Gran Premio di Austria: 4° appuntamento della stagione 2020 del motomondiale da Spielberg. I pronostici MotoGP del 16/08/2020

Si torna in pista col 4° appuntamento del motomondiale col GP d'Austria, il Gran Premio di casa della KTM che la scorsa settimana si è sbloccata andando a vincere a sorpresa a Brno con Binder. In questa pista è sempre andata bene la Ducati, male la Yamaha. Ancora fuori Marc Marquez.

ediamo analisi e Pronostici Vincenti Motori con il motomondiale di MotoGP. Aggiorniamo come sempre il rendimento delle nostre scommesse sui motori dal 2016 ad oggi (MotoGP, Formula 1 e Superbike):

2020:

Formula 1: 9-17 (-6.89 unità)

MotoGP: 4-6 (-0.70 unità)

Superbike: 2-2 (+0.50 unità)

-----------------------------------

2019:

Formula 1: 25-60 (-6.55 unità)

MotoGP: 23-24 (+49.80 unità)

Superbike: 3-10-1 (-5.00 unità)

-----------------------------------

2018:

Formula 1: 35-54 (-0.19 unità)

MotoGP: 17-23 (+37.15 unità)

Superbike: 7-24 (-13.66 unità)

-----------------------------------

2017:

Formula 1: -17,38 unità

MotoGP: -7.70 unità

Superbike: +30,84 unità

-----------------------------------

2016:

Formula 1: +80.78 unità

MotoGP: +27.39 unità

Superbike: +20.50 unità

Analisi, Dichiarazioni Piloti e Situazione del Motomondiale

Sta diventando una stagione più pazza del previsto, la stagione degli outsider, un motomondiale ch si è trasformato da già scritto ad apertissimo visto che Marc Marquez rimane ai box infortunato.

La Ducati sta faticando ma su questo tracciato è sempre andata bene ed è chiamata al riscatto, Andrea Dovizioso su tutti. Anonimo Danilo Petrucci all'ultimo anno con la moto di Borgo Panigale, così come chi prenderà il suo posto il prossimo anno, Jack Miller. Si è salvato solo Johan Zarco sulla Ducati non ufficiale, che ha portato a casa anche una pole oltre al podio in gara.

Anche la Yamaha è chiamata a migliorare con Maverick Vinales irriconoscibile a Brno così come Valentino Rossi che in Spagna era tornato anche sul podio prima di tornare a navigare nelle retrovie in Repubblica Ceca. Qui in Austria la Yamaha non ha mai avuto un grande feeling col tracciato. Rinvigorito dal podio invece Franco Morbidelli, ma l'uomo della Yamaha Petronas più atteso è Fabio Quartararo, per molti il favorito per la vittoria del mondiale in assenza di Marquez, anche se con gare come quella di Brno il titolo non si porta a casa. Il Diablo è chiamato quindi a giocarsi quanto meno il podio, nonostante i problemi di Yamaha con Spielberg.

La Suzuki è in ritardo ma ha un buon potenziale; Alex Rins sta recuperando con passi da gigante dopo l'infortunio di Jerez, e a Brno si è rivisto lo spagnolo che conosciamo. Non convince invece il suo compagno Joan Mir abbastanza lento sia in qualifica che in gara.

La KTM sembra l'unica a gioire e se la moto austriaca è cresciuta arrivando addirittura a vincere a Brno con Brad Binder, lo deve anche al lavoro del collaudatore Dani Pedrosa che proprio su questa pista ha macinato giri su giri. Questa è la gara di casa per KTM che conosce benissimo tutti i segreti della pista. Rimane abbastanza enigmatico il potenziale di Aprilia che era andata forte con Aleix Espargaro al sabato, ma non altrettanto in gara.

Programma Tv GP Repubblica Ceca 2020

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo. DAZN trasmetterà le qualifiche e la gara. Differite su TV8.

