenzo, entrambi con 5 partenze dalla prima casella. Il record del circuito appartiene a Cal Crutchlow, che nel 2018 ha fatto fermare il cronometro sul 1:37.653. Al momento per l’intero weekend è previsto sole con temperatura molto elevate.

Lo scorso anno pole di Fabio Quartararo di un pelo sul compagno Franco Morbidelli, con le Petronas sugli scudi e solo 3° al via Marc Marquez. In 2° fila c'erano Andrea Dovizioso, Vinales e Crutchlow in una gara in cui Valentino Rossi partì molto dietro visto che non arrivò nemmeno al Q2. Alla domenica in gara vittoria di Marquez davanti a Rins e Vinales. Giu dal podio il Dovi davanti al compagno Petrucci in rimonta assieme a Rossi 6° al traguardo. Solo 7° Morbidelli mentre Quartararo fu uno dei 4 ritirati (dopo 12 giri) assieme a Miller, Mir e Bagnaia.

Quote GP Spagna 2020

QUOTE QUALIFICA Snai

Quartararo, Fabio 2,50

Marquez, Marc 2,50

Vinales, Maverick 3,25

Rins, Alex 20

Morbidelli, Franco 20

Rossi, Valentino 25

Miller, Jack 25

Dovizioso, Andrea 33

Mir, Joan 50

Petrucci, Danilo 50

Crutchlow, Cal 50

Espargaro, Aleix 75

Bagnaia, Francesco 75

Zarco, Johann 75

Marquez, Alex 100

Binder, Brad 100

Nakagami, Takaaki 100

Espargaro, Pol 100

Oliveira, Miguel 150

Rabat, Esteve 250

Lecuona, Iker 250

Altro 100

QUOTE GARA Snai

Marquez, Marc 1,85

Vinales, Maverick 3,50

Quartararo, Fabio 4,00

Rins, Alex 12

Rossi, Valentino 15

Dovizioso, Andrea 20

Morbidelli, Franco 25

Miller, Jack 33

Crutchlow, Cal 50

Mir, Joan 50

Petrucci, Danilo 75

Espargaro, Aleix 75

Bagnaia, Francesco 100

Zarco, Johann 100

Espargaro, Pol 100

Oliveira, Miguel 100

Nakagami, Takaaki 150

Lecuona, Iker 250

Rabat, Esteve 250

Marquez, Alex 250

Binder, Brad 250

Altro 100

Pronostici MotoGP Spagna 2020

Ci aspettiamo buone cose dalla Suzuki, in particolare da Rins che infatti viene messo già al sabato in un gruppo importante insieme a Valentino Rossi e alle Ducati di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, un gruppo dove lo spagnolo è favorito sugli italiani che iniziano la stagione in affanno. Il Dottore è in calo e lo sappiamo, Dovi si è operato e potrebbe non essere al 100%, Petrux non sta impressionando ed è anche caduto nei test. Andiamo con RINS VINCE GRUPPO 2 QUALIFICA @2.40 (stake 3), quota Eurobet in questo caso. Nel servizio PREMIUM abbiamo dato altre 2 giocate sui gruppi qualifica e gara.

🏍PRONOSTICI GP SPAGNA 2020 PANDA

🆓FREE PICK

🏁Vincitore Gruppo 2 Qualifica (Rossi,Dovizioso,Petrucci): RINS @2.40 (stake 3)

