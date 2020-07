Gran Premio di Andalucia: 2° appuntamento della stagione 2020 del motomondiale ancora da Jerez. I pronostici MotoGP del 26/07/2020

Si corre ancora a Jerez ad una settimana di distanza dall'inizio del motomondiale, un inizio dove non ci siamo fatti mancare nulla, nemmeno la caduta con infortunio e operazione di Marc Marquez che rientra a tempo record per questo GP di Andalucia 2020 dove è comunque Fabio Quartararo il favorito per il bis vincente.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Motori con il motomondiale per il Gran Premio di Andalucia 2020, 2° appuntamento del motomondiale. Si corre ancora a Jerez. Aggiorniamo come sempre il rendimento delle nostre scommesse sui motori dal 2016 ad oggi (MotoGP, Formula 1 e Superbike):

2020:

Formula 1: 6-8 (-2.89 unità)

MotoGP: 1-2 (-2.20 unità)

Superbike: 0-2 (-3.00 unità)

-----------------------------------

2019:

Formula 1: 25-60 (-6.55 unità)

MotoGP: 23-24 (+49.80 unità)

Superbike: 3-10-1 (-5.00 unità)

-----------------------------------

2018:

Formula 1: 35-54 (-0.19 unità)

MotoGP: 17-23 (+37.15 unità)

Superbike: 7-24 (-13.66 unità)

-----------------------------------

2017:

Formula 1: -17,38 unità

MotoGP: -7.70 unità

Superbike: +30,84 unità

-----------------------------------

2016:

Formula 1: +80.78 unità

MotoGP: +27.39 unità

Superbike: +20.50 unità

Segui anche il nostro podcast quotidiano su YOUTUBE. Ogni giovedì parliamo di motori, e in questa puntata abbiamo parlato di MotoGP e del fine settimana che ci aspetta a Jerez. Torna anche la rubrica Motor Pick completamente dedicata a Formula 1, MotoGP e SBK con Panda:

Analisi, Dichiarazioni Piloti e Situazione del Motomondiale

Nella debutto della scorsa settimana a Jerez Marc Marquez prima esce di pista tenendo in piedi la moto in modo miracoloso ma poi cade durante la rimonta furibonda. Un brutto incidente che ha costretto il Cabroncito ad un operazione all’omero che è andata bene tanto che Marquez vorrebbe correre già questo weekend anticipando il rientro programmato a Brno, con la Honda che avrebbe dato il via libera (ora bisognerà capire cosa ne penseranno i medici che dovranno dargli il via libera per tornare in pista a tempo di record), ma in che condizioni rientrerà Marquez? In condizioni normali in centauro della Honda aveva dimostrato di andare il doppio di tutti gli altri, e con questo colpo di scena rischiamo almeno di avere un mondiale aperto che altrimenti sarebbe stato dominato dallo spagnolo. Proprio mentre scriviamo apprendiamo del via libera: Marquez ci sarà!

Vantaggio per le Yamaha, in particolare per l'ufficiale di Maverick Vinales (che ha pregiudicato parte della sua prima gara per via della scelta di gomma sbagliata) ma anche la Petronas del talentuoso francese, Fabio Quartararo che si è finalmente sbloccato vincendo e convincendo anche in gara dopo tante belle prove in qualifica, un pò rovinate alla domenica. Queste le dichiarazioni di Vinales: "Pronto a lottare per podio e vittoria. Il mio team ha fatto un ottimo lavoro domenica scorsa".

Andrea Dovizioso ha chiuso terzo con Ducati, un ottimo risultato se pensiamo che Jerez non è una grande pista ne per lui ne per la sua moto. Nelle retrovie il compagno Danilo Petrucci, messo dietro anche da Jack Miller su Pramac, che il prossimo anno prenderà proprio il posto del Petrux sulla Ducati ufficiale anche se il pilota italiano è positivo per questo 2° weekend a Jerez: "Non vedo l’ora di poter correre nuovamente a Jerez. Obiettivo Top Five". Da segnalare un grande Francesco Bagnaia al sabato con l'altra Pramac.

Fuori dai giochi per un incidente anche Alex Rins al sabato, con la Suzuki che ha subito perso anche Joan Mir, primo ritirato in gara. Anche Valentino Rossi si è ritirato a 7 giri dalla fine quando era solo 9°, così come l'Aprilia di Aleix Espargaro. Molto bene invece il fratello Pol Espargaro 6° con una KTM in crescita ma comunque dietro alla Yamaha Petronas di un buon Franco Morbidelli. Marquez non è stato l'unico operato in questi giorni visto che anche Cal Crutchlow è finito sotto i ferri (si è operato allo scafoide) e l'inglese proverà a correre.

Programma Tv GP Andalucia 2020

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo. DAZN trasmetterà le qualifiche e la gara.

