Quote MotoGP 8 Agosto 2022, a Silverstone Francesco Bagnaia non sbaglia e sfrutta il jolly della penalità su Fabio Quartararo solo 8° all’arrivo. Il ducatista vince e si riavvicina al francese campione del mondo che però rimane nettamente avanti secondo le quote antepost, ma una speranza c’è ancora per Pecco. Lo vedremo a Spielberg tra due settimane per il GP Austria 2022.

Quote MotoGP 8 Agosto 2022: Bagnaia torna alla vittoria e tiene vivo il motomondiale

Francesco Bagnaia ha vinto il GP Gran Bretagna della MotoGP e recupera una posizione nella classifica mondiale piloti. Il piemontese della Ducati è stato il grande protagonista a Silverstone nella dodicesima tappa del Motomondiale 2022, confermando che nella seconda parte di stagione, come l’anno scorso, riesce a dare il meglio di sé e a sfruttare al meglio la sua Ducati ufficiale.

Il campione del mondo in carica, Fabio Quartararo, non è andato oltre l’8° posto dopo essere stato costretto a scontare una long lap penalty che gli ha fatto perdere del tempo prezioso. Le gomme non lo hanno aiutato, soprattutto nei giri finali, in cui ha patito tanto e non è stato in grado di difendersi come avrebbe voluto per limitare i danni in termini di punti.

Sul podio, invece, ci vanno Maverick Vinales (Aprilia), protagonista di una gara d’attacco, e Jack Miller con l’altra Ducati ufficiale. Ottima quarta posizione per Enea Bastianini con la Ducati del Team Gresini, mentre al quinto posto si è classificato Jorge Martin (Ducati Pramac), davanti a Miguel Oliveira (KTM) e Alex Rins (Suzuki). Aleix Espargarò, con l’altra Aprilia, è stato condizionato pesantemente da problemi fisici e non è riuscito ad andare oltre il 9° posto davanti a Marco Bezzecchi. Solo 12° Luca Marini.

Quote MotoGP 8 Agosto 2022: Ordine d’arrivo in Inghilterra e classifiche aggiornate

MotoGP GP Gran Bretagna: ordine d’arrivo

1 Francesco Bagnaia (Ducati)

2 Maverick Vinales (Aprilia)

3 Jack Miller (Ducati)

4 Enea Bastianini (Ducati)

5 Jorge Martin (Ducati)

6 Miguel Oliveira (KTM)

7 Alex Rins (Suzuki)

8 Fabio Quartararo (Yamaha)

9 Aleix Espargarò (Aprilia)

10 Marco Bezzecchi (Ducati)

11 Brad Binder (KTM)

12 Luca Marini (Ducati)

13 Takaaki Nakagami (Honda)

14 Pol Espargarò (Honda)

15 Franco Morbidelli (Yamaha)

16 Andrea Dovizioso (Yamaha)

17 Alex Marquez (Honda)

18 Remy Gardner (KTM)

19 Stefan Bradl (Honda)

20 Darryn Binder (Yamaha)

21 Raul Fernandez (KTM)

22 Fabio Di Giannantonio (Ducati)

Ritirati:

Joan Mir (Suzuki)

Johann Zarco (Ducati)

MotoGP 2022: classifica piloti aggiornata

Quartararo 180

Aleix Espargaro 158

Bagnaia 131

Bastianini 118

Zarco 114

Miller 107

Brad Binder 98

Rins 84

Vinales 82

Oliveira 81

Martin 81

Mir 77

Bezzecchi 61

Marc Marquez 60

Marini 56

Nakagami 45

Pol Espargaro 42

Alex Marquez 27

Morbidelli 26

Di Giannantonio 18

Darryn Binder 10

Dovizioso 10

Gardner 9

Fernandez 5

MotoGP 2022: classifica costruttori

Ducati 271

Yamaha 180

Aprilia 175

KTM 131

Suzuki 110

Honda 88

MotoGP 2022: classifica team

Aprilia Racing Team 240

Ducati Lenovo Team 238

Monster Energy Yamaha MotoGP 206

Pramac Racing Ducati 195

Red Bull KTM Factory Racing 179

Team Suzuki Ecstar 161

Gresini Racing MotoGP Ducati 136

Mooney VR46 Racing Team Ducati 117

Repsol Honda Team 102

Lucio Cecchinello Racing Honda 72

WithU Yamaha RNF MotoGP Racing 20

Tech 3 KTM Factory Team 14

Tutte le quote antepost sul motomondiale

Prossimo GP, si corre a Spielberg

Dopo la settimana di sosta a Ferragosto, la MotoGP tornerà il 21 agosto a Spielberg per il Gran Premio d’Austria, un tracciato un pò anomalo per il motomondiale e per le due ruote, che invece abbiamo visto più in Formula 1 essendo casa della Red Bull.

Al momento non sono disponibili le quote per l’appuntamento in Stiria dove lo scorso anno ci fu una doppietta iberica con Jorge Martin vincente su Ducati Pramac, davanti alla Suzuki di Joan Mir, e con la Yamaha di Fabio Quartararo a completare il podio (solo 11° posto per Pecco Bagnaia).

Tutte le giocate sui motori di PANDA (e i consigli sulla Formula 1 anche di Morfeo) sono nel VIP di BETTING MANIAC, ma puoi accedere anche al canale TELEGRAM FREE dove ogni giorno escono analisi, statistiche e una free pick selezionata.