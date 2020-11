Scommesse MotoGP: la Suzuki domina il primo round a Valencia. Joan Mir si sblocca col primo successo ed è a un passo dal titolo motomondiale. Debacle Yamaha

Doveva essere una pista favorevole a Yamaha quella di Valencia, ma invece è stata una Caporetto per la moto di Iwata. A pochi GP dal termine il leader del motomondiale Joan Mir vince finalmente la sua prima gara e forse da la spallata finale per il titolo iridato di MotoGP. Prossimo Gran Premio di nuovo a Valencia.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Motori con il motomondiale di MotoGP.

Joan Mir si sblocca a Valencia e ipoteca il titolo iridato di MotoGP

Finalmente arriva la prima vittoria di Joan Mir al GP Europa, prima delle due tappe che si disputeranno a Valencia, pista che si è dimostrata perfetta per la Suzuki che ha fatto un uno-due anche grazie ad un ottimo Alex Rins, e pessima per una Yamaha in difficoltà tecnica e di affidabilità. Si segnala infatti il motore cambiato da Maverick Vinales che partiva così ultimo, i problemi di Fabio Quartararo, gli errori in scelta gomma di Franco Morbidelli. Si segnala infine il ritiro per Valentino Rossi che tornava dal covid, e ora c'è paura per Andrea Dovizioso che potrebbe essere positivo.

Lo spagnolo della Suzuki ha portato a 37 i suoi punti di vantaggio nella classifica iridata sul compagno Alex Rins, anche per alcune gare in cui Rins è mancato per incidente, e un Mir invece costante e preciso come un orologio svizzero (sette podi e nove piazzamenti nella top-five in dodici gare). Un risultato che fa precipitare la quota antepost per ala vittoria finale ad un indicativo e simbolico @1.05.

QUOTE ANTEPOST Mondiale Piloti Motogp 20 Senza M. Marquez

Mir, Joan 1,05

Rins, Alex 7,50

Quartararo, Fabio 33

Vinales, Maverick 100

Morbidelli, Franco 500

Dovizioso, Andrea 1.000

Il prossimo fine settimana si corre ancora a Valencia. Sarò di nuovo dominio Suzuki? Pol Espargaro riuscirà a colmare il gap con la KTM? Le Yamaha si riprenderanno? Le Ducati come andranno? Insomma i dubbi e le domande non mancheranno. Seguiteci per analisi e pronostici dopo un altro weekend positivo di Panda con i pronostici MotoGP (+4.32 unità). Entra nel servizio PREMIUM per ricevere tutte le giocate, anche su altri sport.

🏍PRONOSTICI MOTOGP - GP EUROPA 2020 by PANDA

🆓FREE PICK

🏁Qualifica: QUARTARARO @3.00 (stake 1) ❌

💎PICK PREMIUM

🏁Gruppo 4 Qualifica (Binder-Oliveira-Dovizioso-Petrucci): OLIVEIRA @2.55 (stake 2) ✅

🏁DOPPIA TaT Qualifica (Morbidelli-Quartararo / Nakagami-P.Espargaro): MORBIDELLI+ESPARGARO @3.11 (stake 2) ✅

🏁DOPPIA TaT Gara (P.Espargaro-Oliveira / Morbidelli-Miller): ESPARGARO+MORBIDELLI @2.72 (stake 1)❌

🏁TaT Gara Dovizioso-A.Marquez: MARQUEZ @2.05 (stake 1)❌