Scommesse MotoGP: Joan Mir è campione del mondo 2020. Prima dell'inizio del motomondiale il pilota Suzuki si giocava @100

La stagione non è ancora finita ma abbiamo già il campione del mondo 2020 della MotoGP, un nome davvero a sorpresa, quello di Joan Mir che riporta la Suzuki in cima al motomondiale dopo decenni.

Joan Mir è campione del mondo MotoGP 2020 con Suzuki

E' stato un anno pazzo e difficile, con un calendario rivoluzionato dall'emergenza covid, con meno GP a disposizione, una situazione che ha ripagato il pilota più costante, aiutato anche dall'infortunio del grande favorito, Marc Marquez, che sembra avere più problemi del previsto nel riprendersi.

Alla fine la vittoria del motomondiale torna dopo tanti anni ad un pilota Suzuki, il giovane Joan Mir che nel prestazione, a ruote ferme, era dietro anche ad Alex Rins nella gerarchia. Mir è stato il più costante tanto da essere al comando della MotoGP anche senza GP vinti, almeno fino a Valencia dove ha vinto il primo round.

Franco Morbidelli ci ha provato fino all'ultimo, riscattandosi con la vittoria al 2° round valenciano, ma non è bastato. Ha sciupato una grande occasione anche il compagno del Morbido su Yamaha Petronas, Fabio Quartararo, troppo sprecone e non ancora abbastanza maturo, per non parlare della Yamaha ufficiale di Maverick Vinales. E che dire dalla chance mancata da Andrea Dovizioso che saluta amaramente la Ducati.

