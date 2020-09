Scommesse MotoGP: Vinales torna alla vittoria e torna in cima alle lavagne delle quote antepost con Quartararo, ma per il motomondiale occhio anche a Mir in ascesa

Sette piloti racchiusi in appena 21 punti, il motomondiale è sempre più aperto senza Marquez, e con 6 vincitori in 7 GP dopo il ritorno di Maverick Vinales sul gradino alto del podio al GP Emilia Romagna 2020.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Motori con il motomondiale di MotoGP.

Joan Mir si avvicina a Vinales e Quartararo per il titolo della MotoGP

Senza Marc Marquez in questo motomondiale 2020 può succedere di tutto nella corsa per il titolo di campione del mondo della MotoGP. 6 vincitori diversi in 7 GP con Maverick Viñales che si è sbloccato al Gran Premio d'Emilia Romagna e torna in cima alla lavagna @3.50 insieme a Fabio Quartararo.

Tra loro vuole inserirsi Joan Mir: il giovane spagnolo della Suzuki davvero in un momento straordinario, si è preso il ruolo di primo pilota a scapito di Alex Rins e grazie ad una grande costanza, lo troviamo subito dietro alle Yamaha per la vittoria del mondiale @4.00, assieme ad Andrea Dovizioso che invece sta faticando con la Ducati.

Lo 0 al GP della riviera allontana i sogni di Valentino Rossi che si stacca @15.00 cosi come Jack Miller, anche lui uscito con 0 punti domenica, come è stato per Francesco Bagnaia che però si sta confermando uno dei piloti in maggior crescita, assieme a Franco Morbidelli che si gioca @12,00 per la vittoria del mondiale (Bagnaia è staccato @50).

Vinales, Maverick 3,50

Quartararo, Fabio 3,50

Mir, Joan 4,00

Dovizioso, Andrea 4,00

Morbidelli, Franco 12

Miller, Jack 15

Rossi, Valentino 15

Espargaro, Pol 20

Nakagami, Takaaki 33

Binder, Brad 33

Oliveira, Miguel 33

Zarco, Johann 50

Rins, Alex 50

Bagnaia, Francesco 50

Petrucci, Danilo 100

Marquez, Alex 250

Lecuona, Iker 500

Espargaro, Aleix 750

Crutchlow, Cal 1.000

Altro 500

Tutti gli altri pronostici li ricevi attivando il nostro servizio PREMIUM su TELEGRAM. Contattaci per attivarlo subito e ricevere tutti i contenuti e le giocate non solo sui Motori, ma anche sul Calcio e tutti gli altri sport con una redazione e 7 tipster quotidianamente al lavoro per trovare le quote e le puntate di maggior valore.