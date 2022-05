Pronostici MotoGP GP Italia 2022, fine settimana speciale per gli amanti dei motori perchè oltre alla Formula 1 a Montecarlo c’è anche il motomondiale al Mugello, nella gara di casa per i piloti azzurri. Atteso in particolare Francesco Bagnaia con la sua Ducati, ma attenzione alla Yamaha del campione del mondo in carica, Fabio Quartararo.

Pronostici MotoGP GP Italia 2022: I protagonisti del weekend

Dopo due settimane di pausa, la MotoGP torna in pista per l’8° appuntamento del Motomondiale 2022, ovvero il Gran Premio d’Italia al Mugello. Trattandosi del gran premio di casa, l’osservata speciale sarà soprattutto la Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia reduce dal secondo ritiro stagionale che lo ha fatto crollare a 46 punti dal leader iridato della MotoGP Fabio Quartararo.

Un distacco importante ma che non ha scalfito la fiducia degli esperti Sisal nei confronti del pilota della Ducati ufficiale: rimane lui, infatti, il favorito per trionfare sul circuito toscano vista la quota di @3,50. Bagnaia cerca una vittoria davanti ai propri tifosi per provare a rilanciarsi in una stagione fatta finora più di ombre che di luci. Al suo fianco, nella griglia di partenza dei pronostici, c’è ovviamente Fabio Quartararo, campione del mondo in carica e primo in classifica mondiale nonostante un solo successo stagionale. Quartararo, nonostante un feeling ancora non ottimale con la Yamaha, ha sempre portato la sua M1 numero 20 nei primi dieci, una regolarità che gli ha permesso di staccare i rivali in classifica.

Pronostici MotoGP GP Italia 2022: gli outsiders

Alle spalle dei due battistrada si fa largo a suon di vittorie, già tre quelle stagionali, Enea Bastianini in sella alla Ducati del Team Gresini. La Bestia, unico ad aver centrato più di un successo nel corso del 2022, si ritrova al momento a 8 punti dalla testa del Mondiale e, di certo, non vuole fermarsi adesso. Bastianini è consapevole di non dover mai abbassare l’asticella perché in ballo ci sono tantissime situazioni: il successo nel Gran Premio d’Italia; un titolo mondiale da giocarsi fino alla fine e, perché no, anche una Ducati ufficiale la prossima stagione. Il pilota riminese primo sotto la bandiera a scacchi, per un poker stagionale prestigiosissimo si gioca @5,00.

Ai piedi del podio dei favoriti ci sono due spagnoli, Aleix Espargarò, sull’Aprilia, secondo nel mondiale e Jorge Martin con la Ducati Pramac che deve frenare la sua irruenza e tornare a fare punti. Entrambi proveranno a sorprendere per regalarsi un pomeriggio da ricordare: il trionfo di uno tra Espargarò e Martin pagherebbe @9 volte la posta.

Pronostici MotoGP GP Italia 2022: Tracciato e condizioni meteo al Mugello

Il circuito italiano misura 5,2 Km e conta 6 curve a sinistra e 9 a destra. Il rettilineo principale misura 1142 m, uno dei più lunghi della stagione; qui nel 2018 Andrea Dovizioso ha fatto registrare la velocità record di 356,5 Km/h. Il Gran Premio del Mugello è ormai diventato tappa immancabile del Motomondiale, e una delle piste più amate da piloti e spettatori. Entrato nel calendario nel 1976 in alternanza con Imola e Monza, nel 1991 è diventato sede stabile del Gran Premio d’Italia.

Il re incontrastato del circuito del Mugello è Valentino Rossi. Qui il 9 volte iridato ha trionfato 7 volte. Alle spalle dell’italiano, Jorge Lorenzo con 6 vittorie. Lo scorso anno a vincere è stato Fabio Quartararo.

Meteo Gp Mugello. A rimescolare le carte co potrebbe pensare anche il meteo è prevista pioggia per l’intero weekend.

Pronostici MotoGP GP Italia 2022: Programma completo e dove vedere il GP in TV

Il Gran Premio d’Italia della MotoGP sarà trasmesso in diretta TV integralmente da Sky Sport MotoGP (canale 208), mentre in streaming l’appuntamento live è su Sky Go e Now. TV8 trasmetterà solo la quarta sessione di prove libere, qualifiche e gara, ma stavolta in diretta, anche in streaming sul sito TV8.it. Di seguito il programma completo del weekend al Mugello.

