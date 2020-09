Scommesse MotoGP: Dovizioso favorito su Quartararo. Valentino Rossi può vincere il 10° titolo iridato? Le speranze ci sono anche in quota

Questo strano motomondiale 2020, con calendario modificato per il covid e l'infortunio di Marc Marquez, si sta rivelando più emozionante, equilibrato e spettacolare del previsto. Più difficile da pronosticare ma sicuramente più incerto nel finale, e Valentino Rossi sogna il 10° titolo.

Vediamo analisi e pronostici gratis MotoGP facendo il punto con le quote di riferimento Eurobet e Sisal.

In 7 per il titolo iridato, Valentino Rossi ci può credere

Diciamolo subito, questa stagione è divertente e in bilico, ma è molto difficile da pronosticare, anche se da Misano non siamo usciti malissimo. Sette piloti racchiusi in 19 punti però dicono molto sull'imprevedibilità di ogni Gran Premio e dopo 6 eventi nessuno ha preso il dominio in classifica.

L’assenza di Marc Marquez ha scombinato le carte, assieme alla crescita repentina di KTM. Al momento al comando della classifica piloti troviamo Andrea Dovizioso, all’ultimo anno con la Ducati e ancora incerto sul suo futuro. Il Dovi comanda anche le lavagne delle quote antepost @2.25.

Fabio Quartararo @2.75 con la Yamaha Petronas era il grande favorito dopo l'uscita di Marquez, complici anche le difficoltà delle Yamaha Factory, ma il francese, spesso competitivo al sabato in qualifica, in gara sta continuando a sbagliare e a deludere, e anche in Riviera ha portato a casa 0 punti. La Petronas si coccola Franco Morbidelli @12.00 che ha vinto a Misano e si è rilanciato anche nella corsa mondiale secondo i bookmakers.

Occhio a Jack Miller sulla Pramac (il prossimo anno avrà a disposizione una Ducati ufficiale) che è al momento anche il terzo incomodo in classifica e si gioca @10.00 volte la posta per riportare il titolo alla la Rossa di Borgo Panigale dai tempi di Casey Stoner.

Occhio anche ad altri outsiders. Joan Mir @12.00 sta andando forte con una Suzuki competitiva, e sta facendo anche meglio di Alex Rins che iniziava l'anno come pilota di punta della casa giapponese, e il ringiovanito Valentino Rossi @12.00 che in questa situazione di incertezza potrebbe anche sognare il 10° titolo iridato (disperso Mavericks Vinales che sta perdendo una grande occasione in questo 2020).

