Quote Antepost MotoGP 16 Maggio 2022, vediamo gli aggiornamenti dopo il GP di Francia dove è arrivata un altra vittoria di Enea Bastianini che ora inizia a crederci per il titolo iridato del motomondiale, e ci credono anche i bookmakers che abbassano la quota della Bestia anche se Quartararo rimane favorito.

Quote Antepost MotoGP 16 Maggio 2022: un altra vittoria di Bastianini

Enea Bastianini ha già messo insieme 3 vittorie in questa stagione di MotoGP che gli vale anche il terzo posto in classifica mondiale. La Bestia, unico tra i piloti della classe regina ad aver vinto più di una gara in stagione, ha nel mirino un doppio obiettivo: salire in sella a una Rossa ufficiale e provare a centrare a sorpresa il titolo del motomondiale.

Bastianini, che secondo gli esperti Sisal si gioca iridato @6,00. Il numero 23 della Ducati, però, deve guardarsi innanzitutto dal campione del mondo in carica, e leader della classifica, Fabio Quartararo. Il Diablo si sta mostrando molto regolare con la sua Yamaha. Il francese ancora vincente è offerto @2,25.

Nonostante il ritiro, il secondo dell’anno, e i 46 punti di distacco dalla vetta, Pecco Bagnaia rimane ancora l’avversario principale di Quartararo. Il pilota torinese cerca continuità e la sua vittoria finale è quotata @3,50.

Non bisogna poi dimenticare la coppia spagnola formata da Aleix Espargarò, su Aprilia, e Marc Marquez, con la Honda ufficiale. Il pilota della casa di Noale è secondo nel mondiale e viene dato vincente @6,00 mentre il Cabroncito cerca una rimonta che pagherebbe @9 volte la posta.

Quote Antepost MotoGP 16 Maggio 2022: tutti gli aggiornamenti

Mondiale Piloti Motogp 2022

Quartararo, Fabio 2,75

Bagnaia, Francesco 3,50

Bastianini, Enea 5,00

Espargaro, Aleix 5,00

Marquez, Marc 10

Mir, Joan 20

Miller, Jack 20

Rins, Alex 20

Zarco, Johann 33

Binder, Brad 50

Espargaro, Pol 50

Oliveira, Miguel 75

Nakagami, Takaaki 75

Martin, Jorge 75

Vinales, Maverick 100

Marquez, Alex 250

Morbidelli, Franco 250

Dovizioso, Andrea 500

Bezzecchi, Marco 500

Marini, Luca 500

Fernandez, Raul 1.000

Di Giannantonio, Fab 1.000

Binder, Darryn 1.000

Gardner, Remy 1.000

Testa A Testa Mondiale Piloti Motogp 2022

Bagnaia, Francesco – Quartararo, Fabio 2,30 1,55

Binder, Brad – Oliveira, Miguel 1,40 2,75

Mir, Joan – Miller, Jack 1,72 2,00

Nakagami, Takaaki – Marquez, Alex 1,35 2,90

Rins, Alex – Bastianini, Enea 2,75 1,40

Zarco, Johann – Martin, Jorge 1,55 2,30

Mondiale Piloti Moto2 2022

Vietti, Celestino 3,00

Ogura, Ai 3,50

Canet, Aron 3,50

Fernandez, Augusto 10

Arbolino, Tony 10

Chantra, Somkiat 15

Roberts, Joe 25

Mondiale Piloti Moto3 2022

Garcia, Sergio 3,00

Foggia, Dennis 3,00

Masia, Jaume 4,00

Guevara, Izan 4,00

Sasaki, Ayumu 10

Oncu, Deniz 15

Migno, Andrea 25

Prossimo Gran Premio, si corre al Mugello

Il 29 maggio grande attesa per gli appassionati di MotoGP azzurri visto che di corre il Gran Premio d’Italia Oakley dal mitico Mugello. Scenderà una lacrimuccia al pensiero di non vedere Valentino Rossi sulla griglia di partenza nella gara appenninica.

Il tracciato, sito a 30km da Firenze, misura 5,2 chilometri. Si tratta di una pista difficile e molto competitiva, casa della Ducati che qui ci tiene particolarmente a fare bene, ad iniziare da Pecco Bagnaia che ha rimediato un pesante 0 in Francia, anche se il ducatista fu uno dei 5 ritirati anche nell’edizione 2021 del Mugello (fuori anche Bastianini).

Lo scorso anno vinse Fabio Quartararo davanti a Miguel Oliveira, con Joan Mir a completare il podio. Il francese si prese tutto nel weekend con anche la pole position davanti a Bagnaia.