Pronostici MotoGP GP Gran Bretagna 2022, si ferma la Formula 1 ma torna in pista la MotoGP col motomondiale che ritorna nella mitica Silverstone dove Pecco Bagnaia è il grande favorito con la sua Ducati anche per via della penalità di Fabio Quartararo che però domina le lavagne delle scommesse antepost per la vittoria finale di un altro titolo iridato di MotoGP, dopo quello vinto nel 2021.

Pronostici MotoGP GP Gran Bretagna 2022: i protagonisti del weekend

La MotoGP riparte dal Gran Premio d’Inghilterra e da Fabio Quartararo, leader del mondiale che a Silverstone insegue la quarta vittoria dell’anno per allungare ancora in classifica.

Il francese della Yamaha, che dovrà scontare un long lap penalty, stavolta non è il favorito dei bookmaker: davanti a tutti, infatti, c’è il ducatista Francesco “Pecco” Bagnaia con la sua vittoria che vale @2,50 volte la posta per i betting analyst di Planetwin365, con un successo di Aleix Espargaro a quota @4 e Quartararo @7,50.

El Diablo può amministrare un vantaggio di 21 punti sul primo degli inseguitori, Aleix Espargaro. La vittoria finale del francese non sembra essere in discussione con il secondo titolo MotoGp in carriera che vale @1,25 volte la posta con la rimonta di Espargaro @4 mentre il titolo nelle mani di Bagnaia in quota vale @7,50.

Tornando al weekend di Silverstone, anche per quanto riguarda la pole position è sempre il ducatista a prendersi i favori del pronostico con il suo miglior tempo in qualifica che vale 2,70 volte la posta mentre quello di Quartararo si trova a quota @3,80.

Occhi puntati anche alle Suzuki che dovranno assolutamente ad occupare le posizioni che contano dopo le difficili ultime gare di Alex Rins e Joan Mir anche se il primo si è già accasato con il team di Lucio Cecchinello mentre Mir dovrebbe essere annunciato a giorni da Honda. E’ attesa la decisione della Ducati, che deve annunciare chi tra Enea Bastianini e Jorge Martin andrà ad affiancare Bagnaia nel team ufficiale nella stagione 2023.

Pronostici MotoGP GP Gran Bretagna 2022: tracciato e condizioni meteo

Tracciato. Il Gran Premio di Gran Bretagna è una tappa storica del Motomondiale, che fa parte del calendario dal 1977. L’attuale conformazione del circuito misura 5.2 Km, e conta 6 curve a sinistra e 9 a destra.

Record. Il primato di maggior numero di vittorie al Gran Premio di Gran Bretagna spetta a Valentino Rossi, che conta ben 7 successi, ma sul tracciato di Silverstone è salito sul gradino più alto del podio solo nel 2015. Nel 2018 nel 2020 la gara non è stata disputata, prima a causa del maltempo poi per il Covid-19. L’ultimo vincitore a Silverstone è stato Fabio Quartararo, salito sul gradino più alto del podio nel 2021.

Meteo. Al momento il meteo non prevede pioggia per il fine settimana, ma il tipico meteo incerto inglese lascia tutti sulle spine.

Pronostici MotoGP GP Gran Bretagna 2022: Programma completo e dove vedere il GP in TV

Rispetto al tradizionale weekend del Motomondiale, per via del fuso orario ci saranno orari diversi per questo fine settimana. Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta TV su Sky Sport MotoGP. TV8, invece, trasmetterà in differita solamente qualifiche e gara.

DIRETTA SKY SPORT MOTOGP

Venerdì 5 agosto

FP1 MotoGP: 10:55-11:40

FP2 MotoGP: 15:10-15:55

Sabato 6 agosto

FP3 MotoGP: 10:55-11:40

FP4 MotoGP: 14:30-15:00

Qualifiche MotoGP: 15:10-15:50

Domenica 7 giugno

Warm-Up MotoGP: 10:40-11:00

Gara MotoGP: 14:00

DIFFERITA TV8

Sabato 6 agosto

Sintesi delle qualifiche di Moto3, MotoGP e Moto2 alle 17:30.

Domenica 7 agosto

Gara MotoGP: 17:15

