Gran Premio di Valencia 2020: 14° appuntamento della stagione del motomondiale, secondo round consecutivo a Valencia. I pronostici MotoGP del 15/11/2020

A una settimana di distanza dal dominio Suzuki, con prima vittoria di Joan Mir che blinda anche il titolo di MotoGP, il motomondiale torna per il 2° round a Valencia.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Motori con il motomondiale di MotoGP. Aggiorniamo come sempre il rendimento delle nostre scommesse sui motori dal 2016 ad oggi (MotoGP, Formula 1 e Superbike):

2020:

Formula 1: 19-31 (-8.03 unità)

MotoGP: 14-26 (-2.42 unità)

Superbike: 6-8 (+2.49 unità)

-----------------------------------

2019:

Formula 1: 25-60 (-6.55 unità)

MotoGP: 23-24 (+49.80 unità)

Superbike: 3-10-1 (-5.00 unità)

-----------------------------------

2018:

Formula 1: 35-54 (-0.19 unità)

MotoGP: 17-23 (+37.15 unità)

Superbike: 7-24 (-13.66 unità)

-----------------------------------

2017:

Formula 1: -17,38 unità

MotoGP: -7.70 unità

Superbike: +30,84 unità

-----------------------------------

2016:

Formula 1: +80.78 unità

MotoGP: +27.39 unità

Superbike: +20.50 unità

Analisi, Dichiarazioni Piloti e Situazione del Motomondiale

A una settimana di distanza si torna a Valencia dove la Suzuki ha dominato e la Yamaha ha deluso moltissimo le aspettative, quasi una resa per la moto di Iwata. Joan Mir si è sbloccato vincendo il suo primo GP in un testa a testa col compagno Alex Rins che ancora non vuole mollare anche se a Mir basterà infatti lasciare Valencia con più di 25 punti di vantaggio per aggiudicarsi il titolo e al momento, gli inseguitori sono a -37. Alex Rins si gioca tutto e i bookmakers lo favoriscono leggermente per la vittoria gara.

Come risponderanno le Yamaha? Doveva essere una pista amica, si è rivelata un dramma per tutti, ad iniziare da Fabio Quartararo, ma anche per Franco Morbidelli le cose non sono andate bene (anche per colpa della scelta gomme), per non parlare dell'affidabilità. Maverick Vinales è partito dall'ultimo posto e non ha mai trovato ritmo. Valentino Rossi, che tornava dal Covid, è rimasto a piedi. Sul dottore inoltre stanno uscendo notizie per nulla buone visto che sarebbe risultato nuovamente positivo al Covid-19. Rossi era risultato positivo a metà ottobre, ma era guarito la scorsa settimana ed era riuscito a partecipare al GP d’Europa 2020. La Yamaha ha già richiamato lo statunitense Garrett Gerloff, centauro della Superbike che aveva già sostituito Valentino Rossi durante le prove libere lo scorso venerdì, in attesa che il tampone del Dottore risultasse negativo.

E' stato invece un ottimo weekend per KTM tornata ai piani alti con la pole di Pol Espargarò al sabato e il successivo podio in gara, ma occhio anche a Brad Binder e Miguel Oliveira che possono sempre dire la loro.

Ormai profondo rosso in Ducati. Andrea Dovizioso ha praticamente esaurito le speranze: "Titolo quasi impossibile, ma lotteremo fino alla fine. Sarebbe bello poter chiudere il mondiale almeno in seconda o terza posizione". Danilo Petrucci ha dichiarato: "Dobbiamo migliorare in qualifica. Sono convinto che potremo fare una gara migliore rispetto a quella della scorsa settimana".

Intanto in casa Aprilia è arrivata la mazzata per Andrea Iannone condannato a 4 anni per doping dal TAS.

Programma Tv GP Valencia 2020

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo, DAZN e NowTv. TV8, trasmetterà in differita le qualifiche alle ore 16.15 e le gare delle tre categorie.

Venerdì 13 novembre

FP1 Moto3 10:00 – 10:40

FP1 MotoGP 10:55 – 11:40

FP1 Moto2 11:55 – 12:35

FP2 Moto3 13:35 – 14:15

FP2 MotoGP 14:30 – 15:15

FP2 Moto2 15:30 – 16:10

Sabato 14 novembre

FP3 Moto3 10:00 – 10:40

FP3 MotoGP 10:55 – 11:40

FP3 Moto2 11:55 – 12:35

Q1 Moto3 13:15 – 13:30

Q2 Moto3 13:40 – 13:55

FP4 MotoGP 14:10 – 14:40

Q1 MotoGP 14:50 – 15:05

Q2 MotoGP 15:15 – 15:30

Q1 Moto2 15:50 – 16:05

Q2 Moto2 16:15 – 16:30

Domenica 15 ottobre

Warm Up Moto3 09:00 – 09:20

Warm Up Moto2 09:30 – 09:50

Warm Up MotoGP 10:00 – 10:20

Gara Moto3 11.00 (Differita TV8 ore 14.45)

Gara Moto2 12.20 (Differita TV8 ore 16.00)

Gara MotoGP 14.00 (Differita TV8 ore 17.45)

Tracciato e Condizioni Meteo Valencia

Il circuito di Valencia misura 4 km e conta 9 curve a sinistra e 5 a destra. Su questa pista, entrata nel calendario nel 2001, i piloti più vincenti sono: Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa, entrambi con 4 successi. Su questo tracciato Andrea Dovizioso ha vinto una sola volta.

Meteo. Al contrario dello scorso weekend, al momento da venerdì a domenica è previsto sole.

Quote GP Valencia 2020

QUOTE QUALIFICA Snai

Quartararo, Fabio 3,50

Vinales, Maverick 4,50

Morbidelli, Franco 5,50

Nakagami, Takaaki 10

Miller, Jack 10

Espargaro, Pol 10

Rins, Alex 12

Zarco, Johann 15

Mir, Joan 15

Rossi, Valentino 20

Oliveira, Miguel 25

Dovizioso, Andrea 33

Crutchlow, Cal 33

Bagnaia, Francesco 33

Marquez, Alex 33

Binder, Brad 50

Petrucci, Danilo 50

Espargaro, Aleix 50

Lecuona, Iker 75

Bradl, Stefan 100

Savadori, Lorenzo 150

Rabat, Esteve 150

QUOTE GARA Snai

Rins, Alex 3,50

Mir, Joan 3,50

Morbidelli, Franco 7,50

Quartararo, Fabio 7,50

Vinales, Maverick 10

Espargaro, Pol 10

Nakagami, Takaaki 12

Miller, Jack 15

Oliveira, Miguel 20

Marquez, Alex 25

Dovizioso, Andrea 25

Binder, Brad 25

Zarco, Johann 25

Rossi, Valentino 25

Bagnaia, Francesco 25

Petrucci, Danilo 50

Espargaro, Aleix 50

Crutchlow, Cal 50

Lecuona, Iker 100

Bradl, Stefan 150

Savadori, Lorenzo 250

Rabat, Esteve 250

Pronostici MotoGP

