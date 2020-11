Gran Premio d'Europa 2020: 13° appuntamento della stagione 2020 del motomondiale da Valencia. I pronostici MotoGP del 08/11/2020

Torna il motomondiale e torniamo in pista anche noi con i pronostici, dopo la quota @15 sulla vittoria di Morbidelli ad Aragon. Fabio Quartararo favorito nel delicato Gran Premio d'Europa 2020, prima delle due gare che si disputeranno a Valencia. El Diablo non può sbagliare se vuole recuperare su Joan Mir nella corsa al titolo iridato di MotoGP.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Motori con il motomondiale di MotoGP. Aggiorniamo come sempre il rendimento delle nostre scommesse sui motori dal 2016 ad oggi (MotoGP, Formula 1 e Superbike):

Analisi, Dichiarazioni Piloti e Situazione del Motomondiale

A Valencia si corre il GP d'Europa, terz’ultima tappa della stagione di un Motomondiale 2020 ancora in bilico. Tutto è ancora da decidere per il titolo iridato di MotoGP con almeno cinque piloti ancora in corsa anche se i bookmakers favoriscono il costante Joan Mir che non ha ancora vinto un GP con la Suzuki (al contrario del compagno Alex Rins) ma arriva sempre. Il tracciato di Valencia potrebbe avvantaggiare la Yamaha, ma KTM potrebbe tornare a farsi vedere nelle prime posizioni così come la Honda di Alex Marquez. Sulla carta non è invece una pista favorevole alla Ducati.

Fabio Quartararo è in seconda piazza nella classifica generale del campionato a -14 dal leader: "Anche se abbiamo avuto due gare difficili l’ultima volta ad Aragón, voglio sfruttare il buon feeling che ho sempre avuto in MotoGP a Valencia nelle prossime due gare. È una pista piccola, ma è la tipologia che mi piace di più. Ho avuto un ottimo feeling l’anno scorso, quando ho conquistato il podio e la pole position, e anche nei test post-stagionali".

Il suo compagno Franco Morbidelli è reduce dalla seconda vittoria dell’anno ottenuta ad Aragon. L’italo-brasiliano si trova in quarta piazza nel Mondiale a -25 dal leader: "Cercherò di essere aggressivo a Valencia e Portimao, poi vedremo il risultato finale. Valencia può essere un tracciato molto complesso quando lo si affronta con una MotoGP: questo perché la pista è stretta. È una pista difficile ma è un posto che amo perché è qui che ho mosso i primi passi nel motociclismo, gareggiando nel campionato spagnolo. Mi trovo a mio agio sulla moto".

Maverick Viñales ama particolarmente il tracciato intitolato a Ricardo Tormo (anche se il suo miglior piazzamento in MotoGP è stato un quinto posto nel 2016). In gioco c’è il titolo iridato e lo spagnolo farà di tutto per recuperare i 19 punti che lo separano dal leader del mondiale: "Accetto le critiche, ma mentalmente sono perfetto. Darò il massimo a Valencia. La pista mi piace molto. Dobbiamo lavorare sodo, concentrarci e mantenere una mentalità positiva".

Valentino Rossi è risultato positivo al Covid-19, di conseguenza la partecipazione del Dottore al prossimo Gran Premio d’Europa 2020 di Valencia è ormai appesa a un filo. Garrett Gerloff, reduce dalla prima stagione della sua carriera nel Mondiale Superbike in sella ad una Yamaha del team satellite GRT, correrà al posto del Dottore.

Andrea Dovizioso (sempre più vicino al ruolo di collaudatore in Yamaha nel 2021 con Lorenzo che potrebbe passare in Aprilia) arriva da due weekend difficili ad Aragon, che lo hanno allontanato dalla vetta della classifica e ora si trova a 28 punti dal leader: "Torniamo in pista molto motivati. Mi restano tre gare insieme a Ducati e cercherò di dare sempre il massimo".

Danilo Petrucci: "Voglio lasciare un buon ricordo alla Ducati. Arriviamo in Spagna con molti dati interessanti a nostra disposizione".

Lorenzo Savadori debutta in Top Class. Il tester Aprilia nonchè Campione CIV SBK sarà in sella all'Aprilia RS-GP a Valencia e correrà anche le due gare successive, che si disputeranno una ancora a Valencia e l’altra a Portimao, sempre se si correrà a Portimao. Nelle ultime ore è uscita l'ipotesi di finire addirittura la stagione a Valencia visto che il 4 novembre il Portogallo entrerà in un parziale lockdown.

Programma Tv GP d'Europa 2020

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo, DAZN e NowTv. TV8, trasmetterà in differita le qualifiche alle ore 16.45 e le gare delle tre categorie.

Tracciato e Condizioni Meteo Valencia

Il circuito di Valencia misura 4 km e conta 9 curve a sinistra e 5 a destra. Su questa pista, entrata nel calendario nel 2001, i piloti più vincenti sono: Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa, entrambi con 4 successi. Su questo tracciato Andrea Dovizioso ha vinto una sola volta.

Attenzione al meteo che potrebbe aggiungere altre incognite infatti è prevista pioggia tra venerdì e sabato, mentre per domenica è previsto sole.

Quote GP Europa 2020

Pronostici MotoGP

