Gran Premio di Francia 2020: 9° appuntamento della stagione 2020 del motomondiale dal Le Mans. I pronostici MotoGP del 11/10/2020

Dopo Barcellona il Motomondiale torna in pista con il 9° appuntamento della stagione di MotoGP a Le Mans per il GP Francia 2020.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Motori con il motomondiale di MotoGP.

Analisi, Dichiarazioni Piloti e Situazione del Motomondiale

In Spagna ha vinto Fabio Quartararo con una Yamaha che si sta confermando come la moto del momento, anche se Valentino Rossi ha raccolto il secondo zero consecutivo, ma ci sono pure le difficoltà di Franco Morbidelli e di un Maverick Vinales davvero irriconoscibile. Questo weekend si corre su un tracciato che negli ultimi anni è stato favorevole alla moto della casa di Iwata.

Insomma il motomondiale non ha ancora un vero padrone. Poteva essere Andrea Dovizioso ma la caduta rimediata in Spagna è stata un colpo pesante e in ogni caso il romagnolo ha fatto vedere di essere in grossa difficoltà con la Ducati che sembra avere nei due Pramac, Francesco Bagnaia e Jack Miller, i suoi migliori alfieri, visto che anche Danilo Petrucci sta passando un brutto ultimo anno con la moto di Borgo Panigale.

Meglio la Suzuki che però deve migliorare in qualifica. Il talento di Joan Mir e anche la sua costanza sono però palesi e sta tornando ad emergere anche Alex Rins che iniziava la stagione come prima guida. Dopo i fasti inglesi ed austriaci sembrano un pò tornate con i piedi per terra le KTM di Brad Binder e Miguel Oliveira che hanno già vinto un GP quest'anno, cosa che non è riuscita ancora a Pol Espargaro, prima guida della moto ufficiale.

Programma Tv GP Francia 2020

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP. Su TV8 sarà trasmessa la differita delle qualifiche di tutte le categorie, sabato delle 15.45. In differita anche le gare

Tracciato e Condizioni Meteo Le Mans

Il circuito Bugatti misura 4.2 Km e conta 14 curve, 5 a sinistra e 9 a destra. Il rettilineo più lungo misura 674 metri. Il circuito francese entrò nel calendario del Motomondiale alla fine degli anni sessanta.

Statistiche. Il primato di maggior numero di vittorie spetta a Jorge Lorenzo, che qui ha trionfato ben 6 volte in carriera, dopo di lui Dani Pedrosa, con 4 vittorie di cui solo 1 in MotoGP, e Valentino Rossi a quota 3 successi. Il record del circuito è di Johann Zarco, fatto registrare nel 2018, 1’31.185.

Il meteo potrebbe essere un importante protagonista del weekend di gara. Al momento è prevista pioggia e temperature molto basse per tutto il weekend.

Quote GP Francia 2020

Pronostici MotoGP

