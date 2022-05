Pronostici MotoGP GP Francia 2022, dopo una settimana di pausa il motomondiale torna in pista e lo fa a LeMans dove il padrone di casa Fabio Quartararo è alla pari in quota con Francesco Bagnaia. Vediamo le nostre analisi con quote, statistiche, programma completo, dove vedere la gara in tv e ovviamente i nostri consigli per le scommesse.

Pronostici MotoGP GP Francia 2022: Protagonisti del weekend

Dalla Spagna alla Francia. Il Motomondiale fa tappa sul circuito di Le Mans, dove ripartirà la sfida a distanza tra Fabio Quartararo e Francesco “Pecco” Bagnaia, con quest’ultimo che proprio a Jerez de la Frontera ha ottenuto il suo primo successo stagionale, con il francese e il spagnolo Aleix Espargaró a completare il podio.

Le quote Snai per il settimo appuntamento della stagione sono in perfetto equilibrio: sia la vittoria di Bagnaia che quella di Quartararo valgono @2,50 volte la posta. La pista transalpina sembra essere perfetta per la Yamaha di Quartararo.

Dietro troviamo un’altra coppia, quella formata da Enea Bastianini e Marc Marquez, @7,50. L’italiano, dopo un avvio stagionale sopra le righe, viene da due gare europee nelle quali non ha rispettato le attese, con 0 e 8 punti conquistati. Marquez in passato ha avuto feeling con il tracciato francese, ma rimane un incognita, anche per via delle condizioni fisiche che lo tormentano ormai da un paio di stagioni.

Parità anche nei pronostici sulle qualifiche: la pole position di Bagnaia (scattato dalla prima posizione a Jerez due settimane fa) vale @2,75, quanto quella di Quartararo, seguiti da Jorge Martin @5,50 e da Jack Miller @7,50.

Pronostici MotoGP GP Francia 2022: gli outsiders

In quota @15 un gruppone di sei piloti composta da Aleix Espargaró, Zarco, Mir, Miller, Rins e Martin. Pole position. Particolare attenzione a Johan Zarco che qui è di casa e già lo scorso anno sfiorò la vittoria con un 2° posto, e detiene la miglior pole position.

Attenzione anche all’Aprilia, che con Aleix Espargarò è staccata di soli 7 punti dalla vetta dopo 2 terzi posti consecutivi e che cerca un altro storico risultato dopo la vittoria in Argentina. Una delle sorprese potrebbe essere anche Maverick Vinales che sta rinascendo con la moto di Noale.

Su Rins e Mir sembra invece pendere la spada di Damocle della Suzuki che ha dichiarato che dal prossimo anno lascerà la MotoGP, un vero fulmine a ciel sereno.

Jorge Martin e Jack Miller sono a caccia di riscatto in una stagione in cui li ha già visti fare tanti errori, portando a casa pochi punti per Ducati, ma anche la KTM vuole tornare ad essere protagonista. In particolare l’australiano della Ducati ufficiale ha dolci ricordi di LeMans visto che ha vinto il GP di Francia del 2021.

Pronostici MotoGP GP Francia 2022: Tracciato e condizioni meteo a LeMans

Il circuito di Bugatti, costruito nel 1965, è una pista iconica del Gran Premio di Francia, sito a circa 5 chilometri a Sud della città di Le Mans, è lungo 42 Km e consta di 14 curve totali, 5 a sinistra e 9 a destra, ed ha una larghezza di circa 13 m, con il rettilineo più lungo che invece misura 674 m.

La pole position più veloce è stata conquistata nel 2018 da Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3) con il tempo di 1’31″185, mentre il tempo record in gara lo detiene Maverick Vinales, che lo ha ottenuto su Movistar Yamaha MotoGP nel 2017 in 1’32″309.

L’edizione 2021 del GP di Francia se l’è assicurata Jack Miller su Ducati ufficiale, davanti a Zarco (Ducati Pramac) e Quartararo (Yamaha). Dei piloti attualmente in attività, è Marquez ad aver vinto più volte, ovvero in 3 occasioni (2014, 2018 e 2019), due in meno del connazionale Jorge Lorenzo (5). L’ultimo italiano a vincere il GP di Francia a Le Mans è stato Danilo Petrucci nel 2020, ma prima di lui Valentino Rossi aveva vinto la corsa per ben 3 volte nella classe regina.

Meteo. Ci attende un weekend nuvoloso e con precipitazione. Al venerdì probabilmente no, ma già sabato abbiamo un 50% di possibilità di pioggia con 24° e venti a 14 km/h. Alla domenica si sale al 80% di possibilità di pioggia, quindi potremmo vedere una gara bagnata.

Pronostici MotoGP GP Francia 2022: Programma completo e dove vedere il GP in TV

Il weekend del GP di Francia della MotoGP sarà seguito integralmente in diretta TV da Sky Sport MotoGP, mentre in differita l’appuntamento è su TV8 solo per qualifiche e gara.

DIRETTA SKY SPORT MOTOGP

Venerdi 13 maggio

ore 9.55-10.40, Prove libere 1

ore 14.10-14.55, Prove libere 2

Sabato 14 maggio

ore 9.55-10.40, Prove libere 3

13.30-14.00, Prove libere 4

14.10-14.25, Qualifica 1

14.35-14.50, Qualifica 2

Domenica 15 maggio

ore 9.40-10.00, Warm Up

ore 14.00, Gara

DIFFERITA TV8

Sabato 14 maggio

ore 15.30 Sintesi Qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP

Domenica 15 maggio

ore 17.05 MotoGP, Gara

