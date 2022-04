Pronostici MotoGP GP Spagna 2022, dopo il Portogallo il motomondiale non fa soste e vola nella vicina Jerez per il 6° Gran Premio della stagione dove troviamo Fabio Quartararo favorito dalle quote davanti a Marc Marquez e alla coppia azzurra formata da Bastianini e Bagnaia.

Pronostici MotoGP GP Spagna 2022: i protagonisti del weekend

In Portogallo è arrivata la prima vittoria stagionale di Fabio Quartararo che lancia il francese in testa al campionato dopo un inizio di stagione complicato. Il Campione del Mondo in carica sembra però essere l’unico pilota Yamaha a riuscire a sfruttare al meglio la M1, Franco Morbidelli ed Andrea Dovizioso infatti a Portimao hanno faticato per l’intero weekend.

El Diablo si è sbloccato, la Ducati no. La prima Desmosedici in classifica è sempre quella di Enea Bastianini, mentre quelle ufficiali di Jack Miller e Fancesco Bagnaia sono lontane. A Jerez lo scorso anno la rossa di Borgo Panigale fece doppietta (nella foto Bagnaia e Miller con Morbidelli in Yamaha Petronas, ndr), magari su questo tracciato inizierà la rimonta.

Rispetto alle passate edizioni la nuova Honda sembra più guidabile, ma manca la prestazione assoluta. Marc Marquez non è ancora al 100% ma è riuscito ad essere il miglior pilota Honda al traguardo. Una magra consolazione vista la sesta posizione finale e il ritardo dalla vetta.

Continua invece a fare bene l’Aprilia con Aleix Espargarò. La moto di Noale è vicina a perdere le concessioni ma questo non sembra preoccupare la casa italiana che punta in alto in Campionato.

E’ passata in sordina la Suzuki a Portimao con Joan Mir che è stato steso da Miller mentre era in lotta per le primissime posizioni e il podio era alla portata per il campione del mondo 2020. A stupire però è la GSX-RR di Alex Rins. Lo spagnolo, partito dall’ultima fila è stato autore di una rimonta incredibile, chiusa con il quarto posto, che lo proietta in vetta alla classifica iridata a pari merito con Quartararo.

Pronostici MotoGP GP Spagna 2022: tracciato e condizioni meteo a Jerez

Il circuito di Jerez, uno dei quattro Gp spagnoli, misura 4.4 Km e conta 5 curve a sinistra e 8 a destra; il rettilineo più lungo misura 607 metri. Il record di vittorie appartiene a Valentino Rossi, qui il pilota di Tavullia ha vinto 7 volte. Il maggior numero di pole è una lotta pari merito tra l’italiano e Jorge Lorenzo, entrambi con 5 partenze dalla prima casella. Dal 2010 ad oggi è stato comunque quasi un dominio dei piloti di casa, con 8 affermazioni su 12. Il tempo record in gara lo detiene proprio l’attuale campione in carica, Fabio Quartararo, che nel 2021 ha fermato il cronometro in 1’37.770.

Lo scorso anno a Jerez c’è stata una doppietta Ducati con Jack Miller e Francesco “Pecco” Bagnaia, che hanno approfittato nel finale dei problemi alla Yamaha di Fabio Quartararo, che aveva praticamente dominato la gara. Entrambi i piloti, però, non sono in un momento propriamente positivo

Meteo. Al momento è prevista pioggia solo per il venerdì delle libere, mentre per sabato e domenica è previsto sole.

Pronostici MotoGP GP Spagna 2022: Programma completo e dove vedere il GP in TV

La seconda tappa europea del Motomondiale sarà trasmessa integralmente in diretta da Sky Sport MotoGP, mentre su TV8 in chiaro si potranno seguire per la seconda volta in questa stagione qualifiche e gara live. In streaming, invece, appuntamento con tutte le sessioni su Sky GO e Now, mentre per la griglia di partenza e la gara sul sito Tv8.it.

DIRETTA SKY SPORT MOTOGP

Venerdì 29 aprile

9:55-10:40 Prove libere 1

14:10-14:55 Prove Libere 2

Sabato 30 aprile

9:55-10:40 Prove libere 3

13:30-14:00 Prove libere 4

14:10-14:50 Qualifiche

Domenica 1 maggio

9:40-10:00 Warm-Up

14:00 Gara

DIRETTA TV8

Sabato 30 aprile

14:10-14:50 Qualifiche

Domenica 1 maggio

14:00 Gara

Tutte le quote sul Motomondiale

Qualifica Motogp Spagna (SNAI)

Quartararo, Fabio 2,75

Martin, Jorge 3,50

Miller, Jack 7,50

Marquez, Marc 7,50

Bagnaia, Francesco 7,50

Espargaro, Aleix 10

Rins, Alex 15

Bastianini, Enea 15

Zarco, Johann 15

Espargaro, Pol 20

Mir, Joan 20

Vinales, Maverick 25

Binder, Brad 33

Morbidelli, Franco 33

Oliveira, Miguel 50

Marquez, Alex 75

Nakagami, Takaaki 75

Dovizioso, Andrea 100

Bezzecchi, Marco 100

Marini, Luca 100

Fernandez, Raul 250

Di Giannantonio, Fab 250

Binder, Darryn 250

Gardner, Remy 250

Gara Motogp Spagna (Eurobet)

Quartararo @2.25

M.Marquez @6.00

Bastianini @7.00

Bagnaia @9.00

Martin @9.00

Miller @9.00

A.Espargaro @11.00

Mir @11.00

Rins @11.00

Zarco @13.00

Vinales @21.00

P.Espargaro @23.00

B.Binder @36.00

Morbidelli @41.00

A.Marquez @51.00

Oliveira @51.00

Nakagami @51.00

Marini @101.00

Bezzecchi @101.00

Dovizioso @151.00

Gardner @251.00