Venerdì 14 agosto

FP1 Moto3 9.00-9.40

FP1 MotoGP 9.55-10.40

FP1 Moto2 10.55-11.35

FP2 Moto3 13.15-13.55

FP2 MotoGP 14.10-14.55

FP2 Moto2 15.10-15.50

Sabato 15 agosto

FP3 Moto3 9.00-9.40

FP3 MotoGP 9.55-10.40

FP3 Moto2 10.55-11.35

Q1 Moto3 12.35-12.50

Q2 Moto3 13.00-13.15

FP4 MotoGP 13.30-14.00

Q1 MotoGP 14.10-14.25

Q2 MotoGP 14.35-14.50

Q1 Moto2 15.10-15.25

Q2 Moto2 15.35-15.50

Domenica 16 agosto

Warm Up Moto3 08.40 – 09.00

Warm Up Moto2 09:10 – 09:30

Warm Up MotoGP 09:40 – 10:00

Gara Moto3 11.00

Gara Moto2 12.20

Gara MotoGP 14.00

GARE IN DIFFERITA TV8

Gara Moto3 13.45

Gara Moto2 15.00

Gara MotoGP 16.00

Tracciato e Condizioni Meteo Spielberg

La pista di Spielberg è entrata in calendario solo tre stagioni fa, misura 4.7 km e conta 3 curve a sinistra e 7 a destra. La prima edizione è stata conquistata da Andrea Iannone su Ducati. Nel 2017 e nel 2019 è stato ‘DesmoDovi’ a conquistare una vittoria, mentre nel 2018 è stato il turno di Jorge Lorenzo sempre in sella alla Rossa di Borgo Panigale.

Anche il Meteo non ci aiuterà con le certezze visto che sul tracciato di Spielberg è prevista pioggia per l’intero weekend, ma la pista, che sorge tra le colline austriache ha già mostrato più volte un clima “pazzo” e un asfalto capace di asciugarsi molto velocemente.

Quote GP Repubblica Ceca 2020

QUOTE QUALIFICA Snai

Quartararo, Fabio 3,50

Binder, Brad 6,50

Espargaro, Pol 6,50

Zarco, Johann 8,00

Vinales, Maverick 8,00

Morbidelli, Franco 8,00

Dovizioso, Andrea 10

Rossi, Valentino 15

Miller, Jack 15

Oliveira, Miguel 25

Rins, Alex 25

Espargaro, Aleix 33

Mir, Joan 33

Pirro, Michele 33

Nakagami, Takaaki 33

Crutchlow, Cal 33

Petrucci, Danilo 33

Bradl, Stefan 50

Lecuona, Iker 100

Rabat, Esteve 100

Marquez, Alex 100

Altro 100

QUOTE GARA Snai

Espargaro, Pol 4,50

Binder, Brad 4,50

Quartararo, Fabio 5,50

Dovizioso, Andrea 7,50

Vinales, Maverick 10

Morbidelli, Franco 10

Zarco, Johann 10

Rossi, Valentino 15

Miller, Jack 20

Oliveira, Miguel 20

Rins, Alex 25

Nakagami, Takaaki 33

Crutchlow, Cal 33

Petrucci, Danilo 33

Mir, Joan 33

Pirro, Michele 50

Espargaro, Aleix 50

Bradl, Stefan 50

Rabat, Esteve 100

Marquez, Alex 100

Lecuona, Iker 100

Altro 100

Pronostici MotoGP Repubblica Ceca 2020

Austria è casa della KTM, la moto del momento dopo la vittoria di Brno che non sarà stata un caso (la moto è in crescita) ma nemmeno la norma, anche se qui Binder e Pol Espargaro potrebbero fare ancora bene vista l'assenza di Marquez. Il mondiale è più che mai aperto, con la Ducati chiamata a riscattarsi su una pista amica sulla carta visto che qui hanno sempre vinto i ducatisti, mentre in teoria le Yamaha potrebbero faticare. Noi però mettiamo un cippino sulla vittoria di Quartararo che ha una quota golosa @5.50 su Snai che ci darà mezzo rimborso in caso di secondo posto. Puntiamo comunque il minimo sulla VITTORIA GARA QUARTARARO @5.50, tenendoci i colpi ad alto investimento per il servizio PREMIUM questa settimana.

🏍PRONOSTICI MOTOGP - GP AUSTRIA 2020 by PANDA

🆓FREE PICK

🏁Vittoria Gara: QUARTARARO @5.50 (stake 1)

💎PICK PREMIUM

🏁Altre giocate in esclusiva nel nostro servizio Premium...

