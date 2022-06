Pronostici MotoGP GP Olanda 2022, nessuna pausa per il motomondiale che sbarca all’università delle due ruote, la mitica Assen per il Gran Premio d’Olanda, 11° GP di una stagione che sta scivolando verso un unico dominatore, Fabio Quartararo.

Pronostici MotoGP GP Olanda 2022: i protagonisti del weekend

Il Motomondiale non si ferma e passa ad Assen per il GP d’Olanda, undicesima prova del campionato del mondo 2022 di MotoGP al momento saldamente nelle mani di Fabio Quartararo che ha vinto anche la settimana scorsa in Germania, allungando in classifica piloti e portandosi a +34 su Aleix Espargarò (Aprilia) suo primo inseguitore e a +61 su Johan Zarco che sale al 3° posto dopo il podio tedesco.

Tra i protagonisti del weekend olandese ci sarà sicuramente appunto Quartararo, vincitore anche dell’edizione 2021 all’università delle due ruote, ma proverà ad impensierirlo Francesco Bagnaia, che in Germania ha commesso un errore al quarto giro finendo nella ghiaia e dicendo addio alla gara dopo pochi minuti.

Ci si attendono conferme da Luca Marini, protagonista di una buonissima gara al Sachsenring, mentre Enea Bastianini può e deve fare molto di più rispetto al 10° posto. Voglia di rivalsa anche tra le fila della Suzuki, i cui due piloti Joan Mir e Alex Rins hanno salutato la Germania senza punti.

Ancora assente Marc Marquez che, dopo la quarta operazione all’omero, ha dichiarato nei giorni scorsi di sentirsi molto meglio, ma il suo rientro in pista è ancora molto lontano (comunque prima di fine 2022) e intanto la Honda fatica.

Pronostici MotoGP GP Olanda 2022: tracciato e condizioni meteo ad Assen

Il TT Circuit Assen ospita il Gran Premio d’Olanda dal lontano 1926. Progettato esclusivamente per le due ruote, il tracciato è considerato storicamente uno dei più difficili del Motomondiale anche se è molto cambiato ed oggi è lungo 4.542 metri con 21 curve.

Record. Per quel che riguarda i colori italiani, nella storia recente il tracciato del GP d’Olanda è stato uno dei favoriti di Valentino Rossi, che dal 2002 al 2021 ha trionfato ben 8 volte. Prima della vittoria dello scorso anno di Quartararo, ricordiamo che nel 2020 il gran premio non si è corso per via dell’emergenza Covid. Nel 2019 ci fu il successo di Maverick Vinales su Yamaha, mentre l’anno prima si era registrato il 2° successo di Marc Marquez, dopo quello del 2014. Quartararo, che si presenta da vincitore uscente di questa corsa, detiene anche il giro più veloce, ottenuto proprio lo scorso anno di questi tempi fermando il cronometro in 1:32:869.

Meteo. Attesa pioggia per tutto il weekend. Si inizia già dal venerdì con un 90% di possibili precipitazioni, 23°, umidità al 80% e venti a 10 km/h. Al sabato rimane alta col 70% la possibilità di pioggia (24°, umidità 68%, vento 14 km/h). La grande attesa è per la domenica, con l’80% di possibilità di gara bagnata con 21°, un umidità al 75% e vento a 13 km/h.

Pronostici MotoGP GP Olanda 2022: Programma completo e dove vedere il GP in TV

Il weekend di Assen sarà trasmesso in diretta TV integralmente e in esclusiva su Sky Sport MotoGP. TV8 trasmetterà in differita solo qualifiche e gara.

DIRETTA SKY SPORT MOTOGP

Venerdì 24 giugno 2022

Ore 09.55 – Prove libere 1

Ore 14.10 – Prove libere 2

Sabato 25 giugno 2022

Ore 09.55 – Prove libere 3

13.30 – Prove libere 4

14.10 – Qualifiche

Domenica 26 giugno 2022

Ore 09.00 – Warm up moto3, moto2 e MotoGP

Ore 14.00 – Gara

DIFFERITA TV8

Sabato 25 giugno 2022

Ore 15:30 – sintesi qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP

Domenica 26 giugno 2022

Ore 16.30 – Gara

