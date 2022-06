Pronostici MotoGP GP Catalogna 2022, dopo il Mugello con la vittoria di Bagnaia, il motomondiale torna subito in pista senza pause al Montmelò per il Gran Premio di Barcellona 2022 dal circuito del Montmelò.

Pronostici MotoGP GP Catalogna 2022: I protagonisti del weekend

La MotoGP torna subito in pista GP di Catalogna sul circuito del Montmeló, con le quote Snai che ancora una volta mettono un pilota azzurro in cima alla lavagna: un altro successo di Francesco Bagnaia si gioca @2,25, seguito da Fabio Quartararo @3.50, col francese a caccia di una vittoria che manca da 3 gare. Subito dietro arriva la coppia formata da Enea Bastianini @6.50 (ritiratosi per una caduta al GP d’Italia e 10° lo scorso anno a qui a Barcellona) e Aleix Espargaró @6,50, costante con la sua Aprilia, al Mugello è arrivato un altro podio ed ora è 2° nella classifica piloti a soli 8 punti da “El Diablo”.

Più staccati in doppia cifra troviamo i ducatisti non ufficiali, Jorge Martin e Johann Zarco @15, con Joan Mir, Miguel Oliveira, Jack Miller e Alex Rins addirittura @20, con i due piloti Suzuki che devono riscattare il Mugello da cui sono usciti con un doppio ritiro.

Per la pole Bagnaia @2.50 è in vantaggio anche nelle quote del sabato; il campione del mondo in carica Quartararo è subito dietro @4,50, con Martin e Aleix Espargaró @7,50. Al Mugello, una settimana fa, l’exploit fu quello di Fabio Di Giannantonio, primo nelle qualifiche: un’altra pole del romano vale @33 volte la posta.

Pronostici MotoGP GP Catalogna 2022: Tracciato e condizioni meteo al Montmelò

Il circuito del Montmelò misura 4.7 Km e conta 7 curve a sinistra e 9 a destra. Il rettilineo più lungo, quello del traguardo, misura 1047m. Su questo circuito è Valentino Rossi ad avere il record di vittorie, 10 in carriera. Negli ultimi 4 anni due volte ha vinto la Ducati, con Dovizioso e Lorenzo. Il tempo record della pista è stato realizzato lo scorso anno da Johann Zarco con il tempo di 1’39″939 in sella alla Ducati.

L’ultimo italiano a vincere al Montmelò nella classe regina è stato Andrea Dovizioso nel 2017, che è succeduto a Valentino Rossi, vincitore dell’edizione precedente. Tra i piloti in attività, vanta due successi Marc Marquez, che però sarà assente per infortunio, mentre il campione del mondo in carica, Fabio Quartararo, ha centrato un successo in top class nel 2020 e su questa pista ha un buon feeling, con la sua Yamaha che paga qualcosa in termini di velocità di punta nei confronti delle Ducati, ma ha tutte le carte in regola per lottare per una vittoria.

Meteo Gp Barcellona. Al momento non è prevista pioggia per il weekend.

Pronostici MotoGP GP Catalogna 2022: Programma completo e dove vedere il GP in TV

Il weekend del Gran Premio di Catalogna sarà trasmesso in diretta TV integralmente su Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (201), mentre su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) si potranno seguire in differita solo qualifiche e gara.

