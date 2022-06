Pronostici MotoGP Risultati GP Olanda 2022, dopo due zeri consecutivi torna alla vittoria Francesco Bagnaia con Ducati in un Assen che questo volta costa uno zero al campione del mondo in carica, Fabio Quartararo. Il francese rimane comunque il grande favorito dalle quote antepost, ma dietro incalza Aleix Espargaro, protagonista di una grande rimonta che gli fa recuperare punti per la corsa al titolo iridato del motomondiale che ora va in pausa per una settimana prima del GP d’Inghilterra.

Pronostici MotoGP Risultati GP Olanda 2022: ad Assen torna a vincere Bagnaia

Doppio due zero consecutivi è Francesco Bagnaia a vincere il GP d’Olanda 2022 della classe MotoGP. Il pilota Ducati ha così conquistato i 25 punti messi in palio nell’Università delle due ruote, portandosi a 66 punti dal leader della classifica mondiale e campione in carica Fabio Quartararo. Il francese della Yamaha si è infatti ritirato in seguito ad una doppia uscita di pista.

Sul secondo gradino del podio finisce a sorpresa Marco Bezzecchi, rookie del Team Mooney VR46 (Ducati) protagonista di una grande gara, la migliore in carriera. Completa il podio l’Aprilia di un rinato Maverick Vinales, che ha preceduto al traguardo il compagno di team, Aleix Espargarò. Lo spagnolo, frenato da un incidente con Quartararo ad inizio gara, è corso in maniera furiosa completando una grande rimonta con un doppio sorpasso spettacolare all’ultima curva ai danni di Jack Miller (Ducati) e Brad Binder (KTM). Espargaro incassa così punti importanti e si conferma principale avversario di Quartararo per il titolo iridato, anche in quota.

In top ten anche Jorge Martin (Ducati), Joan Mir (Suzuki), Miguel Oliveira e Alex Rins. Male Enea Bastianini, che ancora una volta ha fatto molta fatica chiudendo in undicesima posizione. Fabio Di Giannantonio, invece, è solo 14°. Ritirati, oltre a Quartararo, anche Raul Fernandez (KTM), Darryn Binder (Yamaha) e Franco Morbidelli (Yamaha).

MotoGP: l’ordine d’arrivo del GP d’Olanda 2022

Francesco Bagnaia (Ducati)

Marco Bezzecchi (Ducati)

Maverick Vinales (Aprilia)

Aleix Espargarò (Aprilia)

Brad Binder (KTM)

Jack Miller (Ducati)

Jorge Martin (Ducati)

Joan Mir (Suzuki)

Miguel Oliveira (KTM)

Alex Rins (Suzuki)

Enea Bastianini (Ducati)

Takaaki Nakagami (Honda)

Johann Zarco (Ducati)

Fabio Di Giannantonio (Ducati)

Alex Marquez (Honda)

Andrea Dovizioso (Yamaha)

Luca Marini (Ducati)

Stefan Bradl (Honda)

Remy Gardner (KTM)

Lorenzo Savadori (Aprilia)

Ritirati:

Raul Fernandez (KTM)

Fabio Quartararo (Yamaha)

Darryn Binder (Yamaha)

Franco Morbidelli (Yamaha)

Pronostici MotoGP Risultati GP Olanda 2022: le classifiche del motomondiale

MotoGP 2022: classifica piloti

Quartararo 172

Espargaro A. 151

Zarco 114

Bagnaia 106

Bastianini 105

Binder B. 93

Miller 91

Mir 77

Rins 75

Oliveira 71

Martin 70

Vinales 62

Marquez M. 60

Marini 52

Bezzecchi 55

Nakagami 44

Espargaro P. 40

Marquez A. 27

Morbidelli 25

Di Giannantonio 17

Binder D. 10

Dovizioso 10

Gardner 9

Fernandez 5

Pirro 0

Bradl 0

Savadori 0

MotoGP 2022: classifica costruttori

Ducati 246

Yamaha 172

Aprilia 155

KTM 121

Suzuki 101

Honda 85

MotoGP 2022: classifica team

Aprilia Racing Team 213

Monster Energy Yamaha MotoGP 197

Ducati Lenovo Team 197

Pramac Racing Ducati 184

Red Bull KTM Factory Racing 164

Team Suzuki Ecstar 152

Gresini Racing MotoGP Ducati 123

Mooney VR46 Racing Team Ducati 107

Repsol Honda Team 100

Lucio Cecchinello Racing Honda 69

WithU Yamaha RNF MotoGP Racing 20

Tech 3 KTM Factory Team 14

Quote Antepost

Vediamo gli aggiornamenti SNAI delle quote antepost su tutte e tre le categorie del motomondiale 2022.

