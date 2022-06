Pronostici MotoGP GP Germania 2022, si corre al Sachsenring dove non ci sarà il grande dominatore Marc Marquez, quindi l’equilibrio anche in quota è massimo per questo decimo gran premio stagionale del motomondiale.

Pronostici MotoGP GP Germania 2022: i protagonisti del weekend

Dopo il weekend di riposo, torna la MotoGP con la decima prova del MotoMondiale 2022, ovvero il GP di Germania, che si correrà domenica 19 giugno sul circuito del Sachsenring. La vittoria in Catalogna spinge Fabio Quartararo sempre più al comando del motomondiale con la classifica piloti che vede il francese al comando con 147 punti, 22 in più di Aleix Espargaro (Aprilia) che è stato protagonista di un clamoroso errore a fine gara, mentre Enea Bastianini, ritiratosi a Jerez, insegue con la sua Ducati del team Gresini.

C’è grande incertezza per il prossimo weekend del Motomondiale, poiché i precedenti non forniscono grandi indicazioni. Lo stesso Enea Bastianini, ad esempio, ha già messo le mani avanti affermando che il Sachsenring, “non è tra i miei circuiti favoriti però è un circuito particolare su cui se siamo a posto con la moto possiamo divertirci”. Quartararo qui non ha mai vinto, nemmeno nelle classi minori, mentre Zarco ha conquistato un successo in Moto2 nel 2016.

Insomma, potrebbe essere una gara di grande equilibrio, in cui alla fine avrà la meglio chi troverà la migliore quadra con la propria moto. In questo senso, attenzione ad Aleix Espargaro, che secondo Quartararo è la sorpresa di questo Mondiale e si aspetta da lui battaglia in ogni gara. Spera in un weekend più fortunato Francesco Bagnaia, dopo il ritiro nel corso dell’ultima gara in terra catalana.

Pronostici MotoGP GP Germania 2022: tracciato e condizioni meteo Sachsenring

Il tracciato del Sachsenring misura 3,671 metri e consta di 14 curve. Considerato che nel 2020 la corsa non si è tenuta a causa dell’emergenza Covid, le ultime 8 edizioni sono state comunque appannaggio dello spagnolo Marc Marquez, che ha iniziato a vincere ininterrottamente in Germania dal 2013 (nel 2010 aveva vinto in 125 e nel 2011 e 2012 in 250), dopo due successi di fila da parte del connazionale Dani Pedrosa, sempre in sella alla Honda ufficiale. L’ultimo italiano a vincere in terra tedesca è stato Valentino Rossi, nel 2009, con il dottore che vanta 4 successi nella top class su questa pista.

Il record sul giro lo detiene Marc Marquez, che con la sua Honda ufficiale lo ha realizzato nel 2017 in 1:21.228. Lo spagnolo sarà il grande assente di questa edizione, poiché ancora convalescente dopo la nuova operazione chirurgica all’omero destro. Tra i piloti in attività, vantano due podi qui in Germania Andrea Dovizioso e Maverick Vinales, ma il primo non riesce a chiudere nelle prime tre posizioni dal gran premio d’Austria del 2020, dove arrivò primo, il secondo da Assen 2021 (secondo posto).

Meteo Sachsenring. Sabato scongiurata la pioggia (0%), sul tracciato tedesco ci sarà qualche nuvola ma le qualifiche saranno sull’asciutto, con 24°, un umidità al 37% e venti a 16 km/h. Per domenica abbiamo un 20% di possibilità di pioggia, con umidità al 33% e venti a 21 km/h.

Pronostici MotoGP GP Germania 2022: Programma completo e dove vedere il GP in TV

Il weekend del Sachsenring sarà trasmesso integralmente in diretta TV su Sky Sport MotoGP, mentre TV8 trasmetterà live la quarta sessione di prove libere, le qualifiche del sabato e la gara della domenica. In streaming, appuntamento su Sky GO, Now TV e TV8.it.

DIRETTA SKY SPORT MOTOGP

Venerdì 17 giugno 2021

Ore 09.55 – prove libere 1 MotoGP

Ore 14.10 – prove libere 2 MotoGP

Sabato 18 giugno 2022

Ore 09.55 – prove libere 3 MotoGP

Ore 13.30 – prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10 – qualifiche MotoGP

Domenica 19 giugno 2022

Ore 8.40 warm up Moto3, Moto2 e MotoGP

Ore 14.00 – gara MotoGP

DIRETTA TV8

Sabato 18 giugno 2022

Ore 13.30 – prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10 – qualifiche MotoGP

Domenica 19 giugno 2022

Ore 14.00 – gara MotoGP

