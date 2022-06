Pronostici MotoGP risultati GP Catalogna 2022, a Barcellona è un disastro per Francesco Bagnaia sdraiato da Nakagami, ma anche per Aleix Espargaro che esulta per l’ennesimo podio, dimostrando una grande costanza con la sua Aprilia, ma un giro in anticipo. Errore incredibile e Fabio Quartararo vince e ringrazia allungando nella classifica piloti del motomondiale.

Pronostici MotoGP risultati GP Catalogna 2022: colpi di scena a Barcellona dove vince Quartararo

Fabio Quartararo è impeccabile a Barcellona e vince un Gran Premio di Catalogna che Aleix Espargaro ricorderà amaramente per tanto tempo. Il pilota Aprilia si stava affermando con un altro podio. Lo spagnolo scattava dalla pole position e ha ingaggiato un grande duello per 23 giri con Jorge Martin, alla miglior gara della stagione. Purtroppo però Aleix sbaglia i conti e al penultimo giro alza le mani dal manubrio per festeggiare un risultato che purtroppo è ancora tutto da giocarsi. Un errore di cui si avvantaggiano Martin e Johann Zarco per un doppio podio Ducati Pramac, e pure Joan Mir che chiude 4°. Per Espargaro invece arriva un amarissimo 5° posto con Quartararo che ringrazia. Il francese sembra sempre più lanciato verso il suo secondo titolo consecutivo al motomondiale.

Non solo Aleix, Barcellona è fatale e deludente anche per due centauri azzurri che perdono moltissimo terreno nella classifica piloti, Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini. La gara di Pecco si esaurisce alla prima curva, complice una follia di Nakagami che prova l’attacco alla curva 1 ma sbaglia completamente la manovra perdendo il controllo della sua Honda e finendo Bagnaia. Bastianini, dopo il Mugello, incappa in un’altra scivolata alla curva 5 mentre aveva recuperato già 7 posizioni dopo essere partito dalla 5a fila.

TOP 10 GP CATALUNYA 2022

1. QUARTARARO Yamaha –

2. MARTIN Ducati Pramac +6.473

3. ZARCO Ducati Pramac +8.385

4. MIR Suzuki +11.481

5. A.ESPARGARO Aprilia +14.395

6. MARINI Ducati Mooney VR46 +15.430

7. VINALES Aprilia +15.975

8. B.BINDER KTM Red Bull +21.436

9. OLIVERA KTM Red Bull +26.800

10. A.MARQUEZ Honda LCR +30.460

Pronostici MotoGP risultati GP Catalogna 2022: Quartararo lanciato per il bis nel motomondiale

Zero ritiri stagionali e zero piazzamenti fuori dalla top ten di Fabio Quartararo, che insieme ad Aleix Espargaro è l’unico ad aver concluso sempre tutte le 9 gare in zona punti. Impressionante che ci sia riuscito con una moto con cui tutti i compagni di marca fatichino enormemente e che solo lui, sia riuscito sia a poetare sul podio, sia alla vittoria. Di seguito la classifica piloti aggiornata dopo Barcellona.

1 Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) 147

2 Aleix Espargaro (Aprilia Racing) 125

3 Enea Bastianini (Gresini Racing MotoGP Ducati) 94

4 Johann Zarco (Prima Pramac Racing Ducati) 91

5 Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) 81

6 Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) 73

7 Alex Rins (Team SUZUKI ECSTAR) 69

8 Joan Mir (Team SUZUKI ECSTAR) 69

9 Jack Miller (Ducati Lenovo Team) 65

10 Marc Marquez (Repsol Honda Team) 60

11 Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory Racing) 57

12 Jorge Martin (Prima Pramac Racing) 51

13 Maverick Viñales (Aprilia Racing) 46

14 Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team Ducati) 41

15 Pol Espargaro (Repsol Honda Team) 40

16 Takaaki Nakagami (LCR Honda IDEMITSU) 38

17 Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team Ducati) 30

18 Alex Marquez (LCR Honda CASTROL) 26

19 Franco Morbidelli (Monster Energy Yamaha MotoGP) 22

20 Darryn Binder (WithU Yamaha RNF MotoGP Team) 10

Ora la MotoGP si ferma per una settimana e tornerà il 19 giugno al Sachsenring per il Gran Premio di Germania.