DIRETTA SKY SPORT MOTOGP

Venerdì 27 maggio

Ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1

Ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2

Sabato 28 maggio

Ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3

13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4

14.10-14.25, MotoGP, Qualifiche – Q1

14.35-14.50, Moto GP, Qualifiche – Q2

Domenica 29 maggio

Ore 09.40-10.00, MotoGP, Warm Up

Ore 14.00, MotoGP, Gara

DIRETTA TV8

Sabato 28 maggio

Ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4

14.10-14.25, MotoGP, Qualifiche – Q1

14.35-14.50, Moto GP, Qualifiche – Q2

Domenica 29 maggio

Ore 14.00, MotoGP, Gara

Tutte le quote sul Motomondiale

Qualifica Motogp Italia

Bagnaia, Francesco 3,00

Quartararo, Fabio 3,50

Martin, Jorge 5,50

Bastianini, Enea 7,50

Marquez, Marc 10

Miller, Jack 12

Espargaro, Aleix 12

Zarco, Johann 15

Mir, Joan 25

Rins, Alex 25

Espargaro, Pol 25

Binder, Brad 50

Oliveira, Miguel 50

Marquez, Alex 50

Bezzecchi, Marco 50

Nakagami, Takaaki 50

Marini, Luca 50

Morbidelli, Franco 50

Pirro, Michele 50

Vinales, Maverick 50

Gardner, Remy 100

Dovizioso, Andrea 100

Fernandez, Raul 100

Di Giannantonio, Fab 100

Binder, Darryn 100

Altro 50

Gara Motogp Italia

Bagnaia, Francesco 3,00

Quartararo, Fabio 4,00

Bastianini, Enea 4,50

Martin, Jorge 7,50

Espargaro, Aleix 12

Marquez, Marc 12

Miller, Jack 12

Zarco, Johann 15

Mir, Joan 25

Rins, Alex 25

Espargaro, Pol 33

Marini, Luca 50

Morbidelli, Franco 50

Pirro, Michele 50

Vinales, Maverick 50

Binder, Brad 50

Oliveira, Miguel 50

Marquez, Alex 50

Bezzecchi, Marco 50

Nakagami, Takaaki 50

Binder, Darryn 100

Gardner, Remy 100

Dovizioso, Andrea 100

Fernandez, Raul 100

Di Giannantonio, Fab 100

Altro 50

Quote Antepost

Mondiale Piloti Motogp 2022

Quartararo, Fabio 2,50

Bagnaia, Francesco 3,50

Bastianini, Enea 4,50

Espargaro, Aleix 5,50

Marquez, Marc 10

Mir, Joan 20

Miller, Jack 20

Rins, Alex 20

Zarco, Johann 33

Binder, Brad 50

Espargaro, Pol 50

Oliveira, Miguel 75

Nakagami, Takaaki 75

Martin, Jorge 75

Vinales, Maverick 100

Morbidelli, Franco 250

Marquez, Alex 250

Dovizioso, Andrea 500

Bezzecchi, Marco 500

Marini, Luca 500

Binder, Darryn 1.000

Gardner, Remy 1.000

Fernandez, Raul 1.000

Di Giannantonio, Fab 1.000

Testa A Testa Mondiale Piloti Motogp 2022

Bagnaia, Francesco – Quartararo, Fabio 2,55 1,45

Binder, Brad – Oliveira, Miguel 1,35 2,95

Gardner, Remy – Di Giannantonio, Fab 1,65 2,10

Mir, Joan – Miller, Jack 1,72 2,00

Rins, Alex – Zarco, Johann 1,65 2,10

Mondiale Piloti Moto2 2022

Vietti, Celestino 3,00

Ogura, Ai 3,50

Canet, Aron 3,50

Arbolino, Tony 10

Fernandez, Augusto 10

Chantra, Somkiat 15

Roberts, Joe 25

Mondiale Piloti Moto3 2022

Garcia, Sergio 3,00

Foggia, Dennis 3,00

Guevara, Izan 4,00

Masia, Jaume 4,00

Sasaki, Ayumu 10

Oncu, Deniz 15

Migno, Andrea 25

Free Pick MotoGP a Jerez

FREE PICK: al momento non disponibile, collegati prossimamente…

Tutte le giocate sui motori di PANDA (e i consigli sulla Formula 1 anche di Morfeo) sono nel VIP di BETTING MANIAC, ma puoi accedere anche al canale TELEGRAM FREE dove ogni giorno escono analisi, statistiche e una free pick selezionata.