Quote Antepost MotoGP 30 Maggio, finalmente Pecco Bagnaia batte un colpo e si sblocca nel Mugello per un Gran Premio d’Italia tutto a tinte azzurre già dal sabato con un incredibile prima fila in qualifica.

Quote Antepost MotoGP 30 Maggio: finalmente Bagnaia vincente al Mugello

La Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia vince il GP d’Italia della MotoGP. Pecco è stato protagonista di una grande prestazione sul circuito del Mugello e ha chiuso sulla bandiera a scacchi con un buon margine su Fabio Quartararo. Il francese campione del mondo in carica, con la sua Yamaha è riuscito a difendersi in mezzo allo strapotere delle Desmosedici, mantenendo così la vetta della classifica mondiale.

Sul terzo gradino del podio, Aleix Espargarò, che in sella alla sua Aprilia riesce a rimanere a sole 8 lunghezze dal leader iridato. Lo spagnolo della sto di Noale sta dimostrando grande costanza ed è al 4° podio.

Dal 4° al 6° posto è monologo Ducati, con Johann Zarco che precede rispettivamente Marco Bezzecchi e il suo compagno di team (VR46) Luca Marini. Ancora problemi per Marc Marquez, che non va oltre il 10° posto e dovrà di nuovo finire sotto i ferri per sottoporsi ad un quarto intervento chirurgico per recuperare la forza all’omero destro fratturato due anni fa a Jerez.

In top ten, davanti a Marquez troviamo Brad Binder, Takaaki Nakagami, Miguel Oliveira, mentre Fabio Di Giannantonio, partito dalla prima posizione in griglia (quota @151 per questa inattesa pole), non è andato oltre l’11° posto. Ritirato Enea Bastianini (assieme alle Suzuki di Alex Rins e Joan Mir, oltre che alla Honda di Pol Espargarò).

Classifica Finale Mugello

MotoGP, GP Italia 2022: ordine d’arrivo

1 Francesco Bagnaia (Ducati)

2 Fabio Quartararo (Yamaha)

3 Aleix Espargarò (Aprilia)

4 Johann Zarco (Ducati)

5 Marco Bezzecchi (Ducati)

6 Luca Marini (Ducati)

7 Brad Binder (Honda)

8 Takaaki Nakagami (Honda)

9 Miguel Oliveira (KTM)

10 Marc Marquez (Honda)

11 Fabio Di Giannantonio (Ducati)

12 Maverick Vinales (Aprilia)

13 Jorge Martin (Ducati)

14 Alex Marquez (Honda)

15 Jack Miller (Ducati)

16 Darryn Binder (Yamaha)

17 Franco Morbidelli (Yamaha)

18 Michele Pirro (Ducati)

19 Remy Gardner (KTM)

20 Andrea Dovizioso (Yamaha)

21 Raul Fernandez (KTM)

22 Lorenzo Savadori (Aprilia)

Ritirati:

Enea Bastianini (Ducati)

Alex Rins (Suzuki)

Joan Mir (Suzuki)

Pol Espargarò (Honda)

Quote Antepost MotoGP 30 Maggio: classifiche aggiornate e quote antepost

MotoGP 2022: la classifica piloti aggiornata

Quartararo 122

Aleix Espargaro 114

Bastianini 94

Bagnaia 81

Zarco 75

Rins 69

Miller 63

Brad Binder 63

Marc Marquez 60

Mir 56

Oliveira 50

Pol Espargaro 40

Nakagami 38

Vinales 37

Martin 31

Marini 31

Bezzecchi 30

Alex Marquez 20

Morbidelli 19

Dovizioso 8

Di Giannantonio 8

Darryn Binder 6

Gardner 3

Fernandez 0

MotoGP 22: classifica costruttori

Ducati 181

Yamaha 122

Aprilia 115

KTM 93

Suzuki 80

Honda 75

Quote Antepost

Mondiale Piloti Motogp 2022

Quartararo, Fabio 2,25

Bagnaia, Francesco 3,25

Espargaro, Aleix 5,50

Bastianini, Enea 5,50

Zarco, Johann 25

Marquez, Marc 25

Mir, Joan 25

Rins, Alex 25

Binder, Brad 33

Miller, Jack 33

Oliveira, Miguel 75

Nakagami, Takaaki 75

Espargaro, Pol 75

Martin, Jorge 75

Vinales, Maverick 100

Marquez, Alex 250

Bezzecchi, Marco 250

Marini, Luca 250

Dovizioso, Andrea 500

Morbidelli, Franco 500

Gardner, Remy 1.000

Fernandez, Raul 1.000

Di Giannantonio, Fab 1.000

Binder, Darryn 1.000

Testa A Testa Mondiale Piloti Motogp 2022

Bagnaia, Francesco – Quartararo, Fabio 2,30 1,55

Binder, Brad – Oliveira, Miguel 1,35 2,95

Gardner, Remy – Di Giannantonio, Fab 2,30 1,55

Mir, Joan – Miller, Jack 1,80 1,90

Nakagami, Takaaki – Marini, Luca 1,50 2,40

Rins, Alex – Zarco, Johann 1,85 1,85

Mondiale Piloti Moto2 2022

Ogura, Ai 3,50

Vietti, Celestino 3,50

Canet, Aron 4,50

Arbolino, Tony 7,50

Fernandez, Augusto 7,50

Acosta, Pedro 7,50

Roberts, Joe 15

Mondiale Piloti Moto3 2022

Garcia, Sergio 2,50

Foggia, Dennis 3,50

Guevara, Izan 3,50

Masia, Jaume 5,50

Sasaki, Ayumu 20

Migno, Andrea 20

Oncu, Deniz 25

Prossimo Gran Premio, si torna subito in pista in Catalogna

Il prossimo Gran Premio sarà il GP Catalunya in pista senza soste dal 3 al 5 giugno. Al momento non sono disponibili le quote sulla gara che lo scorso anno fu vinta a sorpresa dalla KTM di Miguel Oliveira davanti a Johan Zarco e Jack Miller. Solo 6° Fabio Quartararo che fece la pole al sabato. Gara da dimenticare anche per Pecco Bagnaia che chiuse al 7° posto, subito dietro a El Diablo.

