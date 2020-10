Scommesse MotoGP: nessuno vuole vincere il motomondiale? Quartararo e Mir steccano in Francia ma rimangono i favoriti

A LeMans, al GP di Francia, 9° appuntamento del Motomondiale 2020, i due favoriti per la vittoria della MotoGP, Fabio Quartararo e Joan Mir, hanno entrambi deluso e abbiamo visto una vittoria inattesa, quella di Petrucci, e un podio mai visto con Marquez (Alex!) e Pol Espargaro, tutti piloti che non hanno chance di vincere il titolo.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Motori con il motomondiale di MotoGP.

Quartararo e Mir steccano in Francia ma rimangono favoriti per la vittoria finale

Mancano cinque gare al termine del mondiale di MotoGP. Le prossime 2 gare si giocheranno entrambe al Motorland di Aragon , ma la situazione rimane incerta dopo Le Mans. Al GP di Francia hanno sbagliato entrambi i favoriti, Fabio Quartararo con Yamaha Petronas, e Joan Mir su Suzuki che però rimangono al comando delle lavagne Snai per il titolo iridato.

Il francese è l'attuale leader con 8 punti di vantaggio sullo spagnolo. Quartararo si gioca @1.85 di quota antepost e potrebbe essere il primo transalpino campione nella classe regina e il primo a farlo con una moto non ufficiale. Mir rimane vicino in quota @2.75 e proverà a riportare il titolo alla Suzuki dopo ben 20 anni. L’ultimo a centrare il mondiale per la casa di Hamamatsu fu Kenny Roberts Jr nel 2000, nella classe 500.

Andrea Dovizioso e Maverick Viñales sono staccati ma possono ancora crederci visto che ogni GP le sorprese non mancano. Il Dovi si gioca @5.50, mentre lo spagnolo della Yamaha Factory si gioca @7,50. Il resto del gruppo ormai è quasi fuori dai giochi, compreso Valentino Rossi incappato in un altra caduta (3° zero di fila).

Tutti gli altri pronostici li ricevi attivando il nostro servizio PREMIUM su TELEGRAM. Contattaci per attivarlo subito e ricevere tutti i contenuti e le giocate non solo sui Motori, ma anche sul Calcio e tutti gli altri sport con una redazione e 7 tipster quotidianamente al lavoro per trovare le quote e le puntate di maggior valore.