Scommesse MotoGP: Joan Mir supera Fabio Quartararo. Il pilota Suzuki ancora a secco di vittorie ma favorito dalle quote antepost per il titolo iridato del motomondiale

Joan Mir non vince nemmeno ad Aragon ma la sua costanza, unita ai passi falsi di Quartararo, gli permette di salire al primo posto nella classifica piloti MotoGP, e lo spagnolo è anche il nuovo favorito dalle quote antepost.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Motori con il motomondiale di MotoGP.

Joan Mir supera Fabio Quartararo anche nelle quote antepost

A quattro gare dal termine del motopmondiale di MotoGP Joan Mir ha scavalcato Fabio Quartararo nella classifica iridata e anche nelle quote antepost per la vittoria finale, in questo pazzo 2020 senza Marc Marquez (ma con un Alex finalmente in crescita con Honda), in cui abbiamo visto 8 diversi vincitori di GP, l'ultimo Alex Rins con l'altra Suzuki. Tra questi 8 vincitori non c'è proprio Mir che però è incredibilmente in testa al contrario grazie ad una costanza di rendimenti che sta mancando a tutti gli altri, Quartararo in primis, come visto nel primo round di Aragon dove si corre anche la settimana prossima.

Il numero 36 della casa di Hamamatsu si gioca @1.75 per la vittoria finale e stacca il francese della Yamaha Petronas che dopo il diciottesimo posto di Aragon è a -6 punti da Mir. Ora Quartararo si gioca ora @3.00. Maverick Viñales resiste @5.50 come terzo incomodo, mentre calano drasticamente le chance della Ducati di Andrea Dovizioso @7.50. Da segnalare che prima dell'inizio del mondiale 2020 la quota per Mir iridato era @100!

