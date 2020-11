Gran Premio del Portogallo 2020: 15° ed ultimo appuntamento della stagione del motomondiale da Portimao. I pronostici MotoGP del 22/11/2020

Siamo giunti all’ultima tappa del Mondiale MotoGP 2020 già vinto da Joan Mir. Si corre il Gran Premio del Portogallo che torna in calendario dopo 8 anni ma si correrà per la prima volta all'Autódromo Internacional do Algarve di Portimao e non all'Estoril come al solito.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Motori con il motomondiale di MotoGP. Aggiorniamo come sempre il rendimento delle nostre scommesse sui motori dal 2016 ad oggi (MotoGP, Formula 1 e Superbike):

2020:

Formula 1: 19-34 (-11.03 unità)

MotoGP: 16-30 (-6.59 unità)

Superbike: 6-8 (+2.49 unità)

-----------------------------------

2019:

Formula 1: 25-60 (-6.55 unità)

MotoGP: 23-24 (+49.80 unità)

Superbike: 3-10-1 (-5.00 unità)

-----------------------------------

2018:

Formula 1: 35-54 (-0.19 unità)

MotoGP: 17-23 (+37.15 unità)

Superbike: 7-24 (-13.66 unità)

-----------------------------------

2017:

Formula 1: -17,38 unità

MotoGP: -7.70 unità

Superbike: +30,84 unità

-----------------------------------

2016:

Formula 1: +80.78 unità

MotoGP: +27.39 unità

Superbike: +20.50 unità

Analisi, Dichiarazioni Piloti e Situazione del Motomondiale

Tutto pronto per l’ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2020. Nel fine settimana si corre, con il titolo già assegnato, sul circuito particolare di Portimao, in Portogallo. GP d’addio per Valentino Rossi con la Yamaha M1 ufficiale. Queste le sue parole alla vigilia: "Andare a Portimão è davvero favoloso, quella pista è fantastica. Il grip è migliore rispetto a Valencia, questo ci aiuterà. Mi sono trovato davvero bene durante i test dell’Algarve, all’inizio di quest’anno. E’ diversa da tutte le altre piste che abbiamo visitato durante la stagione ed è nuova per tutti, quindi è molto interessante".

Ha parlato anche il suo compagno Maverick Viñales: "Non vedo l’ora di guidare la mia M1 sulla pista di Portimão. Ci siamo già andati una volta su una R1 e il feeling era molto buono, quindi sulla M1 sarà ancora meglio e ancora più veloce".

In casa Yamaha Petronas ha parlato Fabio Quartararo: "In Portogallo per divertirmi. Non ci giochiamo il mondiale, ma voglio chiudere al meglio la mia esperienza in questa squadra". Il suo compagno, Franco Morbidelli, che ha vinto la settimana scorsa a Valencia ci riproverà: "Voglio regalare alla squadra un bel piazzamento. Non vedo l'ora di correre a Portimao".

Il mondiale come sappiamo è già stato vinto dalla Suzuki di Joan Mir: "Voglio chiudere nel miglior modo possibile. Sto ancora realizzando la gara di domenica scorsa". Non molla Alex Rins che vuole chiudere col botto: "Pronti a battagliare. Concentrati per regalare a Suzuki una storica doppietta".

In Ducati si chiude un era con entrambi i piloti che non guideranno la moto di Borgo Panigale nel 2021, ma vogliono chiudere anche loro questo maledetto 2020 con un successo, ad iniziare da Andrea Dovizioso: "Emozionato per l’ultima gara con la Ducati. Dovizioso ha aggiunto: "Pista nuova, fine settimana ancora più speciale. Spero di potermi divertire". Gli fa eco Danilo Petrucci: "Voglio concludere al meglio la mia avventura in Ducati. Pista nuova, partiremo tutti da zero e con pochissimi riferimenti a disposizione".

Il GP del Portogallo sarà importantissimo per il secondo posto nella MotoGP ma anche per le categorie minori. In corsa per il 2° posto nel motomondiale ci sono fino a 6 piloti: Franco Morbidelli (142), Alex Rins (138), Maverick Viñales (127), Fabio Quartararo (125), Andrea Dovizioso (125) e Pol Espargarò (122). Approposito di KTM, Iker Lecuona salterà il GP di Portogallo e sarà sostituito da Mika Kallio. La Honda invece rischia seriamente di chiudere il 2020 senza vittorie mentre il Morbido può essere il miglior pilota Yamaha. Ci sarebbe anche la caccia ai 200 podi nella classe regina da parte di Valentino Rossi che però tra covid, ritiri e prove scialbe ha messo insieme 6 zeri di fila.

