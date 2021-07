Scommesse MotoGP: secondo i bookmakers Valentino Rossi si ritirerà a fine stagione. Micro quota @1.20 per i saluti del Dottore

La MotoGP è in pausa estiva in una stagione del motomondiale che vede al comando la Yamaha di Fabio Quartararo, non certo la Petronas di un Valentino Rossi sempre più in difficoltà, e secondo le quote a fine stagione arriverà il ritiro del dottore che non sarà al via della stagione 2022.

Valentino Rossi si ritira a fine stagione?

Valentino Rossi non ha ancora preso una decisione ufficiale, ma l'ipotesi ritiro con il passare delle settimane sta prendendo sempre più corpo. A confermarlo sono i betting analyst di Sisal Matchpoint che propongono l'addio alle corse del 'Dottore' a una quota rasoterra @1,20. Appare invece quasi un miraggio vedere il pesarese continuare prendendo così parte alla stagione iridata numero 27 della sua infinita carriera tanto da essere un'opzione che paga @4 volte la posta giocata.

Rossi ha già confermato che sarà difficile vederlo nuovamente in pista il prossimo anno. Tuttavia la speranza è l'ultima a morire per i fan del campione di Tavullia, il quale sta approfittando della pausa estiva per poi comunicare a Yamaha e Petronas la propria decisione definitiva. L'idea di creare un team (il VR46) che dal 2022 correrà in MotoGP è invece un altro indizio che potrebbe far pensare a un ritiro e a un ruolo lontano da quello di pilota ufficiale.