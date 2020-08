Gran Premio di Stiria: 5° appuntamento della stagione 2020 del motomondiale ancora da Spielberg. I pronostici MotoGP del 23/08/2020

Tra tante polemiche dopo l'incidente tra Zarco e Morbidelli (con le moto impazzite che sfiorano Rossi) si torna a correre a Spielberg in Austria, per la seconda volta di fila, col GP di Stiria 2020 di questa domenica 23 agosto, 5° appuntamento del motomondiale di MotoGP.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Motori con il motomondiale di MotoGP. Aggiorniamo come sempre il rendimento delle nostre scommesse sui motori dal 2016 ad oggi (MotoGP, Formula 1 e Superbike):

2020:

Formula 1: 10-19 (-6.69 unità)

MotoGP: 6-10 (-6.00 unità)

Superbike: 2-2 (+0.50 unità)

2019:

Formula 1: 25-60 (-6.55 unità)

MotoGP: 23-24 (+49.80 unità)

Superbike: 3-10-1 (-5.00 unità)

2018:

Formula 1: 35-54 (-0.19 unità)

MotoGP: 17-23 (+37.15 unità)

Superbike: 7-24 (-13.66 unità)

2017:

Formula 1: -17,38 unità

MotoGP: -7.70 unità

Superbike: +30,84 unità

2016:

Formula 1: +80.78 unità

MotoGP: +27.39 unità

Superbike: +20.50 unità

Analisi, Dichiarazioni Piloti e Situazione del Motomondiale

La settimana scorsa oltre al terribile incidente che ha coinvolto Johan Zarco (che sarà operato mercoledì a Modena allo scafoide) e Franco Morbidelli è arrivata anche la doccia fredda del divorzio tra Andrea Dovizioso e la Ducati il prossimo anno, col Dovi che ha risposto tornando a vincere in Austria, pista che il romagnolo ama, e in cui la Ducati ha sempre dominato, confermandosi anche nel 2020 in attesa del secondo round del 23 agosto. Riuscirà a vincere per la doppietta in casa della KTM anche questa settimana? Queste le parole di Dovi: "La gara di domenica scorsa sarà un buon riferimento per provare a lottare di nuovo per la vittoria. Noi siamo migliorati molto in frenata, ma dobbiamo fare ancora un passo avanti lavorando su altri dettagli. Saranno determinanti anche le condizioni meteo che, come abbiamo già visto, possono cambiare molte volte durante il fine settimana".

KTM che dopo il successo di Brno non è riuscita a salire sul podio visto un ennesimo ritiro di Pol Espargaro, ma Brad Binder, che partiva dalle retrovie, ha corso una grande gara domenica, chiudendo con un ottimo 4° posto, dietro a Joan Mir su Suzuki e Jack Miller con la Ducati Pramac. Tornando a KTM, in Tech 3 registriamo la rabbia di Miguel Oliveira che stava andando forte ed è uscito per un contatto proprio con Espargaro, entrambi piloti della truppa KTM che andrà a caccia di riscatto nella 2° gara di casa.

5° posto per Valentino Rossi, primo delle Yamaha che qui confermano tutte le loro difficoltà, per non parlare di Maverick Vinales che partiva forte della pole ma non va oltre il 10° posto. Qui la Yamaha si è confermata veloce sul giro secco ma poi è calata vistosamente in gara, come successo a Brno. Rossi è tornato a parlare dell'incidente causato da Zarco: "La gara dello scorso fine settimana è stata spaventosa. Alla fine tutti i piloti stanno bene, e questa è la cosa più importante, ma c’è una lezione in questo per tutti noi, specialmente per i piloti" e sulla gara: "Domenica scorsa ho fatto una buona gara e il quinto posto non era poi così male, ma penso che possiamo fare di meglio". Anche Vinales ha rischiato grosso nell'incidente di domenica scorsa, ha parlato di recuperare punti, non di vittoria questo weekend: "uesta domenica abbiamo un’altra opportunità per mostrare cosa possiamo fare. Il mio passo era davvero buono verso la fine della gara, quindi penso che se lavoreremo sodo, potremo recuperare qualche punto in campionato. Questo è il nostro obiettivo".

E' stato un fine settimana negativo anche per il leader del motomondiale, Fabio Quartararo solo 8° con Yamaha Petronas, e anche questo weekend potrebbe essere difficile per il francese e in generale per la moto di Iwata. Suzuki in crescita visto che oltre all'ottimo Mir, anche Alex Rins stava andando forte, prima della caduta che ha rovinato anche la nostra giocata sul gruppo gara dello spagnolo.

