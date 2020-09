Gran Premio Emilia Romagna 2020: 7° appuntamento della stagione 2020 del motomondiale da Misano. I pronostici MotoGP del 20/09/2020

Dopo la gara di domenica scorsa vinta da un grande Morbidelli, e i test degli ultimi giorni, la MotoGP è ancora in pista a Misano per il Gran Premio Emilia Romagna 2020.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Motori con il motomondiale di MotoGP. Aggiorniamo come sempre il rendimento delle nostre scommesse sui motori dal 2016 ad oggi (MotoGP, Formula 1 e Superbike):

2020:

Formula 1: 16-27 (-7.41 unità)

MotoGP: 8-14 (-10.97 unità)

Superbike: 5-6 (+4.29 unità)

-----------------------------------

2019:

Formula 1: 25-60 (-6.55 unità)

MotoGP: 23-24 (+49.80 unità)

Superbike: 3-10-1 (-5.00 unità)

-----------------------------------

2018:

Formula 1: 35-54 (-0.19 unità)

MotoGP: 17-23 (+37.15 unità)

Superbike: 7-24 (-13.66 unità)

-----------------------------------

2017:

Formula 1: -17,38 unità

MotoGP: -7.70 unità

Superbike: +30,84 unità

-----------------------------------

2016:

Formula 1: +80.78 unità

MotoGP: +27.39 unità

Superbike: +20.50 unità

Analisi, Dichiarazioni Piloti e Situazione del Motomondiale

Dopo la gara della scorsa settimana e i test degli ultimi giorni torna il Motomondiale sempre a Misano, settima tappa della stagione 2020 col Gran Premio dell'Emilia Romagna 2020.

Questo weekend sarà l’occasione per molti di rifarsi dopo le delusioni della scorsa domenica, Fabio Quartararo su tutti visto che il francese ha perso la testa della classifica, e Maverick Vinales, che dopo aver siglato il record della pista il sabato, in gara è scomparso come spesso gli sta capitando alla domenica.

Franco Morbidelli sogna la doppietta con Yamaha Petronas dopo il primo successo in carriera la settimana scorsa, ma cercheranno conferme anche Francesco Bagnaia e Joan Mir, oltre a Valentino Rossi che cercherà ancora di lottare ancora per il podio.

Andrea Dovizioso nei test si è detto soddisfatto della Ducati e sembra aver trovato qualcosa per riuscire a recuperare un po’ di margine per rimanere in testa alla classifica.

Programma Tv GP Emilia Romagna 2020

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo. DAZN trasmetterà le qualifiche e la gara. Su TV8 sarà trasmessa la diretta delle qualifiche di Moto3 e MotoGP, ma in differita quelle della Moto2. Domenica tutte le gare saranno in diretta.

Venerdì 11 settembre

FP1 Moto3 9.00-9.40

FP1 MotoGP 9.55-10.40

FP1 Moto2 10.55-11.35

FP1 MotoE 11.50-12.20

FP2 Moto3 13.15-13.55

FP2 MotoGP 14.10-14.55

FP2 Moto2 15.10-15.50

FP2 MotoE 16.10-16.40

Sabato 12 settembre

FP3 Moto3 9.00-9.40

FP3 MotoGP 9.55-10.40

FP3 Moto2 10.55-11.35

FP3 MotoE 11.50-12.20

Q1 Moto3 12.35-12.50

Q2 Moto3 13.00-13.15

FP4 MotoGP 13.30-14.00

Q1 MotoGP 14.10-14.25

Q2 MotoGP 14.35-14.50

Q1 Moto2 15.10-15.25

Q2 Moto2 15.35-15.50

EP MotoE 16.10

Domenica 13 settembre

Warm Up Moto3 08.20 – 08.40

Warm Up Moto2 08.50 – 09.10

Warm Up MotoGP 09.20 – 09.40

Gara MotoE 10.05

Gara Moto3 11.00

Gara Moto2 12.20

Gara MotoGP 14.00

Tracciato e Condizioni Meteo Misano

Il circuito di Misano è stato costruito nel 1972 ma è tornato nel calendario del Motomondiale solo nel 2007 dopo importanti modifiche tra cui l’inversione di marcia. L’attuale configurazione misura 4.2 km e conta 6 curve a sinistra e 10 a destra. Il maggior numero di vittorie è un ex equo tra Valentino Rossi, Jorge Lorenzo e Marc Marquez, tutti a tre. Mentre il maggior numero di pole è sempre del maiorchino, 4.

Meteo: Come la scorsa settimana, che per questo weekend è previsto sole con una temperatura media intorno ai 25 gradi.

Quote GP Emilia Romagna 2020

QUOTE QUALIFICA Snai

Vinales, Maverick 2,00

Quartararo, Fabio 3,00

Morbidelli, Franco 4,00

Rossi, Valentino 10

Bagnaia, Francesco 15

Miller, Jack 25

Espargaro, Pol 25

Oliveira, Miguel 33

Mir, Joan 33

Dovizioso, Andrea 33

Rins, Alex 33

Binder, Brad 50

Zarco, Johann 50

Nakagami, Takaaki 50

Petrucci, Danilo 75

Lecuona, Iker 100

Crutchlow, Cal 100

Espargaro, Aleix 100

Smith, Bradley 250

Rabat, Esteve 250

Marquez, Alex 250

Bradl, Stefan 250

QUOTE GARA Snai

Quartararo, Fabio 3,50

Vinales, Maverick 4,50

Morbidelli, Franco 4,50

Bagnaia, Francesco 5,50

Mir, Joan 6,50

Rossi, Valentino 7,50

Rins, Alex 10

Dovizioso, Andrea 25

Miller, Jack 25

Espargaro, Pol 25

Oliveira, Miguel 33

Zarco, Johann 50

Nakagami, Takaaki 50

Binder, Brad 75

Petrucci, Danilo 100

Crutchlow, Cal 100

Espargaro, Aleix 150

Lecuona, Iker 150

Marquez, Alex 250

Bradl, Stefan 250

Smith, Bradley 250

Rabat, Esteve 250

Pronostici MotoGP Emilia Romagna 2020

🏍PRONOSTICI MOTOGP - GP EMILIA ROMAGNA 2020 by PANDA

🆓FREE PICK

🏁TaT Qualifiche Oliveira-Zarco: ZARCO @1.83 (stake 1)

💎PICK PREMIUM

🏁Altre giocate in esclusiva nel nostro servizio Premium...

Tutti gli altri pronostici li ricevi attivando il nostro servizio PREMIUM su TELEGRAM. Contattaci per attivarlo subito e ricevere tutti i contenuti e le giocate non solo sui Motori, ma anche sul Calcio e tutti gli altri sport con una redazione e 7 tipster quotidianamente al lavoro per trovare le quote e le puntate di maggior valore.