Gran Premio delle Americhe 2021: Pecco Bagnaia cerca il tris ma nella "sua" Austin torna favorito Marc Marquez. I pronostici MotoGP del 03-10-2021

Torna in pista il motomondiale sempre più nelle mani di Fabio Quartararo anche se ad Austin torna favorito Marc Marquez che su questa pista è stato dominante negli ultimi anni di MotoGP. Pecco Bagnaia sogna comunque il tris ed è tra i favoriti in gara, oltre ad essere anche il favorito assoluto per la pole nelle qualifiche del sabato al GP delle Americhe 2021.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Motori. Quest'anno tutte le giocate di Panda su Formula 1, MotoGP e SuperBike le trovi in esclusiva nel canale Telegram VIP di Betting Maniac dove trovi anche le giocate sugli Sport Americani di Guru e Morfeo, il Calcio con Dartagnan e Striker, le variazioni di quota con i report quotidiani della nostra redazione e tutti gli altri sport con le analisi di Insider.

Analisi GP delle Americhe 2021

Fabio Quartararo, su Yamaha ufficiale, sembrava avviato verso una larga vittoria, ma le ultime due gare hanno avvicinato Francesco Bagnaia (pole e primo posto sia ad Aragona sia a Misano). Attualmente, il francese vanta 234 punti, ma il pilota della Ducati si è portato a -48 nel giro di poche settimane.

Trattandosi di un circuito particolarmente veloce, quello di Austin dovrebbe favorire le Ducati. Ci si attende, dunque, un’altra grande gara da parte di Pecco Bagnaia, dopo i due capolavori di Aragon e Misano, ma occhio anche a Jack Miller e Johan Zarco su tutti. Bagnaia si gioca @3 per la pole, favorito assieme a Quartararo, mentre in gara il ducastista sale un pò in quota @3.50 ma è lui il principale avversario di Marquez.

Punterà a un risultato di prestigio proprio Marc Marquez, il recordman della gara con 6 vittorie, che cercherà di far valere il suo “status”. Su questo tracciato il pilota Honda è sempre partito dalla pole ed ha sempre vinto tranne che nel 2019, quando scivolò mentre era al comando. Non è una sorpresa trovarlo favorito @3 per la vittoria in gara qui.

Dovrebbero avere più difficoltà le Yamaha anche se nel 2019 Valentino Rossi ha conquistato uno degli ultimi podi sul circuito texano, dopo essere partito dalla seconda casella dello schieramento e aver lottato fino alla fine con Alex Rins per la vittoria. Proprio la Suzuki, anche con Joan Mir, sarà sicuramente in lotta per le prime posizioni e i due piloti si giocano alla pari @13 volte la posta mentre Rossi si gioca addirittura @101, ma sarebbe ottimo anche bissare il podio, opzione offerta in quota @31.

