Gran Premio Teruel 2020: 12° appuntamento della stagione 2020 del motomondiale ancora da Aragon I pronostici MotoGP del 25/10/2020

Per la seconda settimana di fila la MotoGP corre al Motorland di Aragon per il Gran Premio Teruel 2020 dove a sorpresa (ma non troppo visto che arriva da 2 ottimi GP, compreso il 2° posto qui) è Alex Marquez il favorito. Un Marquez tornerà a vincere ad Aragon?

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Motori con il motomondiale di MotoGP. Aggiorniamo come sempre il rendimento delle nostre scommesse sui motori dal 2016 ad oggi (MotoGP, Formula 1 e Superbike):

Analisi, Dichiarazioni Piloti e Situazione del Motomondiale

Torna la MotoGP col 2° appuntamento di fila ad Aragon dove settimana scorsa ha vinto la Suzuki di Alex Rins, e non quella di Joan Mir che comunque è primo nel motomondiale dopo una gara pessima di Quartararo nonostante la pole del sabato. Rins punta comunque a ripetersi nonostante il compagno in corsa per il titolo (ci saranno eventuali ordini di scuderia?). Queste le parole di Mir: "Non voglio pensare troppo al campionato. Il potenziale della moto è davvero buono".

Aragon è il regno di Marquez che non ci sarà, ma ci sarà il fratello Alex Marquez che arriva da 2 podi ed è in forma tanto da essere il favorito per le quote secondo i bookmakers con la sua Honda.

Le Yamaha sono andate comunque meglio del previsto qui. Franco Morbidelli: “Possiamo lottare per il podio”. Maverick Vinales: ”Obiettivo prima fila, Campionato ancora aperto, abbiamo gli stessi obiettivi della scorsa settimana”. Fabio Quartararo cerca di capire cosa non ha funzionato domenica dopo a grande prestazione del sabato, una cosa ormai comunque a El Diablo che ha parlato così: "Dobbiamo verificare di aver trovato la soluzione al problema dell’ultima gara. Sul giro secco bene, ma non basta”.

In casa Ducati Andrea Dovizioso non si arrende per il mondiale ("mancano ancora quattro GP e non siamo distanti dal nostro obiettivo") e dice che nel 2° atto da Aragon andranno meglio. Danilo Petrucci: “Spero di lottare per posizioni molto più ambiziose”. Deluse anche le KTM di Pol Espargaro e Miguel Oliveira con problemi di gomma.

Programma Tv GP Teruel 2020

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, in diretta anche in chiaro su TV8.

Venerdì 23 ottobre

FP1 Moto3 10.00-10.40

FP1 MotoGP 10.55-11.40

FP1 Moto2 11.55-12.35

FP2 Moto3 13.35-14.15

FP2 MotoGP 14.30-15.15

FP2 Moto2 15.30-16.10

Sabato 24 ottobre

FP3 Moto3 10.00-10.40

FP3 MotoGP 10.55-11.40

FP3 Moto2 11.55-12.35

Q1 Moto3 13.15-13.30

Q2 Moto3 13.40-13.55

FP4 MotoGP 14.10-14.40

Q1 MotoGP 14.50-15.05

Q2 MotoGP 15.15-15.30

Q1 Moto2 15.50-16.05

Q2 Moto2 16.15-16.30

Domenica 25 ottobre

Warm Up Moto3 8.20-8.40

Warm Up MotoGP 8.50-9.10

Warm Up Moto2 9.20-9.40

Gara Moto3 10.20

Gara MotoGP 12.00

Gara Moto2 13.30

Tracciato e Condizioni Meteo Aragon

Il tracciato di Aragon misura 5.1 km e conta 10 curve a sinistra e 7 a destra, è entrato nel calendario del Motomondiale nel 2010. La prima e la seconda edizione vennero vinte da Casey Stoner, prima su Ducati poi Honda, poi, negli anni successivi, il Gp venne monopolizzato dagli spagnoli, con: Dani Pedrosa nel 2012, Jorge Lorenzo nel 2014 e 2015 e Marc Marquez che salì sul gradino più alto del podio nel 2013, 2016, 2017, 2018 e 2019, ma quest'anno tutto è in bilico senza il re di Aragon, il Cabroncito.

Per quanto riguarda le previsioni meteo al momento per il Gp di Aragon non è prevista pioggia, e potrebbe fare leggerete più caldo rispetto alla scorsa settimana.

Quote GP Teruel 2020

Pronostici MotoGP