DIRETTA SKY

Venerdì 3 giugno

Ore 9.55-10.40 Prove libere 1

Ore 14.10-14.55 Prove libere 2

Sabato 4 giugno

Ore 9.55-10.40 Prove libere 3

13.30-14.00 Prove libere 4

14.10-14.25 Qualifiche 1

14.35-14.50 Qualifiche 2

Domenica 5 giugno

Ore 9.40-10.00 Warm-up

Ore 14.00 Gara

DIFFERITA TV8

Sabato 4 giugno

16.30 Qualifiche, sintesi

Domenica 5 giugno

17.15 Gara

Tutte le quote sul Motomondiale

Qualifica Motogp Catalunya

Bagnaia, Francesco 2,50

Quartararo, Fabio 4,50

Espargaro, Aleix 7,50

Martin, Jorge 7,50

Miller, Jack 10

Bastianini, Enea 10

Zarco, Johann 10

Rins, Alex 25

Mir, Joan 25

Oliveira, Miguel 25

Espargaro, Pol 25

Marini, Luca 33

Bezzecchi, Marco 33

Di Giannantonio, Fab 33

Vinales, Maverick 33

Nakagami, Takaaki 50

Morbidelli, Franco 50

Binder, Brad 50

Marquez, Alex 75

Dovizioso, Andrea 100

Binder, Darryn 250

Gardner, Remy 250

Fernandez, Raul 250

Altro 50

Gara Motogp Catalunya

Bagnaia, Francesco 2,25

Quartararo, Fabio 3,50

Bastianini, Enea 6,50

Espargaro, Aleix 6,50

Zarco, Johann 15

Martin, Jorge 15

Mir, Joan 20

Oliveira, Miguel 20

Miller, Jack 20

Rins, Alex 20

Binder, Brad 33

Bezzecchi, Marco 33

Espargaro, Pol 33

Vinales, Maverick 50

Marini, Luca 50

Nakagami, Takaaki 50

Morbidelli, Franco 50

Di Giannantonio, Fab 75

Dovizioso, Andrea 100

Marquez, Alex 100

Fernandez, Raul 250

Binder, Darryn 250

Gardner, Remy 250

Altro 50

Quote Antepost

Quartararo, in testa alla classifica generale, mantiene il vantaggio nell’antepost: un altro titolo iridato si gioca @2,25, con Bagnaia a rincorrerlo @2,75. Sul gradino più basso del podio, Bastianini e Aleix Espargaró (quest’ultimo attualmente secondo nella generale) @5,50.

Mondiale Piloti Motogp 2022

Quartararo, Fabio 2,25

Bagnaia, Francesco 2,75

Bastianini, Enea 5,50

Espargaro, Aleix 5,50

Rins, Alex 25

Zarco, Johann 25

Mir, Joan 25

Binder, Brad 33

Miller, Jack 33

Marquez, Marc 50

Nakagami, Takaaki 75

Espargaro, Pol 75

Martin, Jorge 75

Oliveira, Miguel 75

Vinales, Maverick 100

Bezzecchi, Marco 250

Marini, Luca 250

Marquez, Alex 250

Morbidelli, Franco 500

Dovizioso, Andrea 500

Di Giannantonio, Fab 1.000

Binder, Darryn 1.000

Gardner, Remy 1.000

Fernandez, Raul 1.000

Testa A Testa Mondiale Piloti Mgp 2022

Bagnaia, Francesco – Quartararo, Fabio 2,20 1,60

Bastianini, Enea – Espargaro, Aleix 1,85 1,85

Bezzecchi, Marco – Marini, Luca 1,72 2,00

Espargaro, Pol – Oliveira, Miguel 1,85 1,85

Mir, Joan – Miller, Jack 1,80 1,90

Nakagami, Takaaki – Vinales, Maverick 1,65 2,10

Rins, Alex – Zarco, Johann 1,85 1,85

Mondiale Piloti Gruppo 1 Motogp 2022

Quartararo, Fabio 2,25

Bagnaia, Francesco 2,75

Espargaro, Aleix 5,25

Bastianini, Enea 5,25

Mondiale Piloti Gruppo 2 Motogp 2022

Zarco, Johann 3,00

Mir, Joan 3,25

Rins, Alex 3,25

Miller, Jack 3,50

Mondiale Piloti Gruppo 3 Motogp 2022

Binder, Brad 2,00

Martin, Jorge 3,50

Espargaro, Pol 4,25

Oliveira, Miguel 4,25

Free Pick MotoGP al Montmelò