Quote Antepost Motomondiale

Vincente Mondiale Piloti Motogp 2022

Quartararo, Fabio 1,65

Espargaro, Aleix 4,50

Bagnaia, Francesco 5,50

Bastianini, Enea 6,50

Zarco, Johann 15

Binder, Brad 50

Miller, Jack 50

Rins, Alex 50

Martin, Jorge 50

Mir, Joan 50

Oliveira, Miguel 100

Vinales, Maverick 100

Espargaro, Pol 100

Marquez, Marc 100

Marquez, Alex 250

Bezzecchi, Marco 250

Nakagami, Takaaki 250

Marini, Luca 250

Morbidelli, Franco 500

Dovizioso, Andrea 1.000

Fernandez, Raul 1.000

Di Giannantonio, Fab 1.000

Binder, Darryn 1.000

Gardner, Remy 1.000

Testa A Testa Mondiale Piloti Mgp 2022

Bagnaia, Francesco – Quartararo, Fabio 3,50 1,25

Bastianini, Enea – Espargaro, Aleix 2,20 1,60

Bezzecchi, Marco – Marini, Luca 2,10 1,65

Binder, Brad – Martin, Jorge 2,10 1,65

Espargaro, Pol – Oliveira, Miguel 2,20 1,60

Mir, Joan – Miller, Jack 1,55 2,30

Nakagami, Takaaki – Vinales, Maverick 2,10 1,65

Rins, Alex – Zarco, Johann 2,30 1,55

Quote Antepost Moto 2 e Moto 3

Mondiale Piloti Moto2 2022

Vietti, Celestino 2,00

Ogura, Ai 4,50

Canet, Aron 4,50

Fernandez, Augusto 6,50

Acosta, Pedro 15

Roberts, Joe 15

Arbolino, Tony 15

Schrotter, Marcel 33

Chantra, Somkiat 50

Dixon, Jake 50

Navarro, Jorge 50

Lowes, Sam 75

Beaubier, Cameron 100

Arenas, Albert 100

Bendsneyder, Bo 100

Aldeguer, Fermin 250

Dalla Porta, Lorenzo 500

Gonzalez, Manuel 500

Alcoba, Jeremy 500

Kubo, Keminth 1.000

Antonelli, Niccolo 1.000

Salac, Filip 1.000

Zaccone, Alessandro 1.000

Kelly, Sean Dylan 1.000

Ramirez, Marcos 1.000

Corsi, Simone 1.000

Altro 250

Mondiale Piloti Moto3 2022

Garcia, Sergio 2,00

Guevara, Izan 3,50

Foggia, Dennis 4,50

Masia, Jaume 6,50

Oncu, Deniz 33

Sasaki, Ayumu 50

Migno, Andrea 50

Suzuki, Tatsuki 50

Tatay, Carlos 100

Moreira, Diogo 250

Artigas, Xavier 250

Holgado, Daniel 250

Rossi, Riccardo 250

Yamanaka, Ryusei 250

Mcphee, John 250

Ortola, Ivan 250

Toba, Kaito 250

Odgen, Scott 500

Bertelle, Matteo 500

Fernandez, Adrian 500

Fellon, Lorenzo 1.000

Furusato, Taiyo 1.000

Aji, Mario 1.000

Nepa, Stefano 1.000

Bartolini, Elia 1.000

Surra, Alberto 1.000

Altro 250

Tutte le giocate sui motori di PANDA (e i consigli sulla Formula 1 anche di Morfeo) sono nel VIP di BETTING MANIAC, ma puoi accedere anche al canale TELEGRAM FREE dove ogni giorno escono analisi, statistiche e una free pick selezionata.