Programma Tv GP Stiria 2020

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo. DAZN trasmetterà le qualifiche e la gara. Differite su TV8.

Venerdì 21 agosto

FP1 Moto3 9.00-9.40

FP1 MotoGP 9.55-10.40

FP1 Moto2 10.55-11.35

FP2 Moto3 13.15-13.55

FP2 MotoGP 14.10-14.55

FP2 Moto2 15.10-15.50

Sabato 22 agosto

FP3 Moto3 9.00-9.40

FP3 MotoGP 9.55-10.40

FP3 Moto2 10.55-11.35

Q1 Moto3 12.35-12.50

Q2 Moto3 13.00-13.15

FP4 MotoGP 13.30-14.00

Q1 MotoGP 14.10-14.25

Q2 MotoGP 14.35-14.50

Q1 Moto2 15.10-15.25

Q2 Moto2 15.35-15.50

Domenica 23 agosto

Warm Up Moto3 08.40 – 09.00

Warm Up Moto2 09:10 – 09:30

Warm Up MotoGP 09:40 – 10:00

Gara Moto3 11.00

Gara Moto2 12.20

Gara MotoGP 14.00

GARE IN DIFFERITA TV8

Gara Moto3 14.00

Gara Moto2 15.25

Gara MotoGP 16.30

Tracciato e Condizioni Meteo Spielberg

Il Gran Premio di Spielberg è entrato nel calendario solo tre stagioni fa. La prima edizione è stata conquistata da Andrea Iannone su Ducati. Nel 2017, nel 2019 e nel 2020 è stato ‘DesmoDovi’ a conquistare una vittoria, mentre nel 2018 è stato il turno di Jorge Lorenzo sempre in sella alla Rossa. La pista misura 4.7 km e conta 3 curve a sinistra e 7 a destra.

Per quanto riguarda il meteo anche in questo fine settimana sul circuito di Spielberg è prevista pioggia, ma come già viato lo scorso weekend, qui il meteo cambia molto velocemente.

Quote Antepost

Su Snai si gioca sul vincitore del mondiale senza Marc Marquez che è il grande punto interrogativo. Nonostante 2 brutte prove Quartararo rimane il favorito su Dovizioso che guadagna molte posizioni e si mette dietro Vinales. La 4° scelta è addirittura Binder mentre il sogno Valentino Rossi si gioca @15.

QUOTE ANTEPOST MONDIALE PILOTI Snai

Quartararo, Fabio 2,00

Dovizioso, Andrea 3,00

Vinales, Maverick 5,50

Binder, Brad 10

Rossi, Valentino 15

Miller, Jack 25

Morbidelli, Franco 25

Zarco, Johann 33

Nakagami, Takaaki 33

Espargaro, Pol 33

Rins, Alex 50

Mir, Joan 50

Oliveira, Miguel 100

Bagnaia, Francesco 100

Crutchlow, Cal 100

Petrucci, Danilo 100

Marquez, Alex 300

Espargaro, Aleix 750

Lecuona, Iker 1.000

Altro 100

Quote GP Stiria 2020

QUOTE QUALIFICA Eurobet

Quartararo @3.00

Vinales @3.50

P.Espargaro @5.00

Miller @5.50

Dovizioso @6.00

Morbidelli @16.00

Rins @16.00

Mir @21.00

Rossi @21.00

Binder @31.00

Crutchlow @31.00

Nakagami @41.00

Petrucci @41.00

Oliveira @51.00

A.Marquez @81.00

Bradl @101.00

A.Espargaro @101.00

Rabat @101.00

Smith @101.00

Altri @51.00

QUOTE GARA Eurobet

Dovizioso @3.00

P.Espargaro @5.00

Rins @5.00

Miller @9.00

Quartararo @11.00

Binder @13.00

Vinales @13.00

Mir @16.00

Oliveira @21.00

Rossi @21.0

Morbidelli @26.00

Crutchlow @36.00

Petrucci @36.00

Nakagami @41.00

A.Espargaro @81.00

Bradl @101.00

A.Marquez @101.00

Rabat @101.00

Smith @101.00

Altri @51.00

Pronostici MotoGP Stiria 2020

Al momento non sono ancora disponibili le scommesse sul GP di Stiria. Come sempre le nostre prime giocate, assieme alla free pick, escono giovedì nel tardo pomeriggio o in serata (tradizionalmente dopo le conferenze stampa) per poi continuare con la copertura lungo tutto il weekend di corsa.

