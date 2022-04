Pronostici MotoGP GP Portogallo 2022, anche il motomondiale torna in pista dopo la pausa e sbarca per il primo round in Europa col Gran Premio di Portimao.

Pronostici MotoGP GP Portogallo 2022: i protagonisti

Il Motomondiale sbarca in Portogallo dopo la vittoria di Enea Bastianini su Ducati ad Austin nel GP degli Stati Uniti, il 2° successo della “Bestia” che è al comando della classifica iridata e si propone tra i favoriti anche in questa gara.

Fabio Quartararo, campione del mondo in carica, vorrà migliorare il suo inizio di stagione su una pista dove è il campione in carica, ma anche Miguel Oliveira ha dimostrato di poter fare bene, specialmente in condizioni estreme e non dimentichiamo che questa è la pista di casa per il centauro della KTM che qui ha vinto per la prima volta in MotoGP nel 2020.

Sta sicuramente andando peggio delle attese Francesco Bagnaia, ma il circuito portoghese sembra poter essere occasione di riscatto anche per lui e la sua Ducati ufficiale. In generale, ci si attende di più da tutta la truppa delle Desmosedici, compresi Jack Miller, Jorge Martin e Johann Zarco.

Attenzione però alle possibili outsiders, come le Suzuki di Alex Rins e Joan Mir e alle Aprilia di Aleix Espargarò e Maverick Vinales, che hanno dimostrato di avere un grande potenziale quando le condizioni sono favorevoli.

La lavagna scommesse Betaland è estremamente equilibrata. Fabio Quartararo e Marc Marquez si trovano a condividere la pole position dei pronostici a quota @6,00, con Francesco Bagnaia, in cerca del primo acuto stagionale, che segue @7,00. Sono molto vicini Enea Bastianini, Joan Mir e Alex Rins, tutti @8,00.

Pronostici MotoGP GP Portogallo 2022: tracciato e condizioni meteo

Lo scorso anno è stato Fabio Quartararo su Yamaha ad aggiudicarsi la vittoria, mentre nel 2020 è stato Miguel Oliveira su KTM a tagliare il traguardo per primo. Il GP dell’Algarve 2021, sullo stesso circuito di Portimao, è stato vinto invece da Francesco Bagnaia su Ducati. Insomma, tre vincitori diversi su tre moto diverse, con la curiosità di capire nel weekend se ci sarà qualcuno in grado di ripetersi oppure se ci sarà il quarto avvicendamento sul gradino più alto del podio.

Per la MotoGP, il circuito è lungo in totale 4.592 metri (leggermente più corto rispetto alla Formula 1) e consta di 15 curve. Il tempo record in gara è stato registrato nel 2021 da Alex Rins su Suzuki, che ha fermato il cronometro in 1’39″450. Prima del Portimao, il GP del Portogallo si è corso per tanti anni all’Estoril, con l’ultima edizione, risalente al 2012, vinta da Casey Stoner su Honda.

Meteo. Le previsioni danno quasi certa la pioggia al venerdì (90%) e anche al sabato (80%) mentre per domenica il meteo dovrebbe andare a migliorare ed è atteso nuvoloso, ma non dovrebbe piovere (20%). Per la gara ci saranno 18°, umidità al 68% e venti a 16 km/h.

Pronostici GP Portogalloe 2022: Programma completo e dove vedere il GP in TV

Il weekend del GP del Portogallo sarà trasmesso integralmente in diretta TV da Sky Sport MotoGP (canale 208 del satellite) solo per gli abbonati. Su TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre), invece, si potranno seguire in differita solo qualifiche e gara. In streaming, appuntamento su SkyGO e tramite la piattaforma Now in diretta, in differita sul sito Tv8.it.

DIRETTA SKY SPORT MOTOGP

Venerdì 22 aprile

Ore 10.55-11.40, MotoGP, Prove libere 1

Ore 15.10-15.55, MotoGP, Prove libere 2

Sabato 23 aprile

Ore 10.55-11.40, Moto GP, Prove libere 3

Ore 14.30-15.00, Moto GP, Prove libere 4

15.10-15.25, Moto GP, Qualifica 1

15.35-15.50, Moto GP, Qualifica 2

Domenica 24 aprile

Ore 10.40-11.00, MotoGP, Warm Up

Ore 14.00, Moto GP, GARA

DIFFERITA TV8

SABATO 23 APRILE

Ore 19.30, SINTESI Qualifiche Moto2, MotoGP, Moto3

Domenica 24 aprile

Ore 21.45, MotoGP – Differita

Tutte le quote sul Motomondiale

Qualifica Motogp Portogallo

Martin, Jorge 3,50

Quartararo, Fabio 3,50

Bagnaia, Francesco 6,50

Marquez, Marc 7,50

Miller, Jack 7,50

Rins, Alex 10

Bastianini, Enea 10

Oliveira, Miguel 15

Espargaro, Aleix 15

Zarco, Johann 15

Binder, Brad 25

Vinales, Maverick 25

Espargaro, Pol 25

Mir, Joan 33

Morbidelli, Franco 33

Nakagami, Takaaki 75

Marini, Luca 75

Dovizioso, Andrea 100

Marquez, Alex 100

Bezzecchi, Marco 100

Fernandez, Raul 250

Di Giannantonio, Fab 250

Binder, Darryn 250

Gardner, Remy 250

Gara Motogp Portogallo

Quartararo, Fabio 4,50

Marquez, Marc 5,50

Bagnaia, Francesco 6,50

Rins, Alex 7,50

Bastianini, Enea 7,50

Mir, Joan 7,50

Martin, Jorge 10

Oliveira, Miguel 10

Espargaro, Aleix 15

Miller, Jack 15

Zarco, Johann 20

Binder, Brad 25

Vinales, Maverick 25

Espargaro, Pol 33

Morbidelli, Franco 50

Nakagami, Takaaki 75

Marini, Luca 100

Dovizioso, Andrea 100

Marquez, Alex 100

Bezzecchi, Marco 100

Di Giannantonio, Fab 250

Binder, Darryn 250

Gardner, Remy 250

Fernandez, Raul 250

Antepost Vincente Mondiale Piloti Motogp 2022

Marquez, Marc 3,50

Quartararo, Fabio 4,50

Bastianini, Enea 5,50

Bagnaia, Francesco 6,50

Rins, Alex 7,50

Mir, Joan 10

Espargaro, Aleix 15

Binder, Brad 15

Martin, Jorge 15

Miller, Jack 20

Zarco, Johann 25

Oliveira, Miguel 33

Espargaro, Pol 33

Vinales, Maverick 50

