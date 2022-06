Pronostici MotoGP Risultati GP Germania. Lo zero al Sachsenring pesa come un macigno sulle speranze iridate di Pecco Bagnaia, anzi gli esperti sembrano già chiudere i conti per il motomondiale vedendo le quote @1.25 per il bis di Fabio Quartararo. La MotoGP non si ferma, prossima settimana di nuovo in pista col GP Olanda, e anche per quell’appuntamento El Diablo è favorito sia per la pole che per la vittoria gara.

Pronostici MotoGP Risultati GP Germania 2022: un altro zero pesante per Bagnaia

Fabio Quartararo si è aggiudicato il GP di Germania della MotoGP al Sachsenring. Il campione del mondo in carica ha praticamente fatto corsa a sé dopo la caduta di Francesco Bagnaia nei primissimi giri. Pecco ha perso il posteriore della sua Ducati ufficiale finendo nella ghiaia. Insomma, gara in discesa a partire dal 4° giro per il francese della Yamaha, che si è presentato al traguardo ottenendo la terza vittoria stagionale.

Una sorta di marcia trionfale per Quartararo, che ora allunga nella classifica piloti salendo a quota 172, contro i 138 punti di Aleix Espargaro, che in sella alla sua Aprilia ha chiuso la gara al 4° posto. Sul podio Johann Zarco, che in sella alla sua Desmosedici del team Pramac non ha comunque mai impensierito il campione del mondo, e Jack Miller (Ducati ufficiale), che ha approfittato proprio di un lungo di Aleix Espargarò per beffarlo nel finale di gara per un uno-due francese.

Ottima la prova di Luca Marini, che in sella alla Ducati del team VR46 chiude un weekend molto positivo ottenendo un 5° posto davanti a Jorge Martin (Pramac). In top 10 anche la Ktm di Binder, il pilota del team Gresini, Di Giannantonio, Miguel Oliveira (Ktm) ed Enea Bastianini.

Pronostici MotoGP Risultati GP Germania 2022 e classifiche motomondiale

MotoGP, GP di Germania 2022: ordine d’arrivo

1 Fabio Quartararo 25pt

2 Johann Zarco 20pt

3 Jack Miller 16pt

4 Aleix Espargaró 13pt

5 Luca Marini 11pt

6 Jorge Martín 10pt

7 Brad Binder 9pt

8 Fabio Di Giannantonio 8pt

9 Miguel Oliveira 7pt

10 Enea Bastianini 6pt

11 Marco Bezzecchi 5pt

12 Raúl Fernández 4pt

13 Franco Morbidelli 3pt

14 Andrea Dovizioso 2pt

15 Remy Gardner 1pt

16 Stefan Bradl

17 Pol Espargaró

18 Maverick Viñales

19 Álex Márquez

20 Takaaki Nakagami

21 Darryn Binder

22 Francesco Bagnaia

23 Joan Mir

MotoGP 2022: la classifica piloti aggiornata

Quartararo 172

Aleix Espargaro 138

Zarco 111

Bastianini 100

Brad Binder 82

Bagnaia 81

Miller 81

Rins 69

Mir 69

Oliveira 64

Martin 61

Marc Marquez 60

Marini 52

Vinales 46

Pol Espargaro 40

Nakagami 38

Bezzecchi 35

Alex Marquez 26

Morbidelli 25

Di Giannantonio 16

Darryn Binder 10

Dovizioso 10

Gardner 9

Fernandez 5

Pirro 0

Bradl 0

Quote Antepost

Prossimo GP: si torna subito in pista in Olanda

Non c’è un attimo di riposo per il motomondiale che torna subito in pista il prossimo fine settimana per il Gran premio d’Olanda dove Quartararo apre favorito per un altra affermazione. E’ sempre Bagnaia il primo avversario del francese.