Venerdì 24 luglio

FP1 Moto3 9.00-9.40

FP1 MotoGP 9.55-10.40

FP1 Moto2 10.55-11.35

FP1 MotoE 11.50-12.20

FP2 Moto3 13.15-13.55

FP2 MotoGP 14.10-14.55

FP2 Moto2 15.10-15.55

FP2 MotoE 16.05-16.35

Sabato 25 luglio

FP3 Moto3 9.00-9.40

FP3 MotoGP 9.55-10.40

FP3 Moto2 10.55-11.35

FP3 MotoE 11.50-12.20

Q1 Moto3 12.35-12.50

Q2 Moto3 13.00-13.15

FP4 MotoGP 13.30-14.00

Q1 MotoGP 14.10-14.25

Q2 MotoGP 14.35-14.50

Q1 Moto2 15.10-15.25

Q2 Moto2 15.35-15.50

Epole MotoE 16.0

Domenica 25 luglio

Warm Up Moto3 8.20-8.40

Warm Up Moto2 8.50-9.10

Warm Up MotoGP 9.20-9.40

Gara MotoE 10.05

Gara Moto3 11.00

Gara Moto2 12.20

Gara MotoGP 14.00

Su TV8 sarà trasmessa la differita delle qualifiche di tutte le categorie, sabato delle 15.30. In differita anche le gare, con i seguenti orari:

Gara Moto3 14.15

Gara Moto2 15.25

Gara MotoGP 17.05

Tracciato e Condizioni Meteo Jerez

Il circuito di Jerez, uno dei quattro Gp spagnoli, misura 4.4 Km e conta 5 curve a sinistra e 8 a destra; il rettilineo più lungo misura 607 metri. Il record di vittorie appartiene a Valentino Rossi, qui il pilota di Tavullia ha vinto 7 volte. Il maggior numero di pole è una lotta pari merito tra l’italiano e Jorge Lorenzo, entrambi con 5 partenze dalla prima casella. Per quanto riguarda le previsioni meteo come per lo scorso weekend è atteso sole e caldo per tutte e tre le giornate in pista.

Quote GP Andalucia 2020

QUOTE QUALIFICA Snai

Quartararo, Fabio 1,70

Vinales, Maverick 3,75

Marquez, Marc 4,50

Miller, Jack 7,50

Bagnaia, Francesco 15

Morbidelli, Franco 15

Espargaro, Pol 20

Dovizioso, Andrea 20

Rossi, Valentino 33

Petrucci, Danilo 33

Crutchlow, Cal 50

Mir, Joan 50

Binder, Brad 50

Rins, Alex 50

Espargaro, Aleix 100

Nakagami, Takaaki 100

Zarco, Johann 100

Oliveira, Miguel 150

Rabat, Esteve 250

Marquez, Alex 250

Lecuona, Iker 250

Altro 100

QUOTE GARA Snai

14:00 Gara Motogp Andalusia

Quartararo, Fabio 1,85

Vinales, Maverick 3,50

Marquez, Marc 4,00

Dovizioso, Andrea 7,50

Miller, Jack 12

Morbidelli, Franco 12

Rins, Alex 25

Espargaro, Pol 25

Rossi, Valentino 33

Bagnaia, Francesco 33

Mir, Joan 33

Petrucci, Danilo 50

Crutchlow, Cal 50

Oliveira, Miguel 75

Binder, Brad 75

Nakagami, Takaaki 100

Zarco, Johann 150

Espargaro, Aleix 150

Lecuona, Iker 250

Rabat, Esteve 250

Marquez, Alex 250

Altro 100

Pronostici MotoGP Andalucia 2020

Snai è tra i pochi book a mettere subito in lavagna Marc Marquez e noi @4.50 per la pole un cippino lo proviamo. Marquez rientra con tutti i dubbi del caso, e potrebbe soffrire, ma più in gara. Sul giro secco Marquez cercherà di fare meglio possibile. Sempre parlando di Qualifica andiamo con i testa a testa di Aleix Espargaro su Bradley Smith, nel confronto interno in Aprilia che vede nettamente favorito lo spagnolo prima guida rispetto a Smith che fa da sostituto a Iannone. Prendiamo anche Maverick Vinales meglio di Jack Miller. Jack Miller va forte anche sul giro secco ma la Ducati qui ha dei limiti e Vinales rimane un pilota superiore. Ovviamente seguiremo tutto il weekend di Jerez con aggiornamenti, ulteriori puntate, eventuali coperture e variazioni di quota col nostro servizio 💎 PREMIUM.

🏍PRONOSTICI GP ANDALUCIA 2020 PANDA

🆓FREE PICK

🏁Qualifica pole: MARQUEZ @4.50 (stake 1)

🏁DOPPIA @1.96 (stake 5)

📌TaT Qualifica A.Espargaro v Bradley Smith: ESPARGARO

📌TaT Qualifica Miller v Vinales: VINALES

💎PICK PREMIUM

🏁Pick TaT e Gruppi post qualifica + pronostici extra nel servizio PREMIUM

Tutti gli altri pronostici li ricevi attivando il nostro servizio PREMIUM su TELEGRAM. Contattaci per attivarlo subito e ricevere tutti i contenuti e le giocate non solo sui Motori, ma anche sul Calcio e tutti gli altri sport con una redazione e 6 tipster quotidianamente al lavoro per trovare le quote e le puntate di maggior valore.