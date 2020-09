Gran Premio di Barcellona 2020: 8° appuntamento della stagione 2020 del motomondiale dal Montmelo. I pronostici MotoGP del 27/09/2020

Si corre al Montmelo il Gran Premio di Barcellona. Classifica cortissima, comandata da Dovizioso, con le sorprese che sono sempre dietro ogni angolo come visto nei primi 7 GP.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Motori con il motomondiale di MotoGP. Aggiorniamo come sempre il rendimento delle nostre scommesse sui motori dal 2016 ad oggi (MotoGP, Formula 1 e Superbike):

2020:

Formula 1: 16-27 (-7.41 unità)

MotoGP: 9-16 (-13.14 unità)

Superbike: 5-6 (+4.29 unità)

-----------------------------------

2019:

Formula 1: 25-60 (-6.55 unità)

MotoGP: 23-24 (+49.80 unità)

Superbike: 3-10-1 (-5.00 unità)

-----------------------------------

2018:

Formula 1: 35-54 (-0.19 unità)

MotoGP: 17-23 (+37.15 unità)

Superbike: 7-24 (-13.66 unità)

-----------------------------------

2017:

Formula 1: -17,38 unità

MotoGP: -7.70 unità

Superbike: +30,84 unità

-----------------------------------

2016:

Formula 1: +80.78 unità

MotoGP: +27.39 unità

Superbike: +20.50 unità

Ogni giovedì parliamo di scommesse motori su YouTube col nostro podcast quotidiano e con gli approfondimenti della rubrica con Panda: MOTOR PICK:

Analisi, Dichiarazioni Piloti e Situazione del Motomondiale

Il pilota del momento è Joan Mir che con la Suzuki è reduce da due podi e in Austria se non fosse stato per la bandiera rossa, sarebbe potuta arrivare la prima vittoria.

Francesco Bagnaia ha l’occasione per rifarsi della caduta di Misano con la Ducati che potrebbe fare bene su questo tracciato anche se sulla moto ufficiale di Borgo Panigale Andrea Dovizioso non è così positivo: “Siamo in testa al campionato, anche se la lotta è tutta aperta. Ancora ci manca velocità e per poterci giocare il titolo non possiamo perdere altro tempo". Sofferenza per Danilo Petrucci che non riesce a cambiare passo alla sua ultima stagione in Ducati.

Anche la Yamaha è in forma e Maverick Vinales si è finalmente sbloccato tornando alla vittoria: “Obiettivo podio. Il duro lavoro di Misano è stato ripagato". Valentino Rossi in Petronas, l’annuncio in settimana. Il Dottore ha dichiarato che in questa stagione pazza il mondiale è ancora aperto e ha aggiunto: "Montmelo è una pista che mi piace molto, ma è diversa da Misano".

In casa Honda si aspetta sempre Marc Marquez: “Sono vicino al rientro in pista. Sarà interessante finire la stagione a Portimao, spero di esserci". Intanto altro infortunio per Cal Crutchlow, scivola e si lesiona la caviglia.

La KTM è apparsa un pò in calo dopo i fasti austriaci nella pista di casa, ma Pol Espargaro e anche Miguel Oliveira (che con la KTM non ufficiale di Tech 3 ha già vinto quest'anno) potranno sempre dire la loro.

Programma Tv GP Barcellona 2020

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP. Anche TV8, trasmetterà in differita qualifiche alle 17.00 e la gara delle tre categorie.

Venerdì 25 settembre

FP1 Moto3 9.00-9.40

FP1 MotoGP 9.55-10.40

FP1 Moto2 10.55-11.35

FP2 Moto3 13.15-13.55

FP2 MotoGP 14.10-14.55

FP2 Moto2 15.10-15.50

Sabato 26 settembre

FP3 Moto3 9.00-9.40

FP3 MotoGP 9.55-10.40

FP3 Moto2 10.55-11.35

Q1 Moto3 12.35-12.50

Q2 Moto3 13.00-13.15

FP4 MotoGP 13.30-14.00

Q1 MotoGP 14.10-14.25

Q2 MotoGP 14.35-14.50

Q1 Moto2 15.10-15.25

Q2 Moto2 15.35-15.50

Domenica 27 settembre

Warm Up Moto3 9.40-10.00

Warm Up Moto2 10.10-10.30

Warm Up MotoGP 10.40-11.00

Gara Moto3 12.00 (Differita TV8 14.05)

Gara Moto2 13.20 (Differita TV8 15.25)

Gara MotoGP 15.00 (Differita TV8 17.05)

Tracciato e Condizioni Meteo Barcellona

Il circuito del Montmelò misura 4.7 Km e conta 7 curve a sinistra e 9 a destra. Il rettilineo più lungo, quello del traguardo, misura 1047 metri. Su questo circuito è Valentino Rossi ad avere il record di vittorie, 10 in carriera. Negli ultimi 3 anni due volte ha vinto la Ducati, con Dovizioso e Lorenzo e una con Marc Marquez. Attualmente le previsioni Meteo promettono sole per tutte e tre i giorni, con temperature media intorno ai 23°c.

Quote GP Barcellona 2020

QUOTE QUALIFICA Snai

Vinales, Maverick 2,75

Quartararo, Fabio 3,50

Bagnaia, Francesco 5,50

Miller, Jack 7,50

Morbidelli, Franco 7,50

Espargaro, Pol 10

Mir, Joan 20

Rossi, Valentino 20

Dovizioso, Andrea 33

Zarco, Johann 33

Nakagami, Takaaki 33

Rins, Alex 33

Binder, Brad 33

Oliveira, Miguel 50

Petrucci, Danilo 75

Lecuona, Iker 100

Crutchlow, Cal 100

Marquez, Alex 100

Espargaro, Aleix 100

Smith, Bradley 250

Rabat, Esteve 250

Altro 100

QUOTE GARA Snai

Bagnaia, Francesco 4,50

Quartararo, Fabio 4,50

Vinales, Maverick 4,50

Mir, Joan 4,50

Morbidelli, Franco 10

Espargaro, Pol 12

Rossi, Valentino 15

Miller, Jack 20

Rins, Alex 25

Binder, Brad 25

Oliveira, Miguel 25

Dovizioso, Andrea 25

Nakagami, Takaaki 33

Zarco, Johann 50

Petrucci, Danilo 75

Crutchlow, Cal 100

Marquez, Alex 100

Espargaro, Aleix 100

Lecuona, Iker 100

Smith, Bradley 250

Rabat, Esteve 250

Altro 100

Pronostici MotoGP

🏍PRONOSTICI MOTOGP - GP BARCELLONA 2020 by PANDA

🆓FREE PICK

🏁Pronostici non ancora disponibili, collegati prossimamente...

💎PICK PREMIUM

🏁Altre giocate in esclusiva nel nostro servizio Premium...

Tutti gli altri pronostici li ricevi attivando il nostro servizio PREMIUM su TELEGRAM. Contattaci per attivarlo subito e ricevere tutti i contenuti e le giocate non solo sui Motori, ma anche sul Calcio e tutti gli altri sport con una redazione e 7 tipster quotidianamente al lavoro per trovare le quote e le puntate di maggior valore.