Classifica piloti

1 Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 234

2 Francesco BAGNAIA Ducati ITA 186

3 Joan MIR Suzuki SPA 167

4 Johann ZARCO Ducati FRA 141

5 Jack MILLER Ducati AUS 140

6 Brad BINDER KTM RSA 124

7 Aleix ESPARGARO Aprilia SPA 104

8 Maverick VIÑALES Aprilia SPA 98

9 Marc MARQUEZ Honda SPA 92

10 Miguel OLIVEIRA KTM POR 87

11 Jorge MARTIN Ducati SPA 71

12 Takaaki NAKAGAMI Honda JPN 70

13 Alex RINS Suzuki SPA 68

14 Pol ESPARGARO Honda SPA 64

15 Enea BASTIANINI Ducati ITA 61

16 Alex MARQUEZ Honda SPA 50

17 Franco MORBIDELLI Yamaha ITA 40

18 Iker LECUONA KTM SPA 38

19 Danilo PETRUCCI KTM ITA 37

20 Luca MARINI Ducati ITA 28

21 Valentino ROSSI Yamaha ITA 28

22 Stefan BRADL Honda GER 13

23 Michele PIRRO Ducati ITA 8

24 Dani PEDROSA KTM SPA 6

25 Lorenzo SAVADORI Aprilia ITA 4

26 Tito RABAT Ducati SPA 1

27 Cal CRUTCHLOW Yamaha GBR 0

28 Garrett GERLOFF Yamaha USA 0

29 Jake DIXON Yamaha GBR 0

30 Andrea DOVIZIOSO Yamaha ITA 0

Classifica costruttori

1 Ducati 275

2 Yamaha 262

3 Suzuki 184

4 KTM 178

5 Honda 148

6 Aprilia 105

Classifica team

1 Monster Energy Yamaha MotoGP 329

2 Ducati Lenovo Team 326

3 Team Suzuki Ecstar 235

4 Pramac Racing Ducati 216

5 Red Bull KTM Factory Racing 211

6 Repsol Honda Team 163

7 Lucio Cecchinello Racing Honda 120

8 Aprilia Racing Team Gresini 111

9 Esponsorama Racing Ducati 89

10 Tech 3 KTM Factory Team 75

11 Petronas Yamaha SRT 68

Programma Tv GP Misano 2021

Il weekend del Gran Premio delle Americhe sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport MotoGp (canale 208) e in streaming su DAZN e Sky Go. Su TV8, invece, si potranno seguire in differita solo le qualifiche e la gara.



DIRETTA SKY SPORT MOTOGP E DAZN.

Venerdì 1 ottobre

16:55: Prove libere 1

21:10: Prove libere 2

Sabato 2 ottobre

16:55: Prove libere 3

20:30: Prove libere 4

21:10: Qualifiche

Domenica 3 ottobre

16:40: Warm Up

21:00: Gara

DIFFERITA TV8

Sabato 2 ottobre

21:00: sintesi qualifiche

Domenica 3 ottobre

23:00: Gara

Tracciato e Condizioni Meteo

Il COTA (Circuit of the Americans) misura 5.5 Km e conta 11 curve a sinistra e 9 a destra. Il primo settore è caratterizzato dalla salita della prima curva, ben 41 metri di dislivello, e prosegue con una sequenza di curve medio veloci. Il secondo settore è caratterizzato dalla lentissima curva 11 che lancia sul rettilineo più lungo del circuito, 1200 metri. Su questo tracciato tutti record appartengono a Marc Marquez: giro più veloce (2015) 2:02.135, Record Del Circuito (2014) 2:03.575 e miglior pole (2015) 2:02.135.

Meteo Gp Austin. Il meteo potrebbe costituire un’altra grande incognita nel weekend del Motomondiale, infatti, al momento, per l’intero weekend è prevista pioggia.

Quote GP delle Americhe 2021

Vediamo le quote EUROBET per qualifica e gara.

Qualifica Motogp Gp Stati Uniti

Bagnaia F. 3.00

Quartararo F. 3.00

Martin J. 5.50

Marquez M. 6.00

Miller J. 7.50

Zarco J. 13.00

Espargaro A. 21.00

Mir J. 21.00

Bastianini E. 26.00

Morbidelli F. 31.00

Rins A. 31.00

Vinales M. 31.00

Espargaro P. 36.00

Binder B. 41.00

Altro 51.00

Lecuona I. 51.00

Marquez A. 51.00

Nakagami T. 51.00

Oliveira M. 51.00

Dovizioso A. 151.00

Marini L. 151.00

Petrucci D. 151.00

Rossi V. 151.00

Vincente Gara Motogp Gp Stati Uniti

Marquez M. 3.00

Bagnaia F. 3.50

Quartararo F. 4.50

Martin J. 6.00

Miller J. 9.00

Mir J. 13.00

Rins A. 13.00

Zarco J. 21.00

Espargaro A. 23.00

Bastianini E. 26.00

Espargaro P. 36.00

Morbidelli F. 36.00

Binder B. 41.00

Marquez A. 51.00

Nakagami T. 51.00

Oliveira M. 51.00

Vinales M. 51.00

Altro 101.00

Rossi V. 101.00

Dovizioso A. 151.00

Petrucci D. 151.00

Lecuona I. 201.00

Marini L. 201.00

Pronostici MotoGP GP Austin 2021

🏍PRONOSTICI MOTOGP - by PANDA

🆓FREE PICK

🏁Podio: BAGNAIA @1.70

💎PICK PREMIUM

🏁In esclusiva nel VIP di Betting Maniac...