Sono ancora in bilico i titoli di Moto2 che in Moto3 e con almeno due italiani a giocarsi le chance iridate: Enea Bastianini e Tony Arbolino. Il primo dovrà sfruttare il vantaggio in classifica e cercare di mantenere il vantaggio, o quanto meno perdere il meno possibile, dagli inseguitori. Il secondo sarà costretto ad una gara in attacco per recuperare 11 punti. In ogni caso sarà una gara entusiasmante per tutte le categorie su una pista spettacolare, dove il motomondiale non ha mai corso.

Programma Tv GP Portogallo 2020

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo, DAZN e NowTv. TV8, trasmetterà in diretta le qualifiche e le gare delle tre categorie.

Venerdì 20 novembre

FP1 Moto3 10:00 – 10:55

FP1 MotoGP 11.10 – 12.20

FP1 Moto2 12.35 – 13.30

FP2 Moto3 13.50 – 14.45

FP2 MotoGP 15.00 – 16.10

FP2 Moto2 16.25 – 17.20

Sabato 21 novembre

FP3 Moto3 10:00 – 10:40

FP3 MotoGP 10:55 – 11:40

FP3 Moto2 11:55 – 12:35

Q1 Moto3 13:35 – 13:50

Q2 Moto3 14:00 – 14:15

FP4 MotoGP 14:30 – 15:00

Q1 MotoGP 15:10 – 15:25

Q2 MotoGP 15:35 – 15:50

Q1 Moto2 16:10 – 16:25

Q2 Moto2 16:35 – 16:50

Domenica 22 ottobre

Warm Up Moto3 10:00 – 10:20

Warm Up Moto2 10:30 – 10:50

Warm Up MotoGP 11:00 – 11:20

Gara Moto3 12.00

Gara Moto2 13.20

Gara MotoGP 15.00

Tracciato e Condizioni Meteo Portogallo

L’Autodromo Internacional do Algarve è stato inaugurato il 2 novembre 2008 dal WorldSBK quando si sono diretti in Portogallo per il round finale di quella stagione. In termini di layout del circuito attuale ha 15 curve: nove a destra, sei a sinistra. L’ondulazione a Portimao è incredibile e il rettilineo principale permetterà ai piloti della MotoGP di spingere prima della discesa che precede curva 1.

Meteo. Si temeva molto il clima lusitano a fine novembre, invece sembra che tutto sarà tranquillo per quel che riguarda il weekend del GP del Portogallo. Venerdì le prove libere si dovrebbero disputare con sole pieno e temperature che toccheranno i 20 gradi. Stesso discorso per quel che riguarda il sabato ma temperature che non passeranno i 18 gradi, mentre domenica la situazione dovrebbe vedere: gara della Moto3 con sole e 18 gradi, gara della Moto2 gara e 19 gradi, gara della MotoGP sole e 18 gradi.

Quote GP Portogallo 2020

QUOTE QUALIFICA Snai

Morbidelli, Franco 4,50

Quartararo, Fabio 6,50

Miller, Jack 6,50

Vinales, Maverick 6,50

Espargaro, Pol 7,50

Nakagami, Takaaki 7,50

Zarco, Johann 10

Oliveira, Miguel 15

Rossi, Valentino 20

Rins, Alex 20

Binder, Brad 20

Mir, Joan 25

Bagnaia, Francesco 25

Espargaro, Aleix 25

Dovizioso, Andrea 25

Crutchlow, Cal 33

Petrucci, Danilo 33

Marquez, Alex 33

Bradl, Stefan 100

Savadori, Lorenzo 150

Rabat, Esteve 150

Altro 50

QUOTE GARA Snai

Rins, Alex 5,50

Morbidelli, Franco 5,50

Mir, Joan 7,50

Miller, Jack 7,50

Binder, Brad 10

Oliveira, Miguel 10

Espargaro, Pol 10

Vinales, Maverick 12

Quartararo, Fabio 12

Nakagami, Takaaki 12

Zarco, Johann 15

Rossi, Valentino 15

Dovizioso, Andrea 20

Bagnaia, Francesco 20

Marquez, Alex 33

Espargaro, Aleix 33

Petrucci, Danilo 50

Crutchlow, Cal 50

Bradl, Stefan 150

Savadori, Lorenzo 150

Rabat, Esteve 150

Altro 75

Pronostici MotoGP

🏍PRONOSTICI MOTOGP - GP PORTOGALLO 2020 by PANDA

🆓FREE PICK

🏁Non ancora disponibili, collegati prossimamente...

💎PICK PREMIUM

🏁Altre giocate in esclusiva nel nostro servizio Premium...

Tutti gli altri pronostici li ricevi attivando il nostro servizio PREMIUM su TELEGRAM. Contattaci per attivarlo subito e ricevere tutti i contenuti e le giocate non solo sui Motori, ma anche sul Calcio e tutti gli altri sport con una redazione e 7 tipster quotidianamente al lavoro per trovare le quote e le puntate di maggior valore.