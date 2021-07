Scommesse MotoGP: Fabio Quartararo promosso ad Assen. Quota @1.45 per la vittoria finale del francese che stacca Zarco. Ora le vacanze, si torna in pista l'8 agosto

Fabio Quartararo supera anche l'esame dell'università delle due ruote ad Assen, andando a vincere il GP Olanda 2021 e scappando nelle quote antepost per il titolo iridato. Ora il francese si gioca @1.45.

Risultati GP Olanda 2021

Yamaha in gran forma ad Assen con la pole di Mavericks Vinales al sabato, anche se poi in gara a vincere è stato ancora il leader del motomondiale, Fabio Quartararo che sta trovando la costanza che gli era mancata l'anno scorso per provare a vincere il titolo in MotoGP. Maverick chiuderà comunque al 2° posto davanti al buon podio del campione del mondo in carica, Joan Mir. 4° posto invece per Johann Zarco, prima Ducati al traguardo.

Peccato per Francesco Bagnaia che ci prova ma si prende anche un long lap e chiude 6°, davanti a Marc Marquez che torna con i piedi per terra dopo la vittoria nel suo Sachesenring. Bella gara comunque del Cabroncito che parte 20mo e in poche curve è già vicino alla top ten. Ottavo ancora un buon Aleix Espargararo con Aprilia. Disastro Valentino Rossi che cade rovinosamente. Esce da Assen con molta delusione anche Jack Miller.

Top-10 GP OLANDA

1 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha

2 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha

3 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki

4 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati

5 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM

6 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati

7 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda

8 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia

9 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda

10 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda

Classifica Piloti MOTOGP

1 Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 156

2 Johann ZARCO Ducati FRA 122

3 Francesco BAGNAIA Ducati ITA 109

4 Joan MIR Suzuki SPA 101

5 Jack MILLER Ducati AUS 100

6 Maverick VIÑALES Yamaha SPA 95

7 Miguel OLIVEIRA KTM POR 85

8 Aleix ESPARGARO Aprilia SPA 61

9 Brad BINDER KTM RSA 60

10 Marc MARQUEZ Honda SPA 50

11 Takaaki NAKAGAMI Honda JPN 41

12 Pol ESPARGARO Honda SPA 41

13 Franco MORBIDELLI Yamaha ITA 40

14 Alex RINS Suzuki SPA 33

15 Alex MARQUEZ Honda SPA 27

16 Enea BASTIANINI Ducati ITA 27

17 Danilo PETRUCCI KTM ITA 26

18 Jorge MARTIN Ducati SPA 23

19 Valentino ROSSI Yamaha ITA 17

20 Luca MARINI Ducati ITA 14

21 Iker LECUONA KTM SPA 13

22 Stefan BRADL Honda GER 11

23 Lorenzo SAVADORI Aprilia ITA 4

24 Michele PIRRO Ducati ITA 3

25 Tito RABAT Ducati SPA 1

Si va in vacanza con Fabio Quartararo con ben 34 punti di vantaggio su Johan Zarco e con una quota antepost molto bassa per il francese campione del mondo MotGP, visto che El Diablo adesso si gioca @1.45 mentre Zarco si stracca @6.50 al pari di Francesco Bagnaia. In doppia cifra troviamo la KTM di Miguel Oliveira @12, meglio anche del campione in carica Joan Mir @15. La quota di Marc Marquez torna a lievitare fino @20. Si torna in pista ad inizio agosto al Red Bull Ring.

Mondiale Piloti Motogp 2021

Quartararo, Fabio 1,45

Zarco, Johann 6,50

Bagnaia, Francesco 6,50

Oliveira, Miguel 12

Miller, Jack 12

Mir, Joan 15

Marquez, Marc 20

Vinales, Maverick 25

Binder, Brad 100

Espargaro, Aleix 100

Morbidelli, Franco 250

Rins, Alex 250

Espargaro, Pol 250

Nakagami, Takaaki 250

Martin, Jorge 500

Petrucci, Danilo 1.000

Rossi, Valentino 1.000

Lecuona, Iker 1.000

Bastianini, Enea 1.000

Marquez, Alex 1.000

Savadori, Lorenzo 1.000

Marini, Luca 1.000

Testa A Testa Mondiale Piloti Motogp 21

T/T Martin, Jorge - Bastianini, Enea 1,60 2,20

T/T Miller, Jack - Zarco, Johann 2,30 1,55

T/T Mir, Joan - Oliveira, Miguel 2,10 1,65

T/T Nakagami, Takaaki - Espargaro, Pol 1,85 1,85

T/T Quartararo, Fabio - Bagnaia, Francesco 1,25 3,50

T/T Vinales, Maverick - Binder, Brad 1,40 2,75

Mondiale Piloti Gruppo 5 Motogp 2021

Quartararo, Fabio 1,40

Bagnaia, Francesco 4,75

Zarco, Johann 4,75

Miller, Jack 8,00

Mondiale Piloti Gruppo 6 Motogp 2021

Oliveira, Miguel 2,00

Mir, Joan 2,25

Vinales, Maverick 3,75

Morbidelli, Franco 20