Gran Premio Jerez 2021: Bagnaia e Quartararo i piloti da battere @3.50 di quota. Subito dietro arriva Marc Marquez @4.50. I pronostici MotoGP del 02-05-2021

Torna in pista anche la MotoGP col 4° appuntamento del motomondiale 2021. Si corre il Gran premio di Jerez 2021 e i favoriti dalle quote sono Bagnaia e Quartararo, ma attenzione a Marc Marquez subito dietro di loro. Molto lontano Valentino Rossi.

Analisi GP Jerez 2021

In Portogallo è arrivata la seconda vittoria consecutiva di Fabio Quartararo che sommata a quella di Maverick Vinales nel Primo Gp della stagione, mostra un iniziale “dominio” della moto della casa di Iwata sulla concorrenza. Stessa cosa non si può dire per il team satellite Petronas che con Franco Morbidelli e Valentino Rossi si trovano costretti ad inseguire. A Jerez però potrebbe arrivare la prima conferma Ducati. Finora infatti abbiamo visto un grande potenziale espresso sia dal team ufficiale, sia del team Stellite Pramac, ma è mancata la capacità di concretizzare.

Da una parte la voglia di ottenere il primo successo in MotoGP, dall'altra quella di confermarsi dominatore del mondiale. Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo hanno ottimi motivi per sperare in un weekend da protagonisti a Jerez, come testimoniano anche le quote offerte dai betting analyst di Stanleybet.it. Il giovane pilota italiano della Ducati, infatti, affianca il francese della Yamaha, leader del mondiale ,per la vittoria nella gara spagnola: entrambi si giocano @3,50.

Marc Marquez, invece, torna sul circuito che lo costrinse a dare forfait per tutto il 2020: l'infortunio ora è alle spalle e il ritorno alla vittoria dello spagnolo è dato @4,50. Può vantare buone chance anche Maverick Vinales, già capace di firmare il proprio nome sul mondiale nella trasferta qatariota: il compagno di box di Quartararo è offerto @5,50. Dietro di lui ci sono i due piloti della Suzuki, tra cui il campione del mondo in carica Joan Mir: il ventitreenne di Palma di Maiorca paga @10 volte la posta, così come Alex Rins.

Anche a Jerez, la Petronas di Valentino Rossi e Franco Morbidelli deve sperare in miracolo per salire sul gradino più alto del podio: il 'Dottore' si gioca addirittura @35,00, mentre l'italo-brasiliano si assesta su una quota di @15,00, la stessa di Jack Miller (Ducati) e Johann Zarco (Pramac).

MotoGP 2021: classifica piloti

Quartararo 61

Bagnaia 46

Vinales 41

Zarco 40

Mir 38

Espargaro 25

Rins 23

Binder 21

Bastianini 18

Martin 17

Morbidelli 17

Miller 14

Espargaro 11

Marquez 9

Marquez 8

Bradl 7

Nakagami 6

Rossi 4

Oliveira 4

Marini 4

Petrucci 3

Savadori 2

Lecuona 1

MotoGP 2021, classifica costruttori

Yamaha 102

Suzuki 61

Ducati 60

Pramac Racing 57

Aprilia 27

Honda 27

KTM 25

Esponsorama Racing 22

Petronas SRT 21

LCR Honda 14

Tech 3 KTM 4

Programma Tv GP Jerez 2021

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo. DAZN trasmetterà le qualifiche e la gara. Su TV8 sarà trasmessa la diretta delle qualifiche di tutte le categorie e anche le gare.

Venerdì 30 aprile

FP1 Moto3 9.00-9.40

FP1 MotoGP 9.55-10.40

FP1 Moto2 10.55-11.35

FP1 MotoE 11.50-12.20

FP2 Moto3 13.15-13.55

FP2 MotoGP 14.10-14.55

FP2 Moto2 15.10-15.55

FP2 MotoE 16.05-16.35

Sabato 1 maggio

FP3 Moto3 9.00-9.40

FP3 MotoGP 9.55-10.40

FP3 Moto2 10.55-11.35

FP3 MotoE 11.50-12.20

Q1 Moto3 12.35-12.50

Q2 Moto3 13.00-13.15

FP4 MotoGP 13.30-14.00

Q1 MotoGP 14.10-14.25

Q2 MotoGP 14.35-14.50

Q1 Moto2 15.10-15.25

Q2 Moto2 15.35-15.50

Epole MotoE 16.05

Domenica 2 maggio

Warm Up Moto3 8.20-8.40

Warm Up Moto2 8.50-9.10

Warm Up MotoGP 9.20-9.40

Tracciato e Condizioni Meteo

Il circuito di Jerez, uno dei quattro Gp spagnoli, misura 4.4 Km e conta 5 curve a sinistra e 8 a destra; il rettilineo più lungo misura 607 metri. Il record di vittorie appartiene a Valentino Rossi, qui il pilota di Tavullia ha vinto 7 volte. Il maggior numero di pole è una lotta pari merito tra l’italiano e Jorge Lorenzo, entrambi con 5 partenze dalla prima casella. Il record del circuito appartiene a Fabio Quartararo, che nel 2020 ha fatto fermare il cronometro sul 1:36.705. Meteo Gp Jerez. Al momento per l’intero weekend è previsto solo con temperatura molto elevate.

Quote GP Jerez 2021

QUOTE QUALIFICA

Quartararo, Fabio 3,25

Bagnaia, Francesco 3,75

Marquez, Marc 4,50

Vinales, Maverick 4,50

Miller, Jack 7,50

Zarco, Johann 12

Morbidelli, Franco 15

Rossi, Valentino 33

Rins, Alex 33

Mir, Joan 33

Espargaro, Aleix 33

Espargaro, Pol 50

Oliveira, Miguel 50

Binder, Brad 75

Marquez, Alex 75

Nakagami, Takaaki 75

Bradl, Stefan 100

Petrucci, Danilo 100

Bastianini, Enea 100

Rabat, Tito 100

Marini, Luca 100

Lecuona, Iker 250

Savadori, Lorenzo 250

QUOTE GARA

Bagnaia, Francesco 3,50

Quartararo, Fabio 3,50

Marquez, Marc 4,50

Vinales, Maverick 5,50

Rins, Alex 10

Mir, Joan 10

Miller, Jack 15

Zarco, Johann 15

Morbidelli, Franco 15

Rossi, Valentino 33

Binder, Brad 50

Espargaro, Pol 50

Oliveira, Miguel 50

Espargaro, Aleix 50

Marquez, Alex 75

Bastianini, Enea 75

Nakagami, Takaaki 100

Marini, Luca 150

Bradl, Stefan 150

Rabat, Tito 150

Lecuona, Iker 250

Petrucci, Danilo 250

Savadori, Lorenzo 250

Pronostici MotoGP GP Jerez 2021

