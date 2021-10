Scommesse MotoGP: a Bagnaia serve un miracolo. Fabio Quartararo ha il titolo del motomondiale in mano. Il 24 ottobre si torna a Misano

Fabio Quartararo ha ormai in mano il titolo del motomondiale di MotoGP dopo il 2° posto ad Austin dove è tornato a vincere Marc Marquez. Servirà un miracolo a Pecco Bagnaia, col francese che ora si gioca @1.01 nelle quote antepost. Il 24 ottobre si torna in riviera per il 2° round a Misano.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Motori. Quest'anno tutte le giocate di Panda su Formula 1, MotoGP e SuperBike le trovi in esclusiva nel canale Telegram VIP di Betting Maniac dove trovi anche le giocate sugli Sport Americani di Guru e Morfeo, il Calcio con Dartagnan e Striker, le variazioni di quota con i report quotidiani della nostra redazione e tutti gli altri sport con le analisi di Insider.

Risultati GP Austin 2021

Il secondo posto di Fabio Quartararo ad Austin, davanti a Francesco Bagnaia, ha lanciato il francese ancora di più verso il suo primo titolo mondiale in MotoGP. Il numero 20 della Yamaha, infatti, può gestire un vantaggio di 52 punti quando mancano appena 3 gare alla fine. Numeri che mettono il pilota italiano nella condizione non solo di vincere per forza tutte le gare, ma anche di sperare in un passo falso del francese, finora sempre a punti nel mondiale.

Proprio per questo i betting analyst puntano forte sul successo di Quartararo, con il titolo mondiale del pilota Yamaha che vale appena @1,01. Molto più alta, invece, la quota riservata a Bagnaia, offerto in quota @12 come campione del mondo. A tre gare dalla fine l'italiano non può permettersi nessun passo falso se vuole ancora sognare di mettere le mani sul titolo mondiale.

In Moto2 la situazione più aperta col testa a testa tra Remy Gardner e Raul Fernandez mentre in Moto3 Pedro Acosta è ad un passo da chiudere i conti contro Dennis Foggia. Ecco le quote antepost aggiornate da SNAI, no vi diamo appuntamento con la MotoGP di ritorno a Misano il 24 ottobre, ma prima, il 10 ottobre, torna anche la Formula 1 col GP Turchia che seguiremo con le nostre scommesse come al solito.

Mondiale Piloti Motogp 2021

Quartararo, Fabio 1,01

Bagnaia, Francesco 15

Mondiale Piloti Moto2 2021

Gardner, Remy 1,85

Fernandez, Raul 1,85

Bezzecchi, Marco 500

Mondiale Piloti Moto3 2021

Acosta, Pedro 1,25

Foggia, Dennis 3,50

Garcia, Sergio 33