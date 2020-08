Gran Premio di Repubblica Ceca: 3° appuntamento della stagione 2020 del motomondiale da Brno. I pronostici MotoGP del 09/08/2020

Un 3° appuntamento della stagione 2020 di MotoGP con molti spunti e risvolti dopo le prime 2 gare a Jerez. Si arriva a Brno per il GP di Repubblica Ceca 2020, tracciato che piace alla Ducati e a Dovizioso che cercano riscatto. Valentino Rossi cerca invece conferme dopo il podio di Jerez, Quartararo prova la fuga approfittando di un altro weekend di stop per Marc Marquez di rientro dalla doppia operazione.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Motori con il motomondiale di MotoGP. Aggiorniamo come sempre il rendimento delle nostre scommesse sui motori dal 2016 ad oggi (MotoGP, Formula 1 e Superbike):

2020:

Formula 1: 6-12 (-8.89 unità)

MotoGP: 3-2 (+6.10 unità)

Superbike: 0-2 (-3.00 unità)

-----------------------------------

2019:

Formula 1: 25-60 (-6.55 unità)

MotoGP: 23-24 (+49.80 unità)

Superbike: 3-10-1 (-5.00 unità)

-----------------------------------

2018:

Formula 1: 35-54 (-0.19 unità)

MotoGP: 17-23 (+37.15 unità)

Superbike: 7-24 (-13.66 unità)

-----------------------------------

2017:

Formula 1: -17,38 unità

MotoGP: -7.70 unità

Superbike: +30,84 unità

-----------------------------------

2016:

Formula 1: +80.78 unità

MotoGP: +27.39 unità

Superbike: +20.50 unità

Analisi, Dichiarazioni Piloti e Situazione del Motomondiale

Dopo la doppia gara di Jerez, con doppia vittoria di Fabio Quartararo su Yamaha Petronas, la MotoGP si sposta a Brno per il GP Repubblica Ceca 2020, con Marc Marquez ancora costretto al forfait dopo una doppia operazione all'omero. Al suo posto in Honda correrà Stefan Bradl. L'assenza del Cabroncito da l'opportunità a Quartararo di tentare la fuga. Dovrà provare a contenerlo Maverick Vinales sulla Yamaha Factory ufficiale che si è goduta anche un ritrovato Valentino Rossi che è tornato sul podio dopo 17 gare.

Qui sono chiamate al riscatto le Ducati ufficiali, con Andrea Dovizioso che arriva da una gara anonima chiusa al 6° posto a Jerez, pista difficile per il pilota e la moto che invece amano Brno da cui potrebbe iniziare il riscatto della moto di Borgo Panigale. Anche Danilo Petrucci arriva da un weekend da dimenticare dove è anche è caduto, ma ha dichiarato di essere a posto fisicamente per Brno, mentre il Dovi ha grandi aspettative per questo weekend. Occhio quindi anche alle Ducati Pramac che sta andando molto forte in qualifica con Francesco Bagnaia e Jack Miller che però in gara non riescono mai a raccogliere quanto atteso (Miller è caduto, mentre Bagnaia ha avuto un problema tecnico al motore mentre era saldamente in seconda posizione).

Doppia top-10 per la Suzuki che nel 2° weekend a Jerez si è ripreso dopo un primo GP da incubo. Joan Mir ha chiuso al 5° posto, Alex Rins 10° (un altro che è rientrato da un infortunio), ma l'impressione è che dalla Suzuki ci si aspettasse di più e finora questo potenziale non si è ancora visto. Positiva la KTM di Pol Espargaro nelle prime 2 gare spagole, vedremo se arriverà la conferma a Brno. Tra i ritirati nell'ultimo GP, oltre ai già citati Bagnaia e Miller, c'erano anche Franco Morbidelli, Brad Binder, oltre Lecuona e anche l'Aprilia di Aleix Espargaro.

Lo scorso anno pole di Marc Marquez davanti a Jack Miller e a Johan Zarco. In 2° fila Dovizioso, Pol Espargaro e Rins, solo in 3° fila al via Rossi, Petrucci e Vinales, per non parlare di un Quartararo solo 10° al via. In gara Marquez confermò il primato davanti a Dovizioso e ad un ottimo Miller sul podio. In 4° posizione Rins davanti a Crutchlow e Rossi. Quartararo si accontentò del 7° posto davanti a Petrucci, Nakagami e Vinales a completare una top-10 con Pol Espargaro e Bagnaia primi degli esclusi. 3 ritirare, Syahrin, Morbidelli e Mir.

Programma Tv GP Repubblica Ceca 2020

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo. DAZN trasmetterà le qualifiche e la gara. Differite su TV8.

Venerdì 7 agosto

FP1 Moto3 9.00-9.40

FP1 MotoGP 9.55-10.40

FP1 Moto2 10.55-11.35

FP2 Moto3 13.15-13.55

FP2 MotoGP 14.10-14.55

FP2 Moto2 15.10-15.50

Sabato 8 agosto

FP3 Moto3 9.00-9.40

FP3 MotoGP 9.55-10.40

FP3 Moto2 10.55-11.35

Q1 Moto3 12.35-12.50

Q2 Moto3 13.00-13.15

FP4 MotoGP 13.30-14.00

Q1 MotoGP 14.10-14.25

Q2 MotoGP 14.35-14.50

Q1 Moto2 15.10-15.25

Q2 Moto2 15.35-15.50

Domenica 9 agosto

Warm Up Moto3 08.40 – 09.00

Warm Up Moto2 09:10 – 09:30

Warm Up MotoGP 09:40 – 10:00

Gara Moto3 11.00

Gara Moto2 12.20

Gara MotoGP 14.00

Differite TV8

Gara Moto3 16.15

Gara Moto2 17.15

Gara MotoGP 18.45

Tracciato e Condizioni Meteo Brno

Quella della Repubblica Ceca è una delle tappe storiche del Motomondiale. Il circuito di Brno misura 5.4 Km e conta 6 curve a sinistra e 8 a destra. Su questo circuito il maggior numero di vittorie spetta a Valentino Rossi, ma su questa pista non sale sul gradino più alto del podio dal 2009. Meteo Gp Brno: Al momento per il weekend è previsto sole con qualche nuvola per domenica.

Quote GP Repubblica Ceca 2020

QUOTE QUALIFICA Snai

Quartararo, Fabio 2,50

Vinales, Maverick 4,50

Dovizioso, Andrea 5,00

Morbidelli, Franco 12

Bagnaia, Francesco 12

Miller, Jack 12

Rossi, Valentino 15

Rins, Alex 15

Mir, Joan 33

Crutchlow, Cal 33

Petrucci, Danilo 33

Binder, Brad 50

Oliveira, Miguel 50

Nakagami, Takaaki 50

Espargaro, Pol 50

Marquez, Alex 100

Espargaro, Aleix 100

Rabat, Esteve 100

Lecuona, Iker 100

Zarco, Johann 100

Altro 25

QUOTE GARA[ SNAI]

Quartararo, Fabio 2,50

Vinales, Maverick 4,00

Dovizioso, Andrea 4,00

Miller, Jack 15

Morbidelli, Franco 15

Bagnaia, Francesco 15

Rossi, Valentino 15

Rins, Alex 20

Nakagami, Takaaki 50

Espargaro, Pol 50

Crutchlow, Cal 50

Binder, Brad 50

Mir, Joan 50

Petrucci, Danilo 75

Oliveira, Miguel 75

Zarco, Johann 100

Marquez, Alex 100

Espargaro, Aleix 100

Rabat, Esteve 100

Lecuona, Iker 100

Altro 25

Pronostici MotoGP Repubblica Ceca 2020

