Scommesse MotoGP: Joan Mir continua a non vincere i GP ma è favorito dalle quote antepost per la vittoria del motomondiale. Ad Aragon andiamo in cassa quota @15 con Morbidelli

Franco Morbidelli vince il secondo round ad Aragon per il motomondiale di MotoGP (e noi andiamo in cassa in quota @15 col nostro consiglio sul Morbido). Altro weekend difficile per Fabio Quartararo e ora Joan Mir sembra ad un passo dal titolo iridato, con le quote antepost che continuano a calare, anche se il pilota Suzuki non ha ancora vinto un GP (a differenza del compagno Rins), ma la sua costanza in questo pazzo 2020 gli sta bastando.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Motori con il motomondiale di MotoGP.

Joan Mir sempre più favorito dalle quote antepost

Ancora 0 GP vinti, ma sesto podio stagionale per Joan Mir che a a tre gare dal termine della stagione di MotoGP ha il titolo iridato sempre più vicino. La costanza dello spagnolo della Suzuki sta pagando in questo strano 2020, ma è in ottima forma anche il compagno Alex Rins rinato ad Aragon con la vittoria al primo GP e il 2° posto anche questo fine settimana.

Nel prestazione Mir era dato @100 per la vittoria del motomondiale, ora si gioca @1.45 e potrebbe allungare il dominio iberico in MotoGP, da otto anni vinta da piloti spagnoli. Fabio Quartararo invece continua a sciupare troppo e ora si gioca @3.50 per la vittoria finale. El Diablo deve stare attento anche a Franco Morbidelli che non ha ancora mollato. I due piloti della Yamaha Petronas sono gli unici che hanno vinto più di un GP in questa stagione, col Morbido che nel weekend ci ha mandato anche in cassa con una grande vittoria e una quota assurda @15 con cui abbiamo subito punito i book grazie ai consigli e alle giocate di Panda. Morbidelli si gioca @7.50 per la vittoria finale, e al momento è lontano 25 punti dal leader mondiale. Stessa quota per Maverick Viñales, terzo della classifica ma solo settimo domenica nel Gran Premio di Teruel con la Yamaha ufficiale. Crisi nera per la Ducati con Andrea Dovizioso @25.

QUOTE ANTEPOST Mondiale Piloti Motogp 20 Senza M. Marquez

Mir, Joan 1,45

Quartararo, Fabio 3,50

Vinales, Maverick 7,50

Morbidelli, Franco 7,50

Rins, Alex 15

Dovizioso, Andrea 25

Espargaro, Pol 150

Nakagami, Takaaki 150

Oliveira, Miguel 500

Miller, Jack 500

Petrucci, Danilo 1.000

Marquez, Alex 1.000

Binder, Brad 1.000

Zarco, Johann 1